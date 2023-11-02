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Блинкен об отзыве россией ратификации договора о запрещении ядерных испытаний: Значительный шаг в ложном направлении

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность решением россии отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, решение россии – "это значительный шаг в ложном направлении, которое отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему".

"Действия россии только подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями. Мы ценим аналогичные заявления о беспокойстве, высказанные многими другими государствами в течение последних недель по этому действию", – добавил Блинкен.

Читайте также: россия отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях

В то же время, по словам Блинкена, США приняли во внимание заверения россии не проводить ядерные испытания, несмотря на отзыв ратификации, и подтверждают необходимость сохранения глобального запрета испытаний ядерного оружия.

Он также напомнил, что россия уже долгое время усиливает ядерные риски и повышает напряженность на фоне своей незаконной войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов о ядерных испытаниях РФ: Из трех ракет только одна вышла. Одна шлепнулась сразу, а вторая вообще не запустилась

Автор: 

россия (96184) ядерное оружие (1353) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+2
Да насрать на них. Они всю жизнь идут хибному напрямку.
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02.11.2023 20:51 Ответить
+2
Кремль часто что-то делает просто чтобы дёрнуться.
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02.11.2023 21:04 Ответить
+1
Рашистам терміново потрібно перевірити стан своєї ЯЗ. А без випробувань - ніяк.
Ну а вірити словам московитів, що "вони не будуть проводити випробування" (як і будь-яким іншим) - себе не поважати.
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02.11.2023 20:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да насрать на них. Они всю жизнь идут хибному напрямку.
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02.11.2023 20:51 Ответить
Вони народжені у хибному напрямку- "через жопу"....проте у них все робиться за цією традицією
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02.11.2023 21:03 Ответить
а ви ще боїтеся розпаду того лаптєстану, бо ж ядерна зброя.. не знаю, що небезпечніше - розвалена рашка з непрацючою ядерною зброю, просте з боязню, шо ця зброя десь розповзеться, чи цілісна рашка з ядерною зброєю, якою готова стрельнути навіть першою, бо терористам ніякий закон чи договір не писаний. хм..
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02.11.2023 20:58 Ответить
безпечніше - розвалена рашка з непрацючою ядерною зброю
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02.11.2023 20:59 Ответить
так отож.
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02.11.2023 21:03 Ответить
Ну а шо кацапам перешкоджає зараз коли вони гне розпалися передати шось з ядреного арсеналу ( а мож вже передали )? Такшо мулька про розвал кацапії є просто мулькою - а є страх того шо ресурси кацапстану попадуть не в ті руки - лапи ( ну медведя чорно-білого лапи ).
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02.11.2023 21:02 Ответить
Росія існує лише через помилки України 100 літньої давності.
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02.11.2023 21:14 Ответить
Звісно в наших бідах завше лише ми винні - а чого би ні миж наддержава , а країни Антанти які не сприймали нас як окремий етнос а сприймали нас як частину кацапстану взагалі ніхто ( а про те шо вони мали зуб на нас через те шо ми з німцями шось там робили я промовчу ,хоча Італію вони з розпростертими обіймами прийняли - але то Італія а то ми не існуючий етнос ).
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02.11.2023 21:35 Ответить
Антанта[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=20 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=20 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французька республіка - https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 21 грудня (https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 3 січня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%97 Жорж Табуї офіційно інформує, що Уряд Французької Республіки призначив його «Комісаром Французької Республіки при Уряді Української Республіки». https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 11 січня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року Київ і Париж офіційно увійшли у дипломатичні стосункиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-20 [20] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Велика Британія - слідом за Францією Україну визнала Велика Британія, про що і повідомила «Нова Рада» вже https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 9 (22) січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-21 [21] .Центральні держави[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=21 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=21 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany_(1867%E2%80%931918).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Німецька імперія Визнання й встановлення дипломатичних зносин з моменту підписання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Брест-Литовського договору https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року. Підтримка України як противаги Польщі та Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Civil_ensign_of_Austria-Hungary_(1869-1918).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорщина Визнання й встановлення дипломатичних зносин з моменту підписання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Брест-Литовського договору https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року. Слабка підтримка України через протегування полякам для протидії Росії та Німеччині.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Болгарське царство , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ottoman_flag.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османська імперія : Визнання й встановлення дипломатичних зносин з моменту підписання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Брест-Литовського договору https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 9 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року.Росія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=22 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=22 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic_(1918%E2%80%931925).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російська Радянська Республіка 12.06.1918. Підписання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 прелімінарного мирного договору між Українською Державою й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російською Радянською Республікою згідно зі статтею VI договору Росії з Центральними Державамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-22 [22] . У преамбулі цього договору зазначено, що він підписується двома незалежними державамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-23 [23] . У статті 4 договору говорилося про обмін консулами для захисту інтересів громадян. На цій підставі Українською Державою було засновано генеральні консульства в Москві й Петрограді та ще у 18 російських містах, де проживала значна кількість українців. Були засновані російські консульські установи в 7 містах в Україні
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02.11.2023 21:46 Ответить
Польща[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=23 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=23 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0_(1916%E2%80%941918) Королівство Польща : Визнання через обмін послами після підписання Берестейського миру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польська республіка : Підписання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_1920 Варшавського договору https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року.Інші[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=24 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=24 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Argentina.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 5 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 року уряд Аргентини ухвалив рішення про визнання Української Народної Республіки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Papal_States_(1808-1870).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Святий Престол : Фактичне визнання через призначення апостольського візитатора до України 1919 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Azerbaijan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Азербайджанська Демократична Республіка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hellenic_Kingdom_Flag_1935.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Королівство Греція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Georgia_(1918%E2%80%931921,_1-2).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Грузинська Демократична Республіка (4 липня 1918), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Denmark.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Spain_(1785%E2%80%931873,_1875%E2%80%931931).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1874%E2%80%941931) Королівство Іспанія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1861-1946) Королівство Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:State_Flag_of_Iran_(1924).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8 Персія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Finland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція Обмін дипломатичними представниками та заснування в Україні консульських установ у 1918-1920 роках.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg
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02.11.2023 21:52 Ответить
Ага зрозуміло - а армія яку Польщі допомогли екіпірувати спочатку мала направитись на допомогу УНР , не знав - тепер буду знати.
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02.11.2023 21:59 Ответить
Рашистам терміново потрібно перевірити стан своєї ЯЗ. А без випробувань - ніяк.
Ну а вірити словам московитів, що "вони не будуть проводити випробування" (як і будь-яким іншим) - себе не поважати.
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02.11.2023 20:59 Ответить
В США то є ядерна зброя.Добре патякати і забороняти іншим мати цю зброю.Одразу санкції вводите і інші дії.
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02.11.2023 21:01 Ответить
Кремль часто что-то делает просто чтобы дёрнуться.
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02.11.2023 21:04 Ответить
Хорошим ответом было бы введение полного эмбарго на нефть и газ с Росии.

А когда ответом являются такие вот заявления и "озабоченности" - это явное проявление слабости и поощрение агрессора.
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02.11.2023 21:53 Ответить
Та верной дорогой идут---не пугайте! Чем шире шаг---тем пропасть ближе.
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02.11.2023 22:19 Ответить
 
 