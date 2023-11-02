Данилов о возможности демобилизации военных: Думаю, члены Ставки сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила
Для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат Совета нацбезопасности и обороны от кого-либо из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока что такие предложения на официальном уровне не вносились.
О мобилизации, демобилизации и прочем в интервью LIGA.net рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, когда будет решение о демобилизации, особенно тех, кто воюет непрерывно с первого дня большой войны, Данилов сказал, что если возникает тот или иной вопрос, требующий рассмотрения на Ставке, каждый член Ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения, и прежде всего это касается тех, кто непосредственно имеет отношение к военному делу – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба Сергея Шапталы.
По словам Данилова, если подаются такие документы – СНБО не вправе не рассмотреть.
Он не ответил прямо на вопрос, обсуждались ли уже на Ставке какие-либо документы о демобилизации военных: "Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО кого-либо из членов Ставки".
"Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите." Хотя я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать. Я думаю, что, послушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила", – сказал Данилов.
Однако, по его словам, "это не значит, что нет передышки". Секретарь СНБО заверил, что бригады отправляются на восстановление, "а есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать".
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Ви ж, суки, думали(сподівались!) що все буде закінчено швиденько - капітуляція за 3-4 дні, а потім, коли ЗСУ і патріоти наламали вам пух, ви взагалі випустили афєрістовіча з 2-3 тижнями війни і Крим до кінця року! Ви шо, про людей думали, скоти? Ви й зараз боїтесь здійснити мобілізацію, бо вам це рейтинги поламає! А до ЗСУ та тих, хто зараз боронить нашу землю, вам взагалі справи не має - вони вам тільки заважають виконувати оманські договорняки.
Зелені мразі не знають вже як і відбрезатись, що нікого демобілізовувати не будуть. Це білет в один кінець
1. Ставлення до поранених:
а) попри закон, помпезно прийнятий парламентом та не менш попезно підписаний преЗедентом, поранених ВИВОДЯТЬ ПОЗА ШТАТ і платять 0,00 (НОЛЬ!!!!!) грн. Тобто, держава НЕ ХОЧЕ ПЛАТИТИ нещасні 20 тисяч людям, які віддали за неї здоров'я. Мій побратим, не маючи за що купити ліки й утримувати сім'ю, не витримав такої наруги, й вкоротив собі віку (люди знають про те, що їх чекатиме у випадку поранення, й не поспішають к ТЦКСП);
б) після поранення проводяться нескінченні "розслідування": мій побратим отримав поранення понад півроку назад - замполіти лише кілька днів тому закінчили «розслідування», а, отже, ніяких виплат за поранення він ще не отримав (при «зарплаті» 0,00 грн.); імовірно, що їхня група була у Бахмуті взагалі без БР. В іншого побратима «розслідування» як він втратив ноги тривало більше року;
в) низький рівень лікування воїнів із серйозними пораненнями, контузіями чи ампутаціями - отримати якісні ліки чи протези можна лише за власні кошти чи за допомогою волонтерів; це ж стосується й лікування за кордоном: лікування й протезування моєму побратиму за кордоном оплатили волонтери, а дорога й проживання - за власні кошти (пішли всі гроші, які він отримав за поранення);
г) засилля тилових гнид: свій автомат після поранення побратим витягнув, а РПС з магазинами залишив - довелося відкуповувати магазини, бо начслужби РАО відмовлявся списати автомат;
ґ) ВЛК визнає "придатними" людей, які, фактично, є інвалідами. У одного побратима вирвано частину стегнових м'язів, нога не згинається, ходить з милицею - ПРИДАТНИЙ. Іншому воїну два лікарі поставили резюме "непридатний"; через годину голова ВЛК обурився: «Що за ху.ню вони тут написали!» (цитата) - відправив до цих же ж лікарів, які, (О, ДИВО!), визнали його ПРИДАТНИМ! Диво зцілення від ВЛК. Обидва наведені приклади - з Дніпровського ВЛК.
Коли ви читаєте в некрологах, що воїн після поранення «знову повернувся у військову частину», то це означає, що його ВЛК визнав «придатним». І, зрозумійте, що загинув цей Воїн тому, що за станом здоров'я він не зміг вчасно сховатися, зреагувати, відбігти, відскочити, пригнутися, залягти, вискочити... Тобто - ВЛК його ВБИЛА!
2. Змінити ставлення до ще живих і здорових воїнів:
а) "м'ясні штурми" є не тільки у москалів, а й у нас;
б) при відмові солдата йти на відвертий забій ("м'ясний штурм") його посадять за невиконання наказу; а от командирів, які віддають такі злочині накази, внаслідок чого бездарно гинуть люди, не садять;
в) змінити ставлення командирів до солдатів;
г) перестати масово розміщувати солдатів у казармах - по них регулярно прилітає:
- 22-23 жовтня у Запоріжжя повернулися бійці з навчань за кордоном - їх розмістили у казармі (в Запоріжжі (!), де прилітає швидше, ніж оголошують тривогу)... Прилетіло - понад двіста "200-х";
- приблизно у ті ж дні прилетіло по казармах у Макулані (Кривий Ріг) - понад 60 "200-х";
- як тільки помпезно оголосили, що 31 Абрамс вже в Україні - прилетіло по господарських будівлях у Макулані (заґуґліть, яка бригада там?)...
- позавчора прочитав інформацію, що танки Абрамс в Україні ще не використовувалися (зіставте попередню інформацію). Навіть, якщо ці факти не пов'язані між собою - ТРИ СОТНІ ПІДГОТОВАНИХ ВОЇНІВ (БАТАЛЬЙОН) ЗА ТРИ ДНІ ЗАГИНУЛИ У ТИЛУ (В новинах про це -ні слова).
ЗАЛУЖНИЙ, коли, нарешті, будуть судиьи "командирів", які концентрують солдатів у казармах? ЗАЛУЖНИЙ, доведи до своїх ДОВБОЙОБІВ-генералів/полковників/майорів, що РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ - це такий же ж тактичний прийом, як вогонь, маневр і маскування;
ґ) грошове забезпечення - солдат працює 24/7 без вихідних (часто й без перепочинку) - він і має заробляти не 20000/50000/120000 грн., а в кілька разів більше;
д) межі зон бойових дій не відповідають дійсності: по прикордонню Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, правобережжю Дніпра від Марганця-Нікополя до Миколаєвп та гирла Дніпровського лиману прилітає щодня, є загиблі й поранені (серед солдатів) - але це не "зона бойовихи дій, і відповідні виплати тим хлопцям і дівчатам не положені (якщо якесь ***** зараз подумає про меркантильні інтереси - ***** за москальським кораблем (або в ТЦКСП - і до нас)).
3. Таке враження, що ми вже перемогли - побратими розказують таку *****, що від них вимагають, щоб або бути виголеним, або щоб борода "була акуратною". Тобто, Воїн, який зараз місить ногами болото в окопі, а зверху прилітає, має бути клієнтом окопного барбершопу або щодня голитися (що в окопних умовах є дуже негігієнічною процедурою).
4. Припинити судове переслідування військових. Приклади - полковник Червінський, полковник Водолазький, генерал Кривоніс, Ріфмастер...
Отоді чоловіки (не добровольці - ми вже закінчуємося) не ховатимуться від мобілізації.
Хоча... При Кучмі РНБО було відстійником для пенсіонерів (такий собі "старечий будинок"), при Ющенку трохи реанімували, але воно залишилось в комі і з України "випарувалося" багато озброєння, при шапкокраді то взагалі був філіал ГРУ-ФСБ...
При "баризі" РНБО почав подавати ознаки життя і навіть почав самостійно щось робити, але "новиє ліца" знову ввели цей орган в кому, де (виходячи з заяв Данілова) вони перебувать і досі...
Саме так я бачу і пам'ятаю цей орган - РНБО. Може десь і помиляюсь...