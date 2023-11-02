Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, если в нем не будет средств на помощь Украине, - Кирби

Президент США Джо Байден ожидает от Конгресса принятия запроса на $106 млрд со средствами для Украины, Израиля и других нужд и намерен ветировать альтернативные инициативы.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что запрос на дополнительное финансирование в размере $106 млрд, поданный в Конгресс президентом Байденом в прошлом месяце, содержит "четыре действительно критически важных неотложных нужд национальной безопасности". Кирби уточнил, что это включает в себя поддержку Израиля, Украины, обеспечение интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность границ.

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"Все четыре (направления. – Ред.) важны", - отметил он.

Кирби также отметил, что президент Байден ожидает, что все эти потребности будут приняты одновременно законодателями Конгресса США.

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