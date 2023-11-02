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Новости Помощь Украине
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Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю, если в нем не будет средств на помощь Украине, - Кирби

байден,джо

Президент США Джо Байден ожидает от Конгресса принятия запроса на $106 млрд со средствами для Украины, Израиля и других нужд и намерен ветировать альтернативные инициативы.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что запрос на дополнительное финансирование в размере $106 млрд, поданный в Конгресс президентом Байденом в прошлом месяце, содержит "четыре действительно критически важных неотложных нужд национальной безопасности". Кирби уточнил, что это включает в себя поддержку Израиля, Украины, обеспечение интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность границ.

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"Все четыре (направления. – Ред.) важны", - отметил он.

Кирби также отметил, что президент Байден ожидает, что все эти потребности будут приняты одновременно законодателями Конгресса США.

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Автор: 

Байден Джо (2795) вето (365) Израиль (1940) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+19
А цей "Дід" вміє гриміти яйцями...
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02.11.2023 21:29 Ответить
+13
коротко и ясно!
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02.11.2023 21:32 Ответить
+7
Зараз ця допомога потрібна Україні як ніколи.
Якщо є сумніви - нехай шлють ще наглядаючих, кураторів, кого завгодно, щоб прищучити
крадіїв - і народ, і армія тільки допоможуть.
Російський ведмідь отримав по хребту, але намагається воювати у гіпсі - треба допомогти
тварині, щоб не мучилась.
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02.11.2023 21:47 Ответить
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А цей "Дід" вміє гриміти яйцями...
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02.11.2023 21:29 Ответить
по 17
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02.11.2023 21:57 Ответить
ці набагато дорощі...
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02.11.2023 22:23 Ответить
Ці яйки -- справжні золоті , як витвір мистецтва вони безцінні .
Хід блескучий але далеко не усім зрозумілий . Бо усі вважають , що проізральське лобі це 6 млн. американських євреїв . А дійсність така , що ці 6 млн. переважно ліваки й підтримують демократів .
А лобі це 100 мілійонів євангелістів й це на 95% -- виборці республіканців .
Й тому ніколи у США не було в Сенаті й Конгрессі США республіканців які б переважній більшості не підтримували Ізраїль .
Але що не розуміють трампісти , що це розділення коштів це дуже й дуже погано для Ізраїлю , бо подавна більшість європейціі підтримують Україну на 70% , а Японці й Канадці й Австралійці на на 90% . А ось підримка Ізраїлю в цих (часто дуже арабських) країнах це тільки в перший раз коли більше 50% , але не набагато . Й це дуже нестіка підтримка , бо вони тупо бздять ісламістів й їх друзів -- лівацьких екстремістів (чия кількість серед ліваків) постійно збільшується . Усі ці амнести , зелені , борці з кліматом й з озоновими дирами -- це теж ліві екстрімісти , бо спираються не на науку й прогрес , а на догми й різні теорії змов . Ось й ця ослиця Грета Тумберг теж підтримала ісламських неонацистів з хамасу
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03.11.2023 00:26 Ответить
😀😀😀
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03.11.2023 08:39 Ответить
коротко и ясно!
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02.11.2023 21:32 Ответить
дякуємо, пане Президент !

за Україною "не засохне"
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02.11.2023 21:46 Ответить
Зараз ця допомога потрібна Україні як ніколи.
Якщо є сумніви - нехай шлють ще наглядаючих, кураторів, кого завгодно, щоб прищучити
крадіїв - і народ, і армія тільки допоможуть.
Російський ведмідь отримав по хребту, але намагається воювати у гіпсі - треба допомогти
тварині, щоб не мучилась.
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02.11.2023 21:47 Ответить
так кады галасавать будут?
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02.11.2023 21:48 Ответить
рашен-рейх атакує одночасно движняком в конгресі США, статею в тайм, разконсерваціею аристовича, пропонування перемир'я тувинським оленеводом і таке інше так як має патову ситуацію на фронтах, Наша задача - массові поставки зброї і винищення живої сили оккупантів в промислових масштабах. Дагестан мав найбільш втрати на фронтах, повторюється 1917 рік - військова поразка , погроми і знищення імперії зла.
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02.11.2023 21:59 Ответить
Ще й пізди получать ті трампісти-******!
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02.11.2023 22:05 Ответить
Джо Байден поступає розумно і виважено ,
молодець 👍🏼!!
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02.11.2023 22:06 Ответить
да, видимо у "наших" учились. и война с ядерным террористом, одновременно постоянным членом оон, магате и других ненужных организаций на фоне десятков (сотен) тысяч трупов, засирания экологии на столетия, и газавый конфликт между "беженцами" спонсируемыми тем же ООНом и кое-где даже США, как оказывается, в основном на теракты, и на охрану границ, и на поплавать на кораблях.
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02.11.2023 22:06 Ответить
Дідо
Це є правильна думка 👍💯
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02.11.2023 22:08 Ответить
В Америке 10 млн евреев. Какой дурак делает на них ставку?
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02.11.2023 22:10 Ответить
Єврейське лоббі саме найвпливовіше в США.
Це навіть не обговорюється і не піддається сумніву.
Це аксіома.
Жодне інше національне лоббі в США і близько не зрівняється з єврейським лоббі по впливовості та силі.
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02.11.2023 23:19 Ответить
Кадры решают ВСЁ.
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03.11.2023 00:45 Ответить
голосовать будет не лобби
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03.11.2023 14:22 Ответить
Хреново, со стеной тоже б приняли, стена приоритетней для американцев-республиканцев чем Израиль и Украина вместе взятые. А так дед оттягивает помощ. Торба.
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02.11.2023 22:13 Ответить
Уже прошла новость, что какой то очередной там предложил помощь нам привязать к помощи по Мексике! То ли карнавал шлюшек привокзальных или парад идиотов?
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02.11.2023 22:15 Ответить
Шлюшки та ідіоти - твої вошьдь, твоя дума та твій грьобаний нікчемний, рабський, варварський, який досі живе у середньовіччі, сбухавшийся народішко! Розумієш кацап? А зовсім не конгрес США. Коли русня починає виказувати свою думку про будь що або про будь кого - це звучить як фантасмагорія і абсурд одночасно.
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03.11.2023 10:34 Ответить
хоть понял ты котях севастопольский, что накорявил в тексте? Но слово фанта-смагория впечатлило конечно.Ещё один вареник хуторянский попался! Кленового сиропу перепил? Может тюри с лучком и дык с кваском подкинуть? Занишкни там, характерник легендарный. Смылся водой унитазной? Сиди не варнякай ошлепок! Ущучил тамогавк вазелиновый?
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03.11.2023 22:09 Ответить
За кораблем, свинособака!
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03.11.2023 22:17 Ответить
А чё так убого с текстом? Исчерпался утырок? А про фанту? Или второгодник? Или заочник? Садись два! Не в журнал, не в дневник, и предков в школу не вести. Пожизненно из поколения в поколение. Шёл бы в конюхи. Овса отожрёся и экзаменов не надо сдавать на конюха. Ладно убогий.
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03.11.2023 22:28 Ответить
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02.11.2023 22:38 Ответить
"це ж вже було" - коли підписав лендліз...

Цікаве про лендліз

https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
всі в США - знають що він безкоштовний для України
натомість всі в Україні - знають, що він не безкоштовний, а офіційна довідка - то для американців

В чому плюс лендліза, окрім того що він безкоштовний для України
надана зброя передаєтся в лізинг, тобто залишается у власності та на балансі США,
тому для цього не потрібні додаткові кошти та дозвіл Конгресу,
а надання коштів на PDA починають стикатися з проблемами при голосуванні

Черчіль просив лендліз, Сталін також просив, а Україна ?

арестович пояснив - що лендліз не потрібен, тому що вцілілу техніку потрібно буде повернути власнику - тобто уряду США
маркарова пояснила - що це запасний варіант, котрий поки не потрібен - поки дають кошти

ніхто не пояснив, чому наприклад отримати безкоштовно додаткові 10 Patriot за лендлізом, для захисту інфраструктури та людей - це не потрібно
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02.11.2023 23:16 Ответить
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02.11.2023 23:28 Ответить
Здається, це єдиний українець на планеті.
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02.11.2023 23:23 Ответить
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02.11.2023 23:32 Ответить
Саветское - значит лучшее.
(и пахнет по-советски)
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03.11.2023 00:43 Ответить
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03.11.2023 11:32 Ответить
Ізраїлю в якого купа своїх Меркав і літаків хиба треба ще якась допомога щоб ганяти бабуїнів з калашами по тунелях Гази????
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02.11.2023 23:35 Ответить
Без України: Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю на $14,3 млрд - CNN
Ну шо, деда, накладай давай.
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03.11.2023 11:16 Ответить
 
 