Электронная очередь на ВВК уже доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках, - Минобороны

Записаться на прохождение комиссии ВВК и профильных специалистов на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медучреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

По информации ведомства, за последний месяц почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее.

Сейчас сервис развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК (без госпитализации), а наиболее активно єЧергою пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице.

Одно из основных преимуществ – военным не нужно приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу.

Читайте также: Медосмотры о пригодности к службе в армии должны длиться не дольше 4 дней, - Минздрав

На основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют данные по загруженности и дефициту специалистов. И в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов.

Доступ к очереди открыт для всех начальников медицинских частей. Для того, чтобы военнослужащие имели возможность записываться через еЧергу, начальник медицинской службы должен обратиться в здравоохранительное учреждение, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачам.