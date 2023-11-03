Ночью оккупанты атаковали Украину 38 БпЛА и ракетой Х-59, ПВО уничтожило 24 "шахеда" и ракету, - Генштаб

В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты применили по территории Украины 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.

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В течение суток враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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