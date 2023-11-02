Войска рф выпустили по Одесчине две ракеты "Оникс": они не долетели до побережья
Российские войска нанесли ракетный удар по Одесчине, разрушений или пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"По Одесчине враг нанес ракетный удар 2 ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма.
Выпущенные из берегового ракетного комплекса "Бастион" ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.
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+15 Evgeny N
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+6 Сергей121
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+4 YU ST
показать весь комментарий02.11.2023 20:26 Ответить Ссылка
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Тобто просто впали у море? Дві з двох, 100%?
Йой! Най так буде і надалі!
Боже, дай нам сили і мудрості об'єднатись та вистояти навалу цього імпотентного аморального біосміття!
ракети втратили бойову спроможність на підльоті