Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, если в нем не будет средств на помощь Украине, - Кирби
Президент США Джо Байден ожидает от Конгресса принятия запроса на $106 млрд со средствами для Украины, Израиля и других нужд и намерен ветировать альтернативные инициативы.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля", - отметил он.
Кирби подчеркнул, что запрос на дополнительное финансирование в размере $106 млрд, поданный в Конгресс президентом Байденом в прошлом месяце, содержит "четыре действительно критически важных неотложных нужд национальной безопасности". Кирби уточнил, что это включает в себя поддержку Израиля, Украины, обеспечение интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность границ.
"Все четыре (направления. – Ред.) важны", - отметил он.
Кирби также отметил, что президент Байден ожидает, что все эти потребности будут приняты одновременно законодателями Конгресса США.
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Хід блескучий але далеко не усім зрозумілий . Бо усі вважають , що проізральське лобі це 6 млн. американських євреїв . А дійсність така , що ці 6 млн. переважно ліваки й підтримують демократів .
А лобі це 100 мілійонів євангелістів й це на 95% -- виборці республіканців .
Й тому ніколи у США не було в Сенаті й Конгрессі США республіканців які б переважній більшості не підтримували Ізраїль .
Але що не розуміють трампісти , що це розділення коштів це дуже й дуже погано для Ізраїлю , бо подавна більшість європейціі підтримують Україну на 70% , а Японці й Канадці й Австралійці на на 90% . А ось підримка Ізраїлю в цих (часто дуже арабських) країнах це тільки в перший раз коли більше 50% , але не набагато . Й це дуже нестіка підтримка , бо вони тупо бздять ісламістів й їх друзів -- лівацьких екстремістів (чия кількість серед ліваків) постійно збільшується . Усі ці амнести , зелені , борці з кліматом й з озоновими дирами -- це теж ліві екстрімісти , бо спираються не на науку й прогрес , а на догми й різні теорії змов . Ось й ця ослиця Грета Тумберг теж підтримала ісламських неонацистів з хамасу
за Україною "не засохне"
Якщо є сумніви - нехай шлють ще наглядаючих, кураторів, кого завгодно, щоб прищучити
крадіїв - і народ, і армія тільки допоможуть.
Російський ведмідь отримав по хребту, але намагається воювати у гіпсі - треба допомогти
тварині, щоб не мучилась.
молодець 👍🏼!!
Це є правильна думка 👍💯
Це навіть не обговорюється і не піддається сумніву.
Це аксіома.
Жодне інше національне лоббі в США і близько не зрівняється з єврейським лоббі по впливовості та силі.
Цікаве про лендліз
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
всі в США - знають що він безкоштовний для України
натомість всі в Україні - знають, що він не безкоштовний, а офіційна довідка - то для американців
В чому плюс лендліза, окрім того що він безкоштовний для України
надана зброя передаєтся в лізинг, тобто залишается у власності та на балансі США,
тому для цього не потрібні додаткові кошти та дозвіл Конгресу,
а надання коштів на PDA починають стикатися з проблемами при голосуванні
Черчіль просив лендліз, Сталін також просив, а Україна ?
арестович пояснив - що лендліз не потрібен, тому що вцілілу техніку потрібно буде повернути власнику - тобто уряду США
маркарова пояснила - що це запасний варіант, котрий поки не потрібен - поки дають кошти
ніхто не пояснив, чому наприклад отримати безкоштовно додаткові 10 Patriot за лендлізом, для захисту інфраструктури та людей - це не потрібно
(и пахнет по-советски)
Ну шо, деда, накладай давай.