У разведки США есть данные, что ЧВК "Вагнер" передала систему ПВО ливанской "Хезболле", - WSJ

Разведка Соединенных Штатов Америки получила данные, согласно которым ливанская террористическая группировка "Хезболла" могла получить российскую систему ПВО от ЧВК "Вагнер", являющуюся теперь подразделением Росгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal и РБК-Украина.

По данным издания, США получили информацию о том, что ЧВК "Вагнера" может предоставить систему ПВО ливанской группировке "Хезболла"

В частности, речь идет о системе SA-22, которую используют зенитные ракеты и зенитные пушки для перехвата самолетов.

По словам американского чиновника, Вашингтон еще не подтвердил факт отправки системы. Однако США уже разместили авианосец в Восточном Средиземноморье, чтобы попытаться сдержать "Хезболлу".

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