Песков прокомментировал статью Залужного: Война "не зашла в тупик", россия достигнет всех целей

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist. Он заявил, что не согласен с тем, что война России против Украины зашла в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Песков в очередной раз пообещал россиянам, что РФ достигнет всех целей "спецоперации".

"Нет, он (конфликт - ред.) не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", - заявил пресс-секретарь диктатора РФ.

По словам Пескова, Украина давно должна понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорит о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя – это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", – отмечает он.

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