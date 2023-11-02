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У разведки США есть данные, что ЧВК "Вагнер" передала систему ПВО ливанской "Хезболле", - WSJ

хезболла

Разведка Соединенных Штатов Америки получила данные, согласно которым ливанская террористическая группировка "Хезболла" могла получить российскую систему ПВО от ЧВК "Вагнер", являющуюся теперь подразделением Росгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal и РБК-Украина.

По данным издания, США получили информацию о том, что ЧВК "Вагнера" может предоставить систему ПВО ливанской группировке "Хезболла"

В частности, речь идет о системе SA-22, которую используют зенитные ракеты и зенитные пушки для перехвата самолетов.

По словам американского чиновника, Вашингтон еще не подтвердил факт отправки системы. Однако США уже разместили авианосец в Восточном Средиземноморье, чтобы попытаться сдержать "Хезболлу".

Читайте также: Инструкторов из ЧВК "Вагнер" перебросили из Беларуси в Сирию для обучения боевиков "Хезболлы", - Центр нацсопротивления

Автор: 

ПВО (2835) россия (96184) ЧВК Вагнер (1334) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+14
Разведка США такие глупые или просто притворяются? Нету никаких самостоятельных "вагнеровцев", есть подразделения РФ. А то получается что плохие "вагнеровцы" передали панцырь изготовленные российским ВПК... И путин и компанию тут ни причем, частная инициатива.
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02.11.2023 19:43 Ответить
+4
США не вважає "вагнерівців" приватною компанією, вони чітко вказують на фінансові звʼязки з путлєром. Тим більше зараз це не має ніякого значення, так як цей "вагнер" офіційно тепер підрозділ "росгвардіі".
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02.11.2023 19:55 Ответить
+3
Израиль сжёг уже не менее пяти панцырей на территории Сирии. Пусть будет ещё один...
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02.11.2023 19:52 Ответить
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Разведка США такие глупые или просто притворяются? Нету никаких самостоятельных "вагнеровцев", есть подразделения РФ. А то получается что плохие "вагнеровцы" передали панцырь изготовленные российским ВПК... И путин и компанию тут ни причем, частная инициатива.
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02.11.2023 19:43 Ответить
= Разведка США такие глупые или просто притворяются? Нету никаких самостоятельных "вагнеровцев" =
Не переживай, тупых в ЦРУ мало.
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02.11.2023 19:52 Ответить
США не вважає "вагнерівців" приватною компанією, вони чітко вказують на фінансові звʼязки з путлєром. Тим більше зараз це не має ніякого значення, так як цей "вагнер" офіційно тепер підрозділ "росгвардіі".
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02.11.2023 19:55 Ответить
поэтому даже их они засс*ли признать террористами
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02.11.2023 19:56 Ответить
Ну якщо спускатися на ваш підпарканний рівень, то можна і так мовити.
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02.11.2023 20:03 Ответить
боря не бикуй ок, питання таке, чому юесей ізраел не вважают' ваґнер ґруп терорист орґанізайшн? в юкей вони цріміналс, у канада нє знаю
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02.11.2023 20:16 Ответить
тому що нема сенсу, це не є якоюсь окремою від рашки групою.
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02.11.2023 20:23 Ответить
Боря, ви мене вибачайте, але ви якис' не такий еврей. Навіт' Цахал розуміе шо треба вибірково нисшіти Хамас усіх курва до единоґо, але не цівіл'них, а як це зробити ото проблема.
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02.11.2023 20:32 Ответить
кацапи його тупо перейменують в "вагнер-2" і те визнання стане до одного місця
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02.11.2023 20:24 Ответить
как всегда россия скажет что они купили их в военторге или на худой конец, выкопали из шахт донбаса. И сша и израиль как всегда утрутся.
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02.11.2023 19:58 Ответить
Ізраіль просто мовчки кончить той SA-22, як кончав їх пачками в Сірії і тобі доведеться утертися та почати відпрацьовувати нове ТЗ.
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02.11.2023 20:04 Ответить
Саме так. Як і в 2014му Гіркін з друзями вирішили покататися на приватному Буку і збили малазійський боїнг
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02.11.2023 20:02 Ответить
По путлєру і його посіпакам буде окремий спецтрибунал, там щє йому згадають і MH17 також.
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02.11.2023 20:07 Ответить
Розвідка Сполучених Штатів Америки отримала дані, згідно з якими ліванське терористичне угруповання "Хезболла" могло отримати російську систему ППО від ПВК "Вагнер", яка є тепер підрозділом Росгвардії. яка була і залишається терористичним елементом терористичної 3,14рації.за що свого часу не проголосували в США.для збереження фінансів "вагнера" в яких велика доля грошей головного вбивці українського народу куйла...
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02.11.2023 19:51 Ответить
та *****, ото коли злітав авакс дес' у ґреціі, я вирубав усе обладнання на мозаіка 2, дмб86 але але вважаю шо ніц ше не змінило
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02.11.2023 19:52 Ответить
Израиль сжёг уже не менее пяти панцырей на территории Сирии. Пусть будет ещё один...
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02.11.2023 19:52 Ответить
вас на гугл транслейті забанили, чи шо? в оригіналі не передала, а може передати, це дуже велика різниця. а вас інакше ніж мудаками за цей клікбейт назвати не вдається
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02.11.2023 19:54 Ответить
Тоді новини не вийде... Це вперше чи що?
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02.11.2023 19:56 Ответить
Брехня! Після "бунту" все важке озброєння було у "ВАгнеру" вилучене! (я б зробив те саме) Якщо щось і передали - значить - кацапське А на "Вагнер"просто "валять вину"
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02.11.2023 20:02 Ответить
"вагнер" і "кацапське" це одне й те саме. "вагнер" це уточнення, яке саме "кацапське".
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02.11.2023 20:08 Ответить
Так і я ж про це саме! Путлєр сам визнав що "Вагнер" був на утриманні російського бюджету!
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02.11.2023 20:15 Ответить
Ну так а до чого тут "валити вину" тоді, якщо це одне й те ж. Вина там спільна.
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02.11.2023 20:22 Ответить
Ну так "Кремль" усирається" що він " - "не при ділах" Вони " - "миратворцы!!!
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02.11.2023 20:28 Ответить
Скажут Лукашенко украл и продал,мы не при делах.
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02.11.2023 20:37 Ответить
SA-22? Тобто російський Панцирь. Це ж з певної сторони чудово. На таке, уже не вийде розказати, що це в 1980 передав СРСР, чи замість зерна відправила Україна. Може хоч так Нетаньягу почне публічно визнавати що паРашка = вороги Ізраїлю, а то і досі робить вигляд ніби нічого не бачить.
Та і цивілізований світ вкрай нервово відноситься до продажу/передачі систем ППО терористам. Нідерланди готові це підтвердити.
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02.11.2023 20:31 Ответить
Але оскільки на момент передачі зброї вагнер був АБСОЛЮТНО приватною воєнною компанією, отже росія тут ні до чого, правда?
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02.11.2023 20:44 Ответить
Читайте оригинал. Там не "передал", а " может передать". Т.е. в будущем, когда тот вагнер уже давно официально часть срус.армии.
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02.11.2023 22:29 Ответить
На московитских болотах SA-22 хорошо известна как "Панцырь С1" - система, не видящая дрон,
но реагирующая на крупных птиц. При этом за неё просят более 14 млн. долларов.
Это разводняк для бедных: эту хрень покупают Сербия, Ливия, Эфиопия, Сирия, Ирак, Новая Гвинея и другие "продвинутые" страны - нормальным людям это счастье наххрен не сдалось..
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02.11.2023 21:30 Ответить
Хезболла получила "Панцырь С1" бездвоздмездно - то есть бесплатно.
Теперь она может думать, что у неё появилась ПВО.
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02.11.2023 21:36 Ответить
Ізраїль буде з парашою дипломатичні відносини розривати? Чи хоча б посла "на килим"?
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02.11.2023 21:59 Ответить
А вам не все равно?
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02.11.2023 22:30 Ответить
Уявіть собі, багатьом не все одно.
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02.11.2023 23:11 Ответить
параша і не дуже приховує що співпрацює з різними терористами,
і все рівно ніхто не поспішає визнати її терористичною державою
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03.11.2023 00:19 Ответить
 
 