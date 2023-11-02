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Новости Помощь Украине
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Растет процент американцев, которые считают, что США делают слишком много для помощи Украине, - опрос

сша,зброя

Как свидетельствуют результаты социологических опросов, в США вырос процент граждан, считающих, что администрация Байдена делает слишком много для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

25% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. В августе прошлого года так считали 38% граждан США. Об этом свидетельствуют данные американского социологического института Gallup.

В то же время, по данным социологов, процент тех, кто считает, что Вашингтон делает "слишком много", вырос – 41% по сравнению с 24% в августе 2022 года и 29% в июне 2023 года. Уменьшилось количество тех, кто считает, что США делают достаточно – с 43% (в июне) до 33%.

По данным Gallup, в августе 2022 года большинство – 66% – американцев считали, что США должны поддержать Украину в возвращении ее прежней территории, даже если это приведет к продолжительному конфликту. Это мнение несколько ослабло, поскольку 54% американцев придерживаются такой точки зрения. 43% выступают за то, чтобы США пытались помочь быстро завершить войну, даже если это будет означать, что Украина уступит свою территорию России.

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Социологи также обращают внимание на рост скепсиса Республиканской партии по помощи Украине – 62% республиканцев чаще считают, что США делают слишком много, тогда как в августе 2022 года такого мнения придерживались 43%. Среди демократов доля скептиков выросла незначительно – с 9 до 14%.

По данным опроса международной исследовательской компании Ipsos и агентства Reuters, проведенного в начале октября, 41% граждан США считают, что Вашингтон должен обеспечить Украину оружием, тогда как в июне этого года приверженцев предоставления Киеву вооружения было 65%.

Авторы опроса отмечают, что уровень поддержки среди населения США и вооруженной и экономической помощи Украине снижается из-за собственных финансовых трудностей американцев.

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Автор: 

опрос (2855) социология (530) США (27145)


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Топ комментарии
+18
Тупенькі простолюдини.
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02.11.2023 21:59 Ответить
+18
Можна вважати весь цивілізований світ ідіотами а свій народ безмозглим, який схаває любу брехню влади...
Але це не допоже владі від справедливого суду над ними.
Всі бачать і чудово , що саме влада винна в невдачах на фронті.
Бо саме влада винна в провалі наступу.
Корупція, не переведення економіки України на військові рейки, несправедливість при мобілізації, коли здорові лби до 27 років не підлягають мобілізації а бухають собі в кабаках, бо так Зеленський захотів.
Поранених та покалічених військових, влада кидає, не лікує їх, не виплачує гроші.
Мажори взагалі собі за кордон вільно виїзджають та тусуються там.
І влада гадає, цього не бачить весь світ і українці?
Тому американці правильно ставлять такі питання і приходять до висновків, не втішних для нашої корупційної та антинародної влади.
Якщо наша влада не хоче перемоги, точному тоді американці повинні за нас хвилюватися?
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02.11.2023 22:04 Ответить
+15
США мамой клялись гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядера. Забыли или просто кинули, как и водилось в 90-х?
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02.11.2023 22:28 Ответить
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Страница 2 из 2
Вы серьезно пишите такую херню, когда сами американцы прямо сейчас выкладывают видео с заводов где производят паладины и 155? Да, братюнь, там прям не вооруженным взглядом видна максимальная компьютиризация и роботизиция, да. И персоналу там не 50 лет, что вы, там за забором очередь из 20 летних.

По факту американский впк был в стагнации и только сейчас они будут начинать поднимать производство вновь. А то что там сейчас это ******. Сравнение танковых заводов прямо сейчас не в сторону американцев к сожалению.
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04.11.2023 12:27 Ответить
Так з часом це буде наростати, від цього нікуди не дітися. Люди живуть на другому континенті, більшість з них до недавна ні сном,ні духом про Україну і не знали толком, і коли їм розказують,що сотні мільярдів їх податків ідуть в Україну уже ось півтори року і краю кінця цьому не видно то такі настрої будуть тільки зростати. Взагалі я думаю, що ще рік,може два буде притомна підтримка з боку СШа якщо повезе,далі вона буде спадати і уже конкретно
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02.11.2023 22:30 Ответить
Запитання в в соціологічних опитуваннях від інституту Гелаппа, імовірно вказують і на "смаки", та прихильників надання,чи не надання допомоги Україні.В даному опитуванні "гелапники"ставили запитання саме так,щоб зменшити кількість підтримки надання допомоги..."Старі лисиці - хитрі лисиці"
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02.11.2023 22:37 Ответить
Забагато ?? А політики в США так не вважають . Говорять що - навпаки .! Що всього лиш 5% бюджету Пентагона пішло на те щоб перемолоти половину кацапської армії , і що це дуже добрий результат .
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02.11.2023 22:45 Ответить
утырки, отдайте нам наши ракеты и яо, бо ви занадто багато у нас забрали!
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02.11.2023 23:21 Ответить
Также как индианцам отдадут полуостров Манхетен, который за бусы продали.
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03.11.2023 00:39 Ответить
Дєгєнєрати
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03.11.2023 00:03 Ответить
томущо багато скандалів і через це нестабільність,

а на заході більш за все не ******* нестабільності і різких змін
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03.11.2023 00:12 Ответить
Дуже шкода, що США немають сухопутних кордонів з російськими нелюдами,це б їх заставило інакше дивитися в бік москви..
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03.11.2023 00:22 Ответить
Короче, в следующем году будет больше тех кто против помощи.
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03.11.2023 00:38 Ответить
Така частка зростає і в Італії. Але що поробиш, російській наратив присутній у багатьох соціумах. Ураїнський відсутній. Він провалений з тріском. Я не знаю хто за це відповідає в УА. Чи МЗС чи Єрмак? Чи Зеленський чи квартал? В законодавстві одне насправді друге.
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03.11.2023 00:44 Ответить
Так какой может быть нарратив. Как будто в Украине есть нарратив какой-то.
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03.11.2023 00:46 Ответить
продовжуйте в тому ж дусі, америкоси. і десь так в 2060-ому році будете мати кацапські ядерні ракети на кубі! АХАХАХАХАХ!!!!
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03.11.2023 01:13 Ответить
Во всем мире уже известно о коррупции зеленой банды. Чем дальше- тем меньше будет помощи, кловану уже никто не верит.
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03.11.2023 03:19 Ответить
Тому що засоби масовоі інформаціі акцентуючи масштаби військовоі допомоги, не можуть донести до людей різницю в характері війни, аналізуючи деталі по суб'єктивним джерелам. Так, люди зрівнюють знайомий для них характер війн у В'єтнамі і на Близькому Сході і масштаби затрачених ресурсів на ці бойові діі.
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03.11.2023 08:03 Ответить
До чого ідеться в Україні? Війна, а тут сидять боти кацапії, ждуни столиці і інше сміття і розбирають США, що не такі гроші їм виділила. Смакують, а ресурс навіть перевіряти не хоче,що пишуть,про кого і хто. Ганьба. Бо тільки на таких допомогах ви і тримаєтеся. Свого нічого не має,тільки марафон, відео зе і брехня
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03.11.2023 08:47 Ответить
Я вже все для себе зрозумів. Нах. це захід. і туди ж НАТО. Тільки ЯЗ і мілітарізація суспільства. Всіх чоловіків і жінок на вишкіл. І власний потужний ВПК. Нажаль це єдині, і реальні речі які можуть нас захистити і дати шанс на нормальне майбутнє. Ізраїль тому приклад. І це важке рішення яке має негативні наслідки. І це як на мене найгірше вирішення питання безпеки. Але на перспективу поки єдине. Затягнув це все пан зе. Треба була повна мобілізація ще рік тому. І шкрябати по всьому світу зброю... І купляти її в тогож КНДР. А не вкладати в дороги і мости. І чекати що Залужний і волонтери з обмеженими ресурсами все "порешають"... А так виходить ми дали час плешивому розгрібтись. Наростити військові ресурси. Запустити власне ВПК. І нашкрябати зброю...
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03.11.2023 09:14 Ответить
Мілітаризація суспільства призведе до того, що з України виїде назовсім ще з десяток мільйонів громадян. Більшість людей не прийме такі зміни, і не захоче, щоб їхні діти були вічними резервістами з автоматом Калашникова на стіні удома.
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03.11.2023 11:04 Ответить
Це як раз і є одне з найбільших проблем цього рішення. Але стабільність. Яку повинно принести це рішення це компенсує. Мало того ця війна показала що більшості ця країна не потрібна. Бо якби була потрібна не тікали би. І проблем з мобілізацією не виникало би. І дебілів би не обирали. Бо їх би просто не було. Бо всі знали би ціну, корупції і некомпетентності. Навіть 15 млн. українців вже була би нормальна і сильна країна. Той же Ізраїль до прикладу. Ми постійно на когось надіємось. Всю свою історію. І постійно платимо за це найбільшу ціну.
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03.11.2023 11:22 Ответить
боневтік мівінний просрав усе, вам ще смішно?
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03.11.2023 09:53 Ответить
Наполегливо рекомендую усім українцям подивитись це відео, згадати весілля у Львові і ще багато чого такого, може тоді вони зрозуміють чому "зростає частка американців, які вважають, що США роблять забагато для допомоги Україні" https://www.youtube.com/watch?v=AZc1Z0QeTQ0
Не треба думати, що хтось дурніший за нас. Це відео треба нам показувати тричі на день, замість телемарафону! Так як ми хочемо виграти війну, нічого не вийде.
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03.11.2023 11:38 Ответить
Тобто, через одне, хай навіть сотню весіль, треба дати загинути багатомільйонній країні. Це виправдання убивств ракетами дітей?
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12.05.2024 20:02 Ответить
Ось чому, зокрема, падає рівень підтримки:

https://streamable.com/uleq9s

Звати це опудало Вівек Ганапаті Рамасвамі. Він американський підприємець індійського походження, письменник та консервативний політичний діяч. 21 лютого 2023 року висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії для участі у виборах президента 2024 року
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03.11.2023 11:50 Ответить
Це "привіт" міністру МЗС підстилці кулеб, ну і найвеличнішому, в обов'язки якого входить зовнішня політика. Чи суть іх діяльності і поляга в тому, щоб позбавити Україну підтримки?
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03.11.2023 12:27 Ответить
а в Україні зростає частка тих, хто думає, що допомога надходить дуже повільно і дуже частково. І що? Вимагаєте від нас наступу, швидкого, рішучого і успішного, але не надаєте змоги це робити. Бюрократія це чудово, але не для українців.
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03.11.2023 12:42 Ответить
Залужний вже прозоро натякнув західним партнерам чому в нашого контрнаступу дже обмежені можливості.
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03.11.2023 12:45 Ответить
сподіваюсь ми таки тишком нишком розробляємо/відновлюємо створення ядерної зброї. Бо з такими друзями нам і ворогів не потрібно. Оно, одні вже були "братьяминавек". А зараз стирають з лиця землі наші міста і села.
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03.11.2023 12:52 Ответить
Глухий варіант. Такі посадовці, які за півтора дня здали весь південь України, з оточенням Маріуполя, окупацією Херсона, взяттям в заручники найбільшу АЕС Європи, нездатністью підірвати 4 стратегічних моста, здадуть і виготовлення ядерної зброї.
А головне: мань'яку абсолютно похіг що на росію прилетить з десяток ядерних бомб. Він із задоволенням у відповідь випустить сотню.
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03.11.2023 14:44 Ответить
провина і на всіх попередниках діючого !
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03.11.2023 15:03 Ответить
якщо ***** пофігу, то навіщо раша наполягала на безядерному статусі України? Не пофігу йому.
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03.11.2023 15:04 Ответить
Наполягала не раша, а США. Єльцину тоді майже все було "по-барабану".
Державне керівництво через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.
Проти подібного стану справ виступали зокрема народні депутати України від опозиції В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко...
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03.11.2023 16:34 Ответить
Це те, що можуть або не можуть вони. А що можуть або не можуть Українці. Якби пів міліона зараз мобілізувалось, то і мокші би подумали чи далі варто. А так, вони свій гумус можуть накидувати ще років сто. Якщо не хочем вигравати, то чому це мають хотіти американці?

Плюс ви відверто заїмали крадівництвом на всьому і нульовою за це відповідальністю. Всіх. Всі заїмались читати ... ту саму хню що ми чуєм від мокш. Так, у нас геноцидять крадуть, але що ми можем зробити - ручки в сторону і такі щирі дитячі очі. Якось так, ні?
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03.11.2023 13:00 Ответить
Тоже самое я говорил вам здесь ещё месяц назад, но вы с упорством идиотов кричали "Ты что Скабеевой насмотрелся, дай ссылку", вот вам ссылка обалдуи.
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03.11.2023 13:22 Ответить
Взагалі ніякі опитування з питань політики не потрібні. Існують вибори ,на яких громадяни довіряють тим кого обрали приймати рішення. Законна влада має право приймати рішення не занурюючись у пустопорожнє базікання.
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03.11.2023 13:28 Ответить
В США тоже рассказывают про зелёное ворьё , и про то что оно обворовывает собственную армию. И естественно у людей возникает вопрос , почему мы должны помогать ворью ?
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03.11.2023 13:54 Ответить
какие американцы, тут некоторые аутисты то же самое говорят.

"

альтернативно-разумный, штаты выполняют сверх своих обязательств.

"

ну и американцы таки: да, почему бы нет. а Ленд-лиз тоже не нужен? ну ок. а, Демократы спасители, а республицы кроме покойного Маккейна, говнюки? ну и ок, нам бы границу закрыть.

получите, распишитесь.
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03.11.2023 14:27 Ответить
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