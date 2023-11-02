РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7621 посетитель онлайн
Новости Война
6 313 24

Данилов о возможности демобилизации военных: Думаю, члены Ставки сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила

данілов

Для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат Совета нацбезопасности и обороны от кого-либо из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока что такие предложения на официальном уровне не вносились.

О мобилизации, демобилизации и прочем в интервью LIGA.net рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, когда будет решение о демобилизации, особенно тех, кто воюет непрерывно с первого дня большой войны, Данилов сказал, что если возникает тот или иной вопрос, требующий рассмотрения на Ставке, каждый член Ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения, и прежде всего это касается тех, кто непосредственно имеет отношение к военному делу – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба Сергея Шапталы.

По словам Данилова, если подаются такие документы – СНБО не вправе не рассмотреть.

Читайте также: Рада расширила список обстоятельств для демобилизации

Он не ответил прямо на вопрос, обсуждались ли уже на Ставке какие-либо документы о демобилизации военных: "Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО кого-либо из членов Ставки".

"Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите." Хотя я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать. Я думаю, что, послушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила", – сказал Данилов.

Однако, по его словам, "это не значит, что нет передышки". Секретарь СНБО заверил, что бригады отправляются на восстановление, "а есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) демобилизация (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Муфлон, блдь!
Ви ж, суки, думали(сподівались!) що все буде закінчено швиденько - капітуляція за 3-4 дні, а потім, коли ЗСУ і патріоти наламали вам пух, ви взагалі випустили афєрістовіча з 2-3 тижнями війни і Крим до кінця року! Ви шо, про людей думали, скоти? Ви й зараз боїтесь здійснити мобілізацію, бо вам це рейтинги поламає! А до ЗСУ та тих, хто зараз боронить нашу землю, вам взагалі справи не має - вони вам тільки заважають виконувати оманські договорняки.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:06 Ответить
+10
Для того, щоб нас демобілізувати, треба підготувати нам заміну. Мобілізація провалена. І не тому, що воєнкоми - злодії, а тому, що державної політики мобілізації не було. Спочатку все трималося на добровольцях, але ми вже майже закінчилися. А ті, хто мав би нам прийти на зміну, дивляться на те ********, яке відбувається у ЗСУ, й розуміють, що ""Батьківщина кине тебе, синок. Завжди":

1. Ставлення до поранених:

а) попри закон, помпезно прийнятий парламентом та не менш попезно підписаний преЗедентом, поранених ВИВОДЯТЬ ПОЗА ШТАТ і платять 0,00 (НОЛЬ!!!!!) грн. Тобто, держава НЕ ХОЧЕ ПЛАТИТИ нещасні 20 тисяч людям, які віддали за неї здоров'я. Мій побратим, не маючи за що купити ліки й утримувати сім'ю, не витримав такої наруги, й вкоротив собі віку (люди знають про те, що їх чекатиме у випадку поранення, й не поспішають к ТЦКСП);

б) після поранення проводяться нескінченні "розслідування": мій побратим отримав поранення понад півроку назад - замполіти лише кілька днів тому закінчили «розслідування», а, отже, ніяких виплат за поранення він ще не отримав (при «зарплаті» 0,00 грн.); імовірно, що їхня група була у Бахмуті взагалі без БР. В іншого побратима «розслідування» як він втратив ноги тривало більше року;

в) низький рівень лікування воїнів із серйозними пораненнями, контузіями чи ампутаціями - отримати якісні ліки чи протези можна лише за власні кошти чи за допомогою волонтерів; це ж стосується й лікування за кордоном: лікування й протезування моєму побратиму за кордоном оплатили волонтери, а дорога й проживання - за власні кошти (пішли всі гроші, які він отримав за поранення);

г) засилля тилових гнид: свій автомат після поранення побратим витягнув, а РПС з магазинами залишив - довелося відкуповувати магазини, бо начслужби РАО відмовлявся списати автомат;

ґ) ВЛК визнає "придатними" людей, які, фактично, є інвалідами. У одного побратима вирвано частину стегнових м'язів, нога не згинається, ходить з милицею - ПРИДАТНИЙ. Іншому воїну два лікарі поставили резюме "непридатний"; через годину голова ВЛК обурився: «Що за ху.ню вони тут написали!» (цитата) - відправив до цих же ж лікарів, які, (О, ДИВО!), визнали його ПРИДАТНИМ! Диво зцілення від ВЛК. Обидва наведені приклади - з Дніпровського ВЛК.

Коли ви читаєте в некрологах, що воїн після поранення «знову повернувся у військову частину», то це означає, що його ВЛК визнав «придатним». І, зрозумійте, що загинув цей Воїн тому, що за станом здоров'я він не зміг вчасно сховатися, зреагувати, відбігти, відскочити, пригнутися, залягти, вискочити... Тобто - ВЛК його ВБИЛА!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:15 Ответить
+7
Що цей брехливий старий підарас меле? Його старший син в Маямі на віллі служить. А інший під Києвом пристроєний у якійсь супертиловій частині і на вихідні додому катається. А прості хлопці гниють в окопах.
Зелені мразі не знають вже як і відбрезатись, що нікого демобілізовувати не будуть. Це білет в один кінець
показать весь комментарий
02.11.2023 20:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Важка це робота,воювати....
показать весь комментарий
02.11.2023 20:03 Ответить
Муфлон, блдь!
Ви ж, суки, думали(сподівались!) що все буде закінчено швиденько - капітуляція за 3-4 дні, а потім, коли ЗСУ і патріоти наламали вам пух, ви взагалі випустили афєрістовіча з 2-3 тижнями війни і Крим до кінця року! Ви шо, про людей думали, скоти? Ви й зараз боїтесь здійснити мобілізацію, бо вам це рейтинги поламає! А до ЗСУ та тих, хто зараз боронить нашу землю, вам взагалі справи не має - вони вам тільки заважають виконувати оманські договорняки.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:06 Ответить
Йой...ставка ! Вам би ВІДСТАВКА УСІМ !!! лержимордам клятим
показать весь комментарий
02.11.2023 20:08 Ответить
ставка у них, да ******, для наполеонов- ветеринаров
показать весь комментарий
02.11.2023 20:43 Ответить
Дембельнуться никто и не просит, но дайте парням хоть по паре недель отдыха в порядке очереди.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:11 Ответить
Просять. А мене друзі з початку війни воюють і всі хочуть додому, ніхто вже за зелених не хоче вмирати. Надивились на війні. А ці казки, що вони воюють не за Зеленського, а типу за свою землю, залиште собі. Єдина земля, яку може їм надати ця держава- це яма метр на два.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:14 Ответить
Бог, русак з цифровий армії працює в коментарях. Добре, що ви такі тупі і далі тулите ці меседжі, що хтось воює за президента, гага. Сидять під синьою і думають, що в нормальних народів те ж саме
показать весь комментарий
02.11.2023 23:16 Ответить
Що цей брехливий старий підарас меле? Його старший син в Маямі на віллі служить. А інший під Києвом пристроєний у якійсь супертиловій частині і на вихідні додому катається. А прості хлопці гниють в окопах.
Зелені мразі не знають вже як і відбрезатись, що нікого демобілізовувати не будуть. Це білет в один кінець
показать весь комментарий
02.11.2023 20:12 Ответить
на зарплаті від )(уйла, чи дійсно поклав на Україну? твої воюючі друзі це мокша з мухосранська? то забирай своїх друзів і пердуляй з України курва під)(уйлова!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:30 Ответить
Все, що не вписується у черепну коробку зеленого патріота і що не можна пояснити бидлотелемарафоном- це від *****.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:47 Ответить
Цей Данілов розмірковує як зоотехнік. Ой, та він і є зоотехнік!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:13 Ответить
свынячий яйцерез
показать весь комментарий
02.11.2023 20:44 Ответить
Для того, щоб нас демобілізувати, треба підготувати нам заміну. Мобілізація провалена. І не тому, що воєнкоми - злодії, а тому, що державної політики мобілізації не було. Спочатку все трималося на добровольцях, але ми вже майже закінчилися. А ті, хто мав би нам прийти на зміну, дивляться на те ********, яке відбувається у ЗСУ, й розуміють, що ""Батьківщина кине тебе, синок. Завжди":

1. Ставлення до поранених:

а) попри закон, помпезно прийнятий парламентом та не менш попезно підписаний преЗедентом, поранених ВИВОДЯТЬ ПОЗА ШТАТ і платять 0,00 (НОЛЬ!!!!!) грн. Тобто, держава НЕ ХОЧЕ ПЛАТИТИ нещасні 20 тисяч людям, які віддали за неї здоров'я. Мій побратим, не маючи за що купити ліки й утримувати сім'ю, не витримав такої наруги, й вкоротив собі віку (люди знають про те, що їх чекатиме у випадку поранення, й не поспішають к ТЦКСП);

б) після поранення проводяться нескінченні "розслідування": мій побратим отримав поранення понад півроку назад - замполіти лише кілька днів тому закінчили «розслідування», а, отже, ніяких виплат за поранення він ще не отримав (при «зарплаті» 0,00 грн.); імовірно, що їхня група була у Бахмуті взагалі без БР. В іншого побратима «розслідування» як він втратив ноги тривало більше року;

в) низький рівень лікування воїнів із серйозними пораненнями, контузіями чи ампутаціями - отримати якісні ліки чи протези можна лише за власні кошти чи за допомогою волонтерів; це ж стосується й лікування за кордоном: лікування й протезування моєму побратиму за кордоном оплатили волонтери, а дорога й проживання - за власні кошти (пішли всі гроші, які він отримав за поранення);

г) засилля тилових гнид: свій автомат після поранення побратим витягнув, а РПС з магазинами залишив - довелося відкуповувати магазини, бо начслужби РАО відмовлявся списати автомат;

ґ) ВЛК визнає "придатними" людей, які, фактично, є інвалідами. У одного побратима вирвано частину стегнових м'язів, нога не згинається, ходить з милицею - ПРИДАТНИЙ. Іншому воїну два лікарі поставили резюме "непридатний"; через годину голова ВЛК обурився: «Що за ху.ню вони тут написали!» (цитата) - відправив до цих же ж лікарів, які, (О, ДИВО!), визнали його ПРИДАТНИМ! Диво зцілення від ВЛК. Обидва наведені приклади - з Дніпровського ВЛК.

Коли ви читаєте в некрологах, що воїн після поранення «знову повернувся у військову частину», то це означає, що його ВЛК визнав «придатним». І, зрозумійте, що загинув цей Воїн тому, що за станом здоров'я він не зміг вчасно сховатися, зреагувати, відбігти, відскочити, пригнутися, залягти, вискочити... Тобто - ВЛК його ВБИЛА!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:15 Ответить
це не для вподобайки. реально хочеться станцювати гопак на могилі )(уйла і його гопоти та обісцяти кондома який в очах )(уйла побачив мир.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:47 Ответить
ПРОДОВЖЕННЯ

2. Змінити ставлення до ще живих і здорових воїнів:

а) "м'ясні штурми" є не тільки у москалів, а й у нас;

б) при відмові солдата йти на відвертий забій ("м'ясний штурм") його посадять за невиконання наказу; а от командирів, які віддають такі злочині накази, внаслідок чого бездарно гинуть люди, не садять;

в) змінити ставлення командирів до солдатів;

г) перестати масово розміщувати солдатів у казармах - по них регулярно прилітає:

- 22-23 жовтня у Запоріжжя повернулися бійці з навчань за кордоном - їх розмістили у казармі (в Запоріжжі (!), де прилітає швидше, ніж оголошують тривогу)... Прилетіло - понад двіста "200-х";

- приблизно у ті ж дні прилетіло по казармах у Макулані (Кривий Ріг) - понад 60 "200-х";

- як тільки помпезно оголосили, що 31 Абрамс вже в Україні - прилетіло по господарських будівлях у Макулані (заґуґліть, яка бригада там?)...
- позавчора прочитав інформацію, що танки Абрамс в Україні ще не використовувалися (зіставте попередню інформацію). Навіть, якщо ці факти не пов'язані між собою - ТРИ СОТНІ ПІДГОТОВАНИХ ВОЇНІВ (БАТАЛЬЙОН) ЗА ТРИ ДНІ ЗАГИНУЛИ У ТИЛУ (В новинах про це -ні слова).
ЗАЛУЖНИЙ, коли, нарешті, будуть судиьи "командирів", які концентрують солдатів у казармах? ЗАЛУЖНИЙ, доведи до своїх ДОВБОЙОБІВ-генералів/полковників/майорів, що РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ - це такий же ж тактичний прийом, як вогонь, маневр і маскування;

ґ) грошове забезпечення - солдат працює 24/7 без вихідних (часто й без перепочинку) - він і має заробляти не 20000/50000/120000 грн., а в кілька разів більше;
д) межі зон бойових дій не відповідають дійсності: по прикордонню Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, правобережжю Дніпра від Марганця-Нікополя до Миколаєвп та гирла Дніпровського лиману прилітає щодня, є загиблі й поранені (серед солдатів) - але це не "зона бойовихи дій, і відповідні виплати тим хлопцям і дівчатам не положені (якщо якесь ***** зараз подумає про меркантильні інтереси - ***** за москальським кораблем (або в ТЦКСП - і до нас)).
показать весь комментарий
02.11.2023 20:50 Ответить
ПРОДОВЖЕННЯ

3. Таке враження, що ми вже перемогли - побратими розказують таку *****, що від них вимагають, щоб або бути виголеним, або щоб борода "була акуратною". Тобто, Воїн, який зараз місить ногами болото в окопі, а зверху прилітає, має бути клієнтом окопного барбершопу або щодня голитися (що в окопних умовах є дуже негігієнічною процедурою).

4. Припинити судове переслідування військових. Приклади - полковник Червінський, полковник Водолазький, генерал Кривоніс, Ріфмастер...

Отоді чоловіки (не добровольці - ми вже закінчуємося) не ховатимуться від мобілізації.
показать весь комментарий
02.11.2023 21:14 Ответить
А РНБО своє бачення ситуації і свої пропозиції з цього питання вносить? Адже воно для того і створене (начебто) було! Чи тільки статисти і виконувачи команд з ОПи (наголошую - з ОПи, а не від Верховного Головнокомандувача)?
Хоча... При Кучмі РНБО було відстійником для пенсіонерів (такий собі "старечий будинок"), при Ющенку трохи реанімували, але воно залишилось в комі і з України "випарувалося" багато озброєння, при шапкокраді то взагалі був філіал ГРУ-ФСБ...
При "баризі" РНБО почав подавати ознаки життя і навіть почав самостійно щось робити, але "новиє ліца" знову ввели цей орган в кому, де (виходячи з заяв Данілова) вони перебувать і досі...
Саме так я бачу і пам'ятаю цей орган - РНБО. Може десь і помиляюсь...
показать весь комментарий
02.11.2023 20:17 Ответить
Зоолог базує.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:18 Ответить
Кого то не вытянешь с окопа, так хотят воевать, а тысячи новых студентов 35+ не вытянешь с учебы на фронт так хотят учиться. Раз уж так получилось, то все идет как идет. И тут некоторые стали себе позволять пришивать накладные карманы и обуживать рукав, вот этого мы позволять не будем!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:27 Ответить
как этот скотовод задолбал,куда не глянь, то пчеловод,то спецшутник ,то сладкий мальчик, то шапко крадун, зоопарк уродов ,прям серпентарий уродов. 30 лет сплошной гадюшник. Гляньте как Польша стартанула,а ведь когда ХРЕНЬ всякую возили продавать туда ,то крачучки,то кучмовозки то ще шось. А чтоб действительно хорошим чем то заполнилась эпоха нету. За 30 лет НИЧЕГО НЕТ,только совковое переделали и ломали. Жестть.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:42 Ответить
сыночков своих мобилизуй, скотина, ветеринар- маршал
показать весь комментарий
02.11.2023 20:42 Ответить
Платіть військовим нормальну зарплату,одягайте їх,а то хлопці собі шлеми купляють по 26000гр. та всю амуніцію.І нам, простим людям приходить скидатись на передачі на фронт!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:45 Ответить
тупий ветеренар
показать весь комментарий
02.11.2023 20:54 Ответить
Ще лиш МАЮТЬ ПРИДУМАТИ ПОПОЗИЦІЇ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ЯКІСЬ ПРАВИЛА??? Україна на грані поразки, зелені іуди!
показать весь комментарий
02.11.2023 23:36 Ответить
 
 