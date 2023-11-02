РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7621 посетитель онлайн
Новости Война
6 261 10

Войска рф выпустили по Одесчине две ракеты "Оникс": они не долетели до побережья

онікс

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесчине, разрушений или пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"По Одесчине враг нанес ракетный удар 2 ракетами "Оникс" из временно оккупированного Крыма.

Выпущенные из берегового ракетного комплекса "Бастион" ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Читайте также: Ночью уничтожены 3 из 4 крылатых ракет "Искандер-К". Четвертая тоже не достигла цели, - Воздушные силы

Автор: 

крылатые ракеты (888) обстрел (27860) Одесская область (3638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
"...ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя" Джерело:

Тобто просто впали у море? Дві з двох, 100%?
Йой! Най так буде і надалі!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:31 Ответить
+6
Так завжди - ходить навкруги дівки петухом, а як до діла, то "ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя"
Боже, дай нам сили і мудрості об'єднатись та вистояти навалу цього імпотентного аморального біосміття!
показать весь комментарий
02.11.2023 21:08 Ответить
+4
показать весь комментарий
02.11.2023 20:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.11.2023 20:26 Ответить
Москву сжёг Фёдор Ростопчин а не Наполеон.
показать весь комментарий
02.11.2023 20:31 Ответить
є така версія, але без Наполеону тут таки нічого б не сталося, бо він активно цьому спряв
показать весь комментарий
02.11.2023 21:34 Ответить
ще й як би сталося , Москву без нього вже палили, як сказав Кучма, це ж вже було.
показать весь комментарий
02.11.2023 21:46 Ответить
"...ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя" Джерело:

Тобто просто впали у море? Дві з двох, 100%?
Йой! Най так буде і надалі!
показать весь комментарий
02.11.2023 20:31 Ответить
Так завжди - ходить навкруги дівки петухом, а як до діла, то "ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя"
Боже, дай нам сили і мудрості об'єднатись та вистояти навалу цього імпотентного аморального біосміття!
показать весь комментарий
02.11.2023 21:08 Ответить

ракети втратили бойову спроможність на підльоті


показать весь комментарий
02.11.2023 21:16 Ответить
Аналоговнєт не справився, хай буде і так😁
показать весь комментарий
02.11.2023 21:36 Ответить
Хм, как такое может произойти?! Наверное нужно внимательно читать описание пакетов военной помощи из США и Германии. Там, где "и другое оборудование".
показать весь комментарий
02.11.2023 22:23 Ответить
 
 