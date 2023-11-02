Войска рф выпустили по Одесчине две ракеты "Оникс": они не долетели до побережья

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесчине, разрушений или пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"По Одесчине враг нанес ракетный удар 2 ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма.

Выпущенные из берегового ракетного комплекса "Бастион" ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

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