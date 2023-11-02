Данилов о возможности демобилизации военных: Думаю, члены Ставки сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила

Для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат Совета нацбезопасности и обороны от кого-либо из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока что такие предложения на официальном уровне не вносились.

О мобилизации, демобилизации и прочем в интервью LIGA.net рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, когда будет решение о демобилизации, особенно тех, кто воюет непрерывно с первого дня большой войны, Данилов сказал, что если возникает тот или иной вопрос, требующий рассмотрения на Ставке, каждый член Ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения, и прежде всего это касается тех, кто непосредственно имеет отношение к военному делу – главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба Сергея Шапталы.

По словам Данилова, если подаются такие документы – СНБО не вправе не рассмотреть.

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Он не ответил прямо на вопрос, обсуждались ли уже на Ставке какие-либо документы о демобилизации военных: "Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО кого-либо из членов Ставки".

"Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите." Хотя я понимаю, что есть усталость, и люди должны отдыхать. Я думаю, что, послушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила", – сказал Данилов.

Однако, по его словам, "это не значит, что нет передышки". Секретарь СНБО заверил, что бригады отправляются на восстановление, "а есть такие, которых оттуда и не вытащишь, такое желание воевать".

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