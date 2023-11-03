США и Китай проведут первые со времен Обамы переговоры относительно ядерного оружия, - The Wall Street Journal

Представители Соединенных Штатов и Китая в понедельник, 6 ноября, проведут редкое обсуждение контроля над вооружениями, в том числе ядерного оружия.

Об этом накануне стало известно газете The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В переговорах примут участие Мэллори Стюарт, чиновник Государственного департамента США, и Сунь Сяобо, руководитель департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.

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По словам чиновника администрации Джо Байдена, Вашингтон хочет на встрече с Китаем узнать его планы по экспансии ядерного арсенала, ядерной доктрины и концепции стратегической стабильности.

Планируемая встреча является первыми подобными переговорами Вашингтона с Пекином со времен администрации Барака Обамы, отмечает WSJ. Но она не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

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