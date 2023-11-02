Блинкен об отзыве россией ратификации договора о запрещении ядерных испытаний: Значительный шаг в ложном направлении

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность решением россии отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, решение россии – "это значительный шаг в ложном направлении, которое отдаляет нас от вступления договора в силу, а не приближает к нему".

"Действия россии только подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями. Мы ценим аналогичные заявления о беспокойстве, высказанные многими другими государствами в течение последних недель по этому действию", – добавил Блинкен.

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В то же время, по словам Блинкена, США приняли во внимание заверения россии не проводить ядерные испытания, несмотря на отзыв ратификации, и подтверждают необходимость сохранения глобального запрета испытаний ядерного оружия.

Он также напомнил, что россия уже долгое время усиливает ядерные риски и повышает напряженность на фоне своей незаконной войны против Украины.

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