Растет процент американцев, которые считают, что США делают слишком много для помощи Украине, - опрос

Как свидетельствуют результаты социологических опросов, в США вырос процент граждан, считающих, что администрация Байдена делает слишком много для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

25% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. В августе прошлого года так считали 38% граждан США. Об этом свидетельствуют данные американского социологического института Gallup.

В то же время, по данным социологов, процент тех, кто считает, что Вашингтон делает "слишком много", вырос – 41% по сравнению с 24% в августе 2022 года и 29% в июне 2023 года. Уменьшилось количество тех, кто считает, что США делают достаточно – с 43% (в июне) до 33%.

По данным Gallup, в августе 2022 года большинство – 66% – американцев считали, что США должны поддержать Украину в возвращении ее прежней территории, даже если это приведет к продолжительному конфликту. Это мнение несколько ослабло, поскольку 54% американцев придерживаются такой точки зрения. 43% выступают за то, чтобы США пытались помочь быстро завершить войну, даже если это будет означать, что Украина уступит свою территорию России.

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Социологи также обращают внимание на рост скепсиса Республиканской партии по помощи Украине – 62% республиканцев чаще считают, что США делают слишком много, тогда как в августе 2022 года такого мнения придерживались 43%. Среди демократов доля скептиков выросла незначительно – с 9 до 14%.

По данным опроса международной исследовательской компании Ipsos и агентства Reuters, проведенного в начале октября, 41% граждан США считают, что Вашингтон должен обеспечить Украину оружием, тогда как в июне этого года приверженцев предоставления Киеву вооружения было 65%.

Авторы опроса отмечают, что уровень поддержки среди населения США и вооруженной и экономической помощи Украине снижается из-за собственных финансовых трудностей американцев.

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