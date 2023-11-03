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Ночью оккупанты атаковали Украину 38 БпЛА и ракетой Х-59, ПВО уничтожило 24 "шахеда" и ракету, - Генштаб

ппо

В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты применили по территории Украины 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе. ФОТОрепортаж

В течение суток враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 уничтожены над морем в Одесской области, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3765) Генштаб ВС (6475) ракеты (3615)


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Топ комментарии
+19
Весь час правління Осла виявився втрачений. Що до війни що під час війни. Одні відосіки для дібілів.
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03.11.2023 07:54 Ответить
+9
Схоже що ппо й надалі не вистачає нажаль...
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03.11.2023 07:31 Ответить
+6
Кароч все. Сподіватися що колись будут відповіді наші по території рашки немає сенсу. Дороги та серіали виявились важливішими.
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03.11.2023 07:48 Ответить
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Схоже що ппо й надалі не вистачає нажаль...
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03.11.2023 07:31 Ответить
Це на саботаж більше схоже. Бо на це питання, схоже, свідомо "забили".
Знову ж таки, ми просимо F16, але ті ж таки легкомоторні літаки, які можна було б вже використовувати, які можна було б вже завезти в Україну - хоча б збивати "шахіди" - вони нам теж "не треба" - і там одразу ж купа "ікспкрдів" повилазить, які хором розкажуть, що воно нам нічого "не треба", "недоцільно", "не можна", "не слід" - з приводу будь-якого питання.
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03.11.2023 08:45 Ответить
Військові можуть тільки воювати.Команда зе тільки красти.Військовою розбудовою займатися немає кому.
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03.11.2023 10:38 Ответить
є кому але нажаль є ті хто заважає-ось з ними й потрібно розібратись якомога швидше...
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03.11.2023 10:40 Ответить
Шось мені здається,що вже нема кому.Ми перетворились на країну мрійників,яки вважають,що робота робиться сама.Фахівці- придурки хто помер,а хто за кордон поїхав.Залищились мудрі Наполеони та Мудрий нарід.
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03.11.2023 19:50 Ответить
Кароч все. Сподіватися що колись будут відповіді наші по території рашки немає сенсу. Дороги та серіали виявились важливішими.
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03.11.2023 07:48 Ответить
Весь час правління Осла виявився втрачений. Що до війни що під час війни. Одні відосіки для дібілів.
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03.11.2023 07:54 Ответить
спроба розвідки шахєдами на зиму
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03.11.2023 08:24 Ответить
Згадую наполеонівский вислів за лева на чолі баранів.Це краще ніж баран на чолі левів.А в нас віслюк на чолі віслюків.Про це волає невмирущій рейтинг зе.
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03.11.2023 10:34 Ответить
З 40 збито 24.
Задовільним результатом вважається 80%(це може з того ж радянського підручника, на який посилався Залужний у ессе).
Ось і рахуйте.
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03.11.2023 11:34 Ответить
 
 