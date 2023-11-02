У разведки США есть данные, что ЧВК "Вагнер" передала систему ПВО ливанской "Хезболле", - WSJ
Разведка Соединенных Штатов Америки получила данные, согласно которым ливанская террористическая группировка "Хезболла" могла получить российскую систему ПВО от ЧВК "Вагнер", являющуюся теперь подразделением Росгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal и РБК-Украина.
По данным издания, США получили информацию о том, что ЧВК "Вагнера" может предоставить систему ПВО ливанской группировке "Хезболла"
В частности, речь идет о системе SA-22, которую используют зенитные ракеты и зенитные пушки для перехвата самолетов.
По словам американского чиновника, Вашингтон еще не подтвердил факт отправки системы. Однако США уже разместили авианосец в Восточном Средиземноморье, чтобы попытаться сдержать "Хезболлу".
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Не переживай, тупых в ЦРУ мало.
Та і цивілізований світ вкрай нервово відноситься до продажу/передачі систем ППО терористам. Нідерланди готові це підтвердити.
но реагирующая на крупных птиц. При этом за неё просят более 14 млн. долларов.
Это разводняк для бедных: эту хрень покупают Сербия, Ливия, Эфиопия, Сирия, Ирак, Новая Гвинея и другие "продвинутые" страны - нормальным людям это счастье наххрен не сдалось..
Теперь она может думать, что у неё появилась ПВО.
і все рівно ніхто не поспішає визнати її терористичною державою