США не поддерживают прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, - Пентагон

Прекращение огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС только позволит боевикам перегруппироваться

Об этом заявил во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не поддерживаем прекращение огня, потому что это даст ХАМАСу время для перегруппировки и опять же поставит под угрозу граждан Израиля и других", - отметил Райдер.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают "гуманитарные паузы", чтобы позволить гуманитарным грузам попадать в места назначения, а также продолжить освобождение заложников и выведение гражданских из зоны конфликта.

Райдер отметил, что министр обороны Ллойд Остин обсуждает эти вопросы со своими коллегами из других стран, в том числе по обеспечению гражданских жителей Газы водой, горючим, медицинской помощью, гуманитарной поддержкой.

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