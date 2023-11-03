Ночью оккупанты атаковали Украину 38 БпЛА и ракетой Х-59, ПВО уничтожило 24 "шахеда" и ракету, - Генштаб
В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты применили по территории Украины 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.
В течение суток враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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Знову ж таки, ми просимо F16, але ті ж таки легкомоторні літаки, які можна було б вже використовувати, які можна було б вже завезти в Україну - хоча б збивати "шахіди" - вони нам теж "не треба" - і там одразу ж купа "ікспкрдів" повилазить, які хором розкажуть, що воно нам нічого "не треба", "недоцільно", "не можна", "не слід" - з приводу будь-якого питання.
Задовільним результатом вважається 80%(це може з того ж радянського підручника, на який посилався Залужний у ессе).
Ось і рахуйте.