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Новости
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США и Китай проведут первые со времен Обамы переговоры относительно ядерного оружия, - The Wall Street Journal

китай,сша

Представители Соединенных Штатов и Китая в понедельник, 6 ноября, проведут редкое обсуждение контроля над вооружениями, в том числе ядерного оружия.

Об этом накануне стало известно газете The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В переговорах примут участие Мэллори Стюарт, чиновник Государственного департамента США, и Сунь Сяобо, руководитель департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.

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По словам чиновника администрации Джо Байдена, Вашингтон хочет на встрече с Китаем узнать его планы по экспансии ядерного арсенала, ядерной доктрины и концепции стратегической стабильности.

Планируемая встреча является первыми подобными переговорами Вашингтона с Пекином со времен администрации Барака Обамы, отмечает WSJ. Но она не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

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Китай (3042) США (27145) ядерное оружие (1353) ядерная безопасность (500)


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Китайське керівництво має низку проблем: бульбашка на ринку нерухомості, демографічні проблеми через політику «одна дитина на сім'ю», економічне зростання сповільнюється, зростає безробіття серед молоді.

Вони припинили публікувати дані про безробіття серед молоді після того, як воно зросло до історичного максимуму в 20%. Може, є чим спробувати відволікти населення від цих проблем? Найпростіша відповідь - почати якусь війну.

Завдання Заходу - донести до китайського керівництва, що ця війна дорого їм обійдеться.
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03.11.2023 00:01 Ответить
они мигрируют по всему миру.
тем самым захватывая новые территории
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03.11.2023 00:12 Ответить
> Найпростіша відповідь - почати якусь війну.

Exactly. Війну за Зєйскоє водохраніліщє.
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03.11.2023 00:20 Ответить
С 2021-го года китайцам разрешено иметь троих детей.
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03.11.2023 01:44 Ответить
За оцінками ООН, чисельність населення Індії складає 1,425 мільярда осіб. ООН посилається при цьому на результати перепису населення й показники народжуваності та смертності. Уперше з моменту збору даних з 1950 року Китай більше не є країною з найбільшою чисельністю населення планети.
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03.11.2023 02:05 Ответить
Правляча Комуністична партія Китаю вжила низку заходів, спрямованих на підвищення народжуваності. Реакція державних ЗМІ КНР на новину про те, що Індія випередила її за кількістю населення, вказує на певний ступінь розчарування ситуацією.
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03.11.2023 02:09 Ответить
А чого двое ? Бо Х........ в черговий раз обкакався.
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03.11.2023 00:11 Ответить
может - лучше не надо? а то с Хйлом уже "поговорили".
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03.11.2023 00:13 Ответить
"Найпростіша відповідь - почати якусь війну."
Підтримую. Оголосити війну росії і сдавадися китайцям в полон кожного дня понад мільон осіб.
Очікувана перемога? Рашка зникає з мапи Землі. І ядерна зброя не потрібна.
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03.11.2023 09:10 Ответить
 
 