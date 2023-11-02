РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7621 посетитель онлайн
Новости
3 611 22

Бывший генсек НАТО Расмуссен призвал принять Украину в Альянс еще до конца войны: "Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы завершим войну"

расмуссен

Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что для НАТО пришло время отправить Украине приглашение на вступление, и это должно произойти на его следующем саммите в Вашингтоне.

Об этом Расмуссен сказал в интервью финскому информагентству STT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению экс-генсека НАТО, если Украине сказать, что ее нельзя пригласить к членству в Альянсе, пока продолжается полномасштабная война со стороны россии, владимиру путину дадут "оправдание для бесконечного продолжения войны".

Расмуссен считает, что Альянс должен четко заявить: Украина станет членом НАТО независимо от того, что будет делать путин.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы завершим войну", – добавил он, поэтому сперва, по его мнению, должен быть решен вопрос членства Украины в Альянсе, а уже потом может наступить завершение войны с россией.

Бывший глава НАТО убежден, что члены Альянса смогут достичь единства в этом вопросе.

Читайте также: Атлантический совет и более 40 экспертов призывают Байдена начать процесс вступления Украины в НАТО

На вопрос, как в случае вступления Украины решить проблему статьи 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне, Расмуссен вспомнил об одном из вариантов – когда действие статьи распространяется только на подконтрольную территорию Украины.

Он считает, что такое решение фактически защитит почти всю территорию Украины от российской агрессии и позволит привлечь украинские силы, которые занимаются операциями не на линии соприкосновения, для давления на оккупационные войска РФ.

Расмуссен подчеркнул, что промежуток между приглашением Украины в НАТО и ее членством должен быть максимально коротким. И в это время Украина должна иметь гарантии безопасности от Альянса.

"Так же, как было сделано в случае Финляндии и Швеции", – подытожил бывший генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Вашингтонском саммите Украина должна получить приглашение в НАТО, что равнозначно началу переговоров о вступлении, - Яценюк

Автор: 

Расмуссен Андерс Фог (238) членство в НАТО (1534)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
І він абсолютно правий. Але це поодинокий тверезий голос з Заходу.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:30 Ответить
+16
показать весь комментарий
02.11.2023 20:29 Ответить
+16
Наступного року Столтенберг казатиме те саме після відставки.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.11.2023 20:29 Ответить
закликів не треба! дайте зброю, літаки, ракети.
далі буе так.
країни нато самі будуть нас просити вступити до них
але не з цією владою
показать весь комментарий
02.11.2023 20:30 Ответить
І він абсолютно правий. Але це поодинокий тверезий голос з Заходу.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:30 Ответить
Все становятся умными только выйдя в отставку. Что этот перец сделал для приёма Украины в НАТО когда он там рулил?
показать весь комментарий
02.11.2023 20:31 Ответить
Ні. Просто коли вони перебувають на посаді, то озвучують якесь колегіальне рішення. А коли виходять у відставку - своє особисте бачення.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:50 Ответить
Он там рулил до сентября 2014 года.
Кто бы принял Украину в НАТО тогда ?
показать весь комментарий
02.11.2023 20:52 Ответить
Куй хто на це поведеться..
показать весь комментарий
02.11.2023 20:34 Ответить
Вони вже самі розуміють, що справа йде до фізичного протистояння країн НАТО з кацапстаном незалежно від того буде там завтра Україна чи ні.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:34 Ответить
Щоб прийняти Україну в НАТО, звідти потрібно виключити Угорщину.
показать весь комментарий
02.11.2023 21:39 Ответить
Потроху включаються мізкі...
показать весь комментарий
02.11.2023 20:36 Ответить
До #опи ці заклики не наділених владою активістів. Існує чіткий консенсус заходу, що Україна не повинна розгромити росію на полі бою, бо страшно за можливі наслідки
показать весь комментарий
02.11.2023 20:40 Ответить
Наступного року Столтенберг казатиме те саме після відставки.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:40 Ответить
А Дерьмак теж за НАТО, чи Рассмусен від свого імені прожужав ? Вони ж просовували глобальний мир.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:45 Ответить
Це тільки слова!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:46 Ответить
СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:56 Ответить
Віталій Портніков постійно про це каже....але хто ж його чує?
показать весь комментарий
02.11.2023 21:35 Ответить
Ой а де ти був раніше,це вихід за печі: Расмуссен вважає, не запізненько ? Нас призвели ,тепер і самі сушіть порох!
показать весь комментарий
02.11.2023 21:51 Ответить
Абсолютно правильна думка.

Сподіваюся, до слів Андерса прислухаються.
показать весь комментарий
02.11.2023 21:57 Ответить
Коли вони отримують статус "колишні", вони одразу стають такими рішучими!
показать весь комментарий
02.11.2023 22:33 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2023 22:44 Ответить
я об этом пишу постоянно, но местные хомячки мне доказывали что это невозможно. Еще как возможно, было бы желание и яйца
показать весь комментарий
02.11.2023 23:43 Ответить
Він і сам знає, що це не можливо. Рейтинг набиває. Щоб розпочати процедуру, країна має змінити статус. Якщо ж, проігнорувати правила, вийде потім там. Що лише 1 кусок нас потрапить до ЄС, інший кусок застрягне в перехідному положенні. Після чого плавно спустять питання окупований територій. Це лише нам не байдуже. Іншим байдуже.
показать весь комментарий
03.11.2023 00:19 Ответить
 
 