США и Китай проведут первые со времен Обамы переговоры относительно ядерного оружия, - The Wall Street Journal
Представители Соединенных Штатов и Китая в понедельник, 6 ноября, проведут редкое обсуждение контроля над вооружениями, в том числе ядерного оружия.
Об этом накануне стало известно газете The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В переговорах примут участие Мэллори Стюарт, чиновник Государственного департамента США, и Сунь Сяобо, руководитель департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.
По словам чиновника администрации Джо Байдена, Вашингтон хочет на встрече с Китаем узнать его планы по экспансии ядерного арсенала, ядерной доктрины и концепции стратегической стабильности.
Планируемая встреча является первыми подобными переговорами Вашингтона с Пекином со времен администрации Барака Обамы, отмечает WSJ. Но она не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.
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Вони припинили публікувати дані про безробіття серед молоді після того, як воно зросло до історичного максимуму в 20%. Може, є чим спробувати відволікти населення від цих проблем? Найпростіша відповідь - почати якусь війну.
Завдання Заходу - донести до китайського керівництва, що ця війна дорого їм обійдеться.
тем самым захватывая новые территории
Exactly. Війну за Зєйскоє водохраніліщє.
Підтримую. Оголосити війну росії і сдавадися китайцям в полон кожного дня понад мільон осіб.
Очікувана перемога? Рашка зникає з мапи Землі. І ядерна зброя не потрібна.