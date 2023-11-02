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Комитет парламента Франции по вопросам разведки обеспокоен угрозой вмешательства со стороны Китая и рф: "Мы внезапно перешли от мира конкуренции к миру конфронтации"

хакер,шпигунство

Комитет парламента Франции по вопросам разведки в своем ежегодном отчете, опубликованном в четверг, заявил о "вездесущей и длительной угрозе" иностранного вмешательства с использованием шпионажа и дезинформации, прежде всего со стороны россии и Китая.

Отчет французских парламентариев указывает, что в условиях напряженной международной ситуации угроза иностранного вмешательства в дела страны является высокой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы внезапно перешли от мира конкуренции к миру конфронтации с авторитарными режимами, с одной стороны, и западными демократиями – с другой. Этот разрыв между Западом и остальным миром становится ведущим маркером текущего периода", – считают они.

Среди инструментов иностранного вмешательства во внутренние дела Франции депутаты разведывательного комитета выделили кампании по манипулированию информацией. В этом контексте они упомянули Россию, в частности вещание пропагандистских RT и Sputnik и назначение бывших европейских лидеров на руководящие должности в ведущих российских компаниях.

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Также отчет указывает на роль Китая, опирающегося на "сеть государственных и частных учреждений и ключевых лиц", которые находятся под контролем Коммунистической партии. Речь идет и о китайской диаспоре во Франции, насчитывающей 600 тысяч человек.

Комитет по разведке парламента Франции также осудил "наивность" чиновников, государственных служащих, представителей бизнеса и ученых относительно иностранного вмешательства.

Он призвал принять новое законодательство о противодействии таким влияниям по образцу США и обсудить подобные меры на уровне Европейского Союза.

Автор: 

Китай (3042) россия (96184) Франция (3542)


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Топ комментарии
+7
Люди збирали гроші на операцію для акваріумної рибки, влаштовували мітинги проти використання одягу зі шкіри та хутра, ходили на гейпаради, давали прихисток фанатикам з країн близького сходу і от диво: поруч опинилися декілька диктатур, для яких всі цінності демократичного світу не варті пачки туалетного паперу!
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02.11.2023 21:35 Ответить
+6
Знов мастурбовані...
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02.11.2023 21:19 Ответить
+6
Мир становится черно-белым "или-или". Политика уступает место откровенному вранью и манипуляции, разжиганию ненависти. Все как во времена третьего рейха. История движется по спирали.
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02.11.2023 21:21 Ответить
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Бо куйло себе імператором відчув..
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02.11.2023 21:19 Ответить
Знов мастурбовані...
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02.11.2023 21:19 Ответить
Мир становится черно-белым "или-или". Политика уступает место откровенному вранью и манипуляции, разжиганию ненависти. Все как во времена третьего рейха. История движется по спирали.
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02.11.2023 21:21 Ответить
Скажите спасибо фрау Меркель и Макрону за усиление Путина и не допуск Украины с Грузией в НАТО.
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02.11.2023 21:21 Ответить
може таки сракозі?
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02.11.2023 21:50 Ответить
Макрон був дрібним чиновником тоді... То Саркозі разом із Меркель був взагалі-то!
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03.11.2023 01:27 Ответить
Ви так , а для Китаю й Рашистов завжди була тільки конфронтація й вони вас розглядають(ли) тільки як ворогів.
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02.11.2023 21:32 Ответить
Следующим шагом должен быть запрет на импорт китайских товаров в ЕС и США притом полный запрет, но этого естественно не будет
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02.11.2023 21:32 Ответить
прокинулися?
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02.11.2023 21:33 Ответить
А толку? Вже звикли виробляти все в китайських гаражах і розпаскудили власну робочу силу. Ну от спробуйте в Європі знову загнати мільйони під "заводський гудок" та ще й на шкідливе виробництво з виходом на пенсію в 65 років. ЄС має починати гігантську економічну "перебудову" паралельно з категоричною відмовою від "мульткультуралізму" і ментальною зачисткою тоталітарних сект та ідеологій (негайна депортація в 24 години) в середовищі емігрантів-паразитів або готуватися до стагнації, втрати свобод та безпеки. А коли залежний ЄС не зможе купувати китайське лайно у китайських монополістів, китайські військові заженуть на китайські фабрики європейських недоумків...
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03.11.2023 02:00 Ответить
Пасту в тюбик назад не втиснеш
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03.11.2023 02:04 Ответить
Це просте технічне завдання. Головне зрозуміти екзистенційну загрозу і обрати оптимальний на часі спосіб.
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03.11.2023 02:08 Ответить
Люди збирали гроші на операцію для акваріумної рибки, влаштовували мітинги проти використання одягу зі шкіри та хутра, ходили на гейпаради, давали прихисток фанатикам з країн близького сходу і от диво: поруч опинилися декілька диктатур, для яких всі цінності демократичного світу не варті пачки туалетного паперу!
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02.11.2023 21:35 Ответить
Тепер, із запізненням на десятиліття відносно ЄС, схожа ситуація відбувається в Україні. У нас вже з'явилися "жінкині", які смокчуться біля церков, знімають про це кліпи, гендернуті ліваки скоро почнуть оформляти одностатеві шлюби, а якщо тридвараса назвеш тим, ким воно є, за це будуть саджати.
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03.11.2023 08:11 Ответить
що вже нагло віджимають у лягушатників африку
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02.11.2023 21:39 Ответить
Ага. Франція мала 14 колоній в Африці та 1 в Вірменії. За рік втратила вплив в 2 африканських країнах і Вірменії... Це мінус мінімум 100 мільярдів євро в ВВП Франції...
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03.11.2023 02:03 Ответить
Ой. А шо трапилось ? Жаб с мокшанских болот не дали, как обещали ?
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02.11.2023 21:40 Ответить
Может надо что бы микрон еще десять раз ***** позвонил ?
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02.11.2023 21:41 Ответить
Жаби прокинулися ))) вам дякувати і меркель ***** за це все
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02.11.2023 21:52 Ответить
офігіти, французи не тільки десяток мільйонів копчених завезли, а ще й 600 тищ жовтопиких. дебіли.
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02.11.2023 21:52 Ответить
Китайці законослухняні та працьовиті. Вони благо для будь-якої економіки.
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02.11.2023 22:09 Ответить
ага, тільки так само усі поголовно стучать товаришу майору. ну і пиз-дять любу інфу до якої дотігнуться. ну просто щастя для економіки.
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02.11.2023 22:34 Ответить
Це ти ще не згадав скільки алжирців і арабів взагалі туди потрапило! Там взагалі французів ВЖЕ менше половини залишилось.
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02.11.2023 22:34 Ответить
я ж написав "копчених" - тобто усіх, і слабо копчених, і сильно копчених, і пере-копчених.
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02.11.2023 22:35 Ответить
Чого ви над ними смієтеся? Радійте, що люди хоч щось почали розуміти. А якщо вам ще смішно, то згадайте, як в Україні в 2019-му аж 73 % виборців РАПТОМ прониклися ідеєю "Нада проста пєрєстать стрєлять"
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02.11.2023 21:57 Ответить
А що ви очікували від авторитарних чи тоталітарних режимів? Вони всю свою історію воюють, а потім просять їсти, а коли наїдяться - знову воюють.
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02.11.2023 22:26 Ответить
Да ладно мусье, так уж и неожиданно? Надев розовые очки вы последнии 30 лет просто неслись галопом радостно взбрыкивая к этой конфронтации.
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02.11.2023 22:35 Ответить
слава Богу, хоть мозг начали включать. Прежде всего, депортируйте русских и китайцев с франции. Это будет хоть что-то.
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02.11.2023 23:24 Ответить
чому перейшли,
це параша всіх штовхає а китай піддакує
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03.11.2023 00:13 Ответить
 
 