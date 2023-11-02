Комитет парламента Франции по вопросам разведки обеспокоен угрозой вмешательства со стороны Китая и рф: "Мы внезапно перешли от мира конкуренции к миру конфронтации"

Комитет парламента Франции по вопросам разведки в своем ежегодном отчете, опубликованном в четверг, заявил о "вездесущей и длительной угрозе" иностранного вмешательства с использованием шпионажа и дезинформации, прежде всего со стороны россии и Китая.

Отчет французских парламентариев указывает, что в условиях напряженной международной ситуации угроза иностранного вмешательства в дела страны является высокой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы внезапно перешли от мира конкуренции к миру конфронтации с авторитарными режимами, с одной стороны, и западными демократиями – с другой. Этот разрыв между Западом и остальным миром становится ведущим маркером текущего периода", – считают они.

Среди инструментов иностранного вмешательства во внутренние дела Франции депутаты разведывательного комитета выделили кампании по манипулированию информацией. В этом контексте они упомянули Россию, в частности вещание пропагандистских RT и Sputnik и назначение бывших европейских лидеров на руководящие должности в ведущих российских компаниях.

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Также отчет указывает на роль Китая, опирающегося на "сеть государственных и частных учреждений и ключевых лиц", которые находятся под контролем Коммунистической партии. Речь идет и о китайской диаспоре во Франции, насчитывающей 600 тысяч человек.

Комитет по разведке парламента Франции также осудил "наивность" чиновников, государственных служащих, представителей бизнеса и ученых относительно иностранного вмешательства.

Он призвал принять новое законодательство о противодействии таким влияниям по образцу США и обсудить подобные меры на уровне Европейского Союза.