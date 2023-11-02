Растет процент американцев, которые считают, что США делают слишком много для помощи Украине, - опрос
Как свидетельствуют результаты социологических опросов, в США вырос процент граждан, считающих, что администрация Байдена делает слишком много для помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
25% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. В августе прошлого года так считали 38% граждан США. Об этом свидетельствуют данные американского социологического института Gallup.
В то же время, по данным социологов, процент тех, кто считает, что Вашингтон делает "слишком много", вырос – 41% по сравнению с 24% в августе 2022 года и 29% в июне 2023 года. Уменьшилось количество тех, кто считает, что США делают достаточно – с 43% (в июне) до 33%.
По данным Gallup, в августе 2022 года большинство – 66% – американцев считали, что США должны поддержать Украину в возвращении ее прежней территории, даже если это приведет к продолжительному конфликту. Это мнение несколько ослабло, поскольку 54% американцев придерживаются такой точки зрения. 43% выступают за то, чтобы США пытались помочь быстро завершить войну, даже если это будет означать, что Украина уступит свою территорию России.
Социологи также обращают внимание на рост скепсиса Республиканской партии по помощи Украине – 62% республиканцев чаще считают, что США делают слишком много, тогда как в августе 2022 года такого мнения придерживались 43%. Среди демократов доля скептиков выросла незначительно – с 9 до 14%.
По данным опроса международной исследовательской компании Ipsos и агентства Reuters, проведенного в начале октября, 41% граждан США считают, что Вашингтон должен обеспечить Украину оружием, тогда как в июне этого года приверженцев предоставления Киеву вооружения было 65%.
Авторы опроса отмечают, что уровень поддержки среди населения США и вооруженной и экономической помощи Украине снижается из-за собственных финансовых трудностей американцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По факту американский впк был в стагнации и только сейчас они будут начинать поднимать производство вновь. А то что там сейчас это ******. Сравнение танковых заводов прямо сейчас не в сторону американцев к сожалению.
а на заході більш за все не ******* нестабільності і різких змін
Не треба думати, що хтось дурніший за нас. Це відео треба нам показувати тричі на день, замість телемарафону! Так як ми хочемо виграти війну, нічого не вийде.
https://streamable.com/uleq9s
Звати це опудало Вівек Ганапаті Рамасвамі. Він американський підприємець індійського походження, письменник та консервативний політичний діяч. 21 лютого 2023 року висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії для участі у виборах президента 2024 року
міністру МЗСпідстилці кулеб, ну і найвеличнішому, в обов'язки якого входить зовнішня політика. Чи суть іх діяльності і поляга в тому, щоб позбавити Україну підтримки?
А головне: мань'яку абсолютно похіг що на росію прилетить з десяток ядерних бомб. Він із задоволенням у відповідь випустить сотню.
Державне керівництво через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.
Проти подібного стану справ виступали зокрема народні депутати України від опозиції В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко...
Плюс ви відверто заїмали крадівництвом на всьому і нульовою за це відповідальністю. Всіх. Всі заїмались читати ... ту саму хню що ми чуєм від мокш. Так, у нас
геноцидятькрадуть, але що ми можем зробити - ручки в сторону і такі щирі дитячі очі. Якось так, ні?
"
альтернативно-разумный, штаты выполняют сверх своих обязательств.
"
ну и американцы таки: да, почему бы нет. а Ленд-лиз тоже не нужен? ну ок. а, Демократы спасители, а республицы кроме покойного Маккейна, говнюки? ну и ок, нам бы границу закрыть.
получите, распишитесь.