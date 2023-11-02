Электронная очередь на ВВК уже доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках, - Минобороны
Записаться на прохождение комиссии ВВК и профильных специалистов на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медучреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.
По информации ведомства, за последний месяц почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее.
Сейчас сервис развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК (без госпитализации), а наиболее активно єЧергою пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице.
Одно из основных преимуществ – военным не нужно приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу.
На основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют данные по загруженности и дефициту специалистов. И в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов.
Доступ к очереди открыт для всех начальников медицинских частей. Для того, чтобы военнослужащие имели возможность записываться через еЧергу, начальник медицинской службы должен обратиться в здравоохранительное учреждение, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачам.
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