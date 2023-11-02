США не поддерживают прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, - Пентагон
Прекращение огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС только позволит боевикам перегруппироваться
Об этом заявил во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не поддерживаем прекращение огня, потому что это даст ХАМАСу время для перегруппировки и опять же поставит под угрозу граждан Израиля и других", - отметил Райдер.
В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают "гуманитарные паузы", чтобы позволить гуманитарным грузам попадать в места назначения, а также продолжить освобождение заложников и выведение гражданских из зоны конфликта.
Райдер отметил, что министр обороны Ллойд Остин обсуждает эти вопросы со своими коллегами из других стран, в том числе по обеспечению гражданских жителей Газы водой, горючим, медицинской помощью, гуманитарной поддержкой.
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ВМС США спробують "відкоркувати" протоку. Але це ризикує завдати удару у відповідь Ірану та його маріонеткам. Потенційні цілі можуть включати американські війська і бази по всьому регіону, в тому числі в Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Сирії та Іраку.
Наслідний принц і фактичний правитель країни Мухаммед бін Салман дуже стурбований ризиком регіональної війни. Його стратегія, за словами його довірених осіб, полягає в тому, щоб «чинити тиск на американців, щоб вони чинили тиск на ізраїльтян». Американці, зі свого боку, сподіваються, що бін Салман, Катар і навіть Китай переконають Іран у тому, що ескалація небезпечна, і викличуть стриманість.
Палестинцы, покинувшие Газу, смогут вернуться
Вице-президент США Камала Харрис заявила журналистам во время поездки в Лондон, что каждый палестинец в Газе, покинувший анклав, управляемый ХАМАС, из-за военных действий, сможет вернуться."
Надо полагать, что что каждый палестинец в Газе, покинувший анклав, управляемый ХАМАС, сможет вернуться, чтобы восстановить ХАМАС.
"Любой, кто выступает за возвращение арабских беженцев, должен также сказать, как он рассчитывает взять на себя ответственность за это, если он заинтересован в государстве Израиль. Лучше, чтобы все было сказано ясно и понятно: мы этого не допустим." - Голда Меир
росієюХАМАСом - це капітуляція перед терористами.
Навіть не сподівайтеся, куплені ********!
Цахал, 3,14здіть їх безжально! До повного викорінення!!!
Технічно - не заглиблюючись в тунелі інженерні війська ЦАХАЛу підривають ділянки виявлених входів на довжину, що робить неможливим ліквідацію завалу зсередини (50-80 м)
Нормальна логіка у американців.
Вони бачать, що Ізраїль реально тисне ХАМАС. І весь ХАМАС буде знищений у Секторі Газа.
Тому і правильно, що американці проти припинення бойових дій по остаточному знищенню Хамасу.
На сьогодні, ЦАХАЛ вже відрізав південь Сектору Газа від півночі.
Місто Газа оточено з усіх сторін і Армія Оборони Ізраїля просувається до центру, зачищаючи місто від терористів Хамасу та підриваючи підземні тунелі.
За ці дні наступу, ЦАХАЛ втратив 18 бійців.
А хамасівців вже знищено море.
ЦАХАЛ валить терористів Хамасу зараз тисячами в Секторі Газа.
Оце результативність. Це результат.
А у нас справи погані.
Наступ провалений.
І США можуть не бути такими категоричними, що до продовження бойових дій в Україні.
Бо немає результату. Немає відчутного просування проти москалів.
Отака правда життя.
ГАМАС.
Помню в Беларусь, в Турцию скакали казачки, да...
у дипломатов есть протокол и вежливость, будете вы реальным кандидатом, а не притуленым - и с вами встретятся.
Булки, Луиза, напрягать надо было, когда Кулебе говорили:
-вам надо много копать
Выбрали вы клоуна во время войны, а виноваты штаты?))
Теперь вы видели всё.
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