Песков прокомментировал статью Залужного: Война "не зашла в тупик", россия достигнет всех целей
Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist. Он заявил, что не согласен с тем, что война России против Украины зашла в тупик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Песков в очередной раз пообещал россиянам, что РФ достигнет всех целей "спецоперации".
"Нет, он (конфликт - ред.) не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", - заявил пресс-секретарь диктатора РФ.
По словам Пескова, Украина давно должна понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".
"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорит о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя – это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", – отмечает он.
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1 "перебив" препаршивейший післясмак про Україну в статті про ЗЄлю
2 показав причину невдач
3 показав що робити нам і союзникам
Стаття Залужного серйозна стаття серйозної людини для серйозних читачів.
А фігляри в кацапів хай скачуть дурачками
То доки може тривати війна, якщо ми не можемо атакувати РФ раз, РФ має достатньо коштів на фінансування цієї війни два...
ми не можемо представляти жодну стратегію перемоги доки відкриті попередні питання, ми тримаємо оборону і доки США ЄС не вирішать ці питання, доти буде тривати війна, тому що віна це перш за все гроші і доки у РФ вони є вони будуть воювати.
США не хочуть програшу України бо це відновить СССР2, а тоді вже в наступній війні прийдеться помирати їм, але лише малими зусиллями, обмеженим постачанням зброї і дірявими санкціями цієї війни не виграти...
росіянє це упирі які відчули смак крові та безкарності ...