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США не поддерживают прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, - Пентагон

патрік,райдер,патрик

Прекращение огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС только позволит боевикам перегруппироваться

Об этом заявил во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не поддерживаем прекращение огня, потому что это даст ХАМАСу время для перегруппировки и опять же поставит под угрозу граждан Израиля и других", - отметил Райдер.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают "гуманитарные паузы", чтобы позволить гуманитарным грузам попадать в места назначения, а также продолжить освобождение заложников и выведение гражданских из зоны конфликта.

Райдер отметил, что министр обороны Ллойд Остин обсуждает эти вопросы со своими коллегами из других стран, в том числе по обеспечению гражданских жителей Газы водой, горючим, медицинской помощью, гуманитарной поддержкой.

Читайте также: Терроризм усиливается. ХАМАС может атаковать не только Израиль, но и США, - глава ФБР Рэй

Автор: 

Израиль (1940) Пентагон (1469) США (27145) Хамас (193)


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Топ комментарии
+9
ХАМАСовские парашные свиньи должны быть полностью уничтожены, как и вся параша.
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02.11.2023 22:21 Ответить
+8
Тель-Авів
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03.11.2023 00:30 Ответить
+7
Українці ЗА повне знищення хамасу
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02.11.2023 22:24 Ответить
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ХАМАСовские парашные свиньи должны быть полностью уничтожены, как и вся параша.
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02.11.2023 22:21 Ответить
Інші іранські проксі в регіоні, ймовірно, будуть втягнуті у війну за участю «Хезболли», посилюючи удари по ізраїльських і американських об'єктах. Крім того, Іран може нарешті виконати свої регулярні погрози і закрити Ормузьку протоку, через яку тече значна частина світової нафти. Не виключено, що протока буде замінована. Це не тільки поставить світову економіку в штопор, але й стане прямою загрозою для США, Саудівської Аравії.

ВМС США спробують "відкоркувати" протоку. Але це ризикує завдати удару у відповідь Ірану та його маріонеткам. Потенційні цілі можуть включати американські війська і бази по всьому регіону, в тому числі в Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Сирії та Іраку.

Наслідний принц і фактичний правитель країни Мухаммед бін Салман дуже стурбований ризиком регіональної війни. Його стратегія, за словами його довірених осіб, полягає в тому, щоб «чинити тиск на американців, щоб вони чинили тиск на ізраїльтян». Американці, зі свого боку, сподіваються, що бін Салман, Катар і навіть Китай переконають Іран у тому, що ескалація небезпечна, і викличуть стриманість.
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02.11.2023 22:22 Ответить
ничего не будет, арабы поприличнее кацапов, соображающие, да и обучаемые, немного, имхо.
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02.11.2023 22:30 Ответить
Українці ЗА повне знищення хамасу
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02.11.2023 22:24 Ответить
Цахал отрезал северную часть Газы, где сосредоточены главные силы Хамас, от южной. Не прошло нескольких дней, боевики уже воюют в окружении. Вот каким должно быть умное планирование и эффективная реализация.
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02.11.2023 22:32 Ответить
Ну ты сравнил возможности обезьян с камнями и рпг и кацапские самолеты_вертолеты и тд и тп
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02.11.2023 22:54 Ответить
Вторая армия в Украине с T-55. Лол.
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02.11.2023 23:00 Ответить
Можливо. Але всього дуже багато. Неможливо порівнювати можливості Ізраілю та ХАМАС, та України та кацапстану. Це інший рівень.
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02.11.2023 23:31 Ответить
Раз там уже т55, значит у второй армии мира нету производства своих ракет, т90м, т80бвм, нету у них гланаса получается и нету беспилотников да, они не производят бомберы и истребители. Какие им су35, если вы лично видели на фронте там т55. Вам хоть в глаза ссы.
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03.11.2023 09:37 Ответить
"Вице-президент США Харрис:
Палестинцы, покинувшие Газу, смогут вернуться

Вице-президент США Камала Харрис заявила журналистам во время поездки в Лондон, что каждый палестинец в Газе, покинувший анклав, управляемый ХАМАС, из-за военных действий, сможет вернуться."

Надо полагать, что что каждый палестинец в Газе, покинувший анклав, управляемый ХАМАС, сможет вернуться, чтобы восстановить ХАМАС.

"Любой, кто выступает за возвращение арабских беженцев, должен также сказать, как он рассчитывает взять на себя ответственность за это, если он заинтересован в государстве Израиль. Лучше, чтобы все было сказано ясно и понятно: мы этого не допустим." - Голда Меир
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02.11.2023 22:32 Ответить
Политики всегда говорят одно, а делают другое. Это пустой треп.
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02.11.2023 22:35 Ответить
Камала Харрис повна дурепа
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02.11.2023 22:36 Ответить
Европа тоже на словах хитро усмиряет муслимов, а на деле поддерживает Израиль. Так и должно быть.
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02.11.2023 22:37 Ответить
оті крокоділові сліози, оті протести доречі білих довбойобів, Ізраілю по цимбалам, ніякоґо жалю, дозволив себе мати за х'юман шіелд для Хамаса, твоі діти твоя жінка, ну от і не скавучи, перемоґи Цахалу
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02.11.2023 22:35 Ответить
Припинення війни з росією ХАМАСом - це капітуляція перед терористами.

Навіть не сподівайтеся, куплені ********!

Цахал, 3,14здіть їх безжально! До повного викорінення!!!
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02.11.2023 22:43 Ответить
Інженерні війська ЦАХАЛу розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАСу в районах сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу.
Технічно - не заглиблюючись в тунелі інженерні війська ЦАХАЛу підривають ділянки виявлених входів на довжину, що робить неможливим ліквідацію завалу зсередини (50-80 м)
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02.11.2023 22:52 Ответить
Це називається реал-політік.
Нормальна логіка у американців.
Вони бачать, що Ізраїль реально тисне ХАМАС. І весь ХАМАС буде знищений у Секторі Газа.
Тому і правильно, що американці проти припинення бойових дій по остаточному знищенню Хамасу.
На сьогодні, ЦАХАЛ вже відрізав південь Сектору Газа від півночі.
Місто Газа оточено з усіх сторін і Армія Оборони Ізраїля просувається до центру, зачищаючи місто від терористів Хамасу та підриваючи підземні тунелі.
За ці дні наступу, ЦАХАЛ втратив 18 бійців.
А хамасівців вже знищено море.
ЦАХАЛ валить терористів Хамасу зараз тисячами в Секторі Газа.
Оце результативність. Це результат.
А у нас справи погані.
Наступ провалений.
І США можуть не бути такими категоричними, що до продовження бойових дій в Україні.
Бо немає результату. Немає відчутного просування проти москалів.
Отака правда життя.
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02.11.2023 23:02 Ответить
ХАМАС

ГАМАС.
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02.11.2023 23:02 Ответить
Камаз.
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02.11.2023 23:55 Ответить
намаз.
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03.11.2023 09:01 Ответить
А чого ж ви США як раша напала на Україну то пропонували нам перемірія довготривалого, зазираючі через наших загиблих воїнів , та Бучу ,Ірпінь,Маріупіль !? Чекали війну за три дні ? І ще одне ,це ви з Меркель та Макроном у своїх палацах приймали кандидата зеленьського , хоча знали що він наркоман та казачок ФСБешний ...тепер ЗСУ самі пишуть і вашу історію,тому напрягайте булки, не все так однозначно,як шо залишився розум, протидійте червоній чумі !
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02.11.2023 23:04 Ответить
дайте ссылку на предложение США договариваться?

Помню в Беларусь, в Турцию скакали казачки, да...

у дипломатов есть протокол и вежливость, будете вы реальным кандидатом, а не притуленым - и с вами встретятся.

Булки, Луиза, напрягать надо было, когда Кулебе говорили:

-вам надо много копать

Выбрали вы клоуна во время войны, а виноваты штаты?))
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02.11.2023 23:32 Ответить
Ізрвїль без літаків у повітрі навіть пальцем не двине проти бармаліїв з калашами, це тільки ЗСУ мають в атаку на Крим перти без літаків і по мінним полям
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02.11.2023 23:38 Ответить
Кулеба ,Зеленський це вже постфактум...а закардоний піар з приьомом на Єлісейських Полях та у Білому Домі до виборів,кандидата Зе ,це вже був вирок для України ,не треба очевидне ігнорувати, і не пресуйте : дайте факти, це вже нікому не допоможе !
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02.11.2023 23:40 Ответить
В центре Иерусалима израильские силовики бьют евреев-хасидов, не признающих границы Израиля и выступающих за прекращение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Теперь вы видели всё.

Видео https://t.me/insiderUKR/64270
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03.11.2023 00:05 Ответить
У пошуку зображень цьому малюнку принаймні 10 років... Дерево виросло?!
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03.11.2023 00:21 Ответить
Тель-Авів
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03.11.2023 00:30 Ответить
Ага. За кілька днів до вторгнення рашистів у лютому 2022 року, інтернет облетіла постановочна фоточка, де багатенька інста-жіночка з Києва позує перед фотографом з елітною гвинтівкою, якою вона буде зупиняти колони рашистів
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03.11.2023 08:58 Ответить
То де зараз ця жіночка?
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03.11.2023 09:01 Ответить
Відомо де - по Європі поневіряється, на соціалі
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03.11.2023 12:21 Ответить
 
 