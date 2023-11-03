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Новости Война
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Песков прокомментировал статью Залужного: Война "не зашла в тупик", россия достигнет всех целей

пєсков

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist. Он заявил, что не согласен с тем, что война России против Украины зашла в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Песков в очередной раз пообещал россиянам, что РФ достигнет всех целей "спецоперации".

"Нет, он (конфликт - ред.) не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", - заявил пресс-секретарь диктатора РФ.

По словам Пескова, Украина давно должна понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорит о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя – это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", – отмечает он.

Также читайте: Песков об "отрицании Молдовой всего российского" в стремлении к ЕС: "Россия и есть европейская ценность"

Автор: 

Песков Дмитрий (1940) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+41
Не розумію навіщо було Залужному цю статтю публікувати. Вона ідеально лягла в російську пропаганду, що ми зараз і бачимо.
Люди які можуть вирішити озвучені там проблеми інформацію отримують не з газет, а от зневіри він підкинув - будь здоров...

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03.11.2023 07:56 Ответить
+38
Це стаття Залужного це - правильна річ. Народ повинен жити в реальності а не в ілюзії.
А Ви пропонуєте брехню та лицемірство.
Але саме так живе Московія, саме так живе, Зеленський та його зелене болото - на брехні та маніпуляціях,живуть в ілюзії.

А розплата за ілюзії завжди одна - реальність до якої ти не готовий.

І якщо Україна буде жити правдою і в правді - вона переможе і внутрішню брехню (корупцію) і зовнішню (Московію).
Там де Правда, там і Бог. І носить він Зараз ФОРМУ ЗСУ.
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03.11.2023 08:21 Ответить
+36
Навіщо нам маячня цього дебільного пи₴добола?
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03.11.2023 07:52 Ответить
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Залужний вірно зробив що опублікував свою статтю:
1 "перебив" препаршивейший післясмак про Україну в статті про ЗЄлю

2 показав причину невдач

3 показав що робити нам і союзникам

Стаття Залужного серйозна стаття серйозної людини для серйозних читачів.
А фігляри в кацапів хай скачуть дурачками
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03.11.2023 09:05 Ответить
А де серед причин багатомільярдна корупція в МО і особисто рєзнікава? А це ж життя солдатів.
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03.11.2023 09:23 Ответить
Дуже часто, коли дебіл песков, щось прогнозує то все іде навпаки
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03.11.2023 09:06 Ответить
візьме більше ніж заобєщокі?
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03.11.2023 09:08 Ответить
без України расися не досягне нчого, це ж вже було
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03.11.2023 09:13 Ответить
Стаття Залужного треба для Конгресу і Сенату. Що там рашики собі думають про цю статтю - не має значення.
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03.11.2023 09:14 Ответить
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03.11.2023 09:19 Ответить
😂👍
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03.11.2023 12:40 Ответить
Мда, дав Залужний солодку пілюлю кацапскій пропаганді.
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03.11.2023 09:23 Ответить
Залужний сказав правду для нароту, який самоусунувся від війни і якого нічого не стосується ....
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03.11.2023 10:02 Ответить
Все Залужний правильно зробив - на загал, щоб наші партнери думали як ми будемо перемагати у цій війні. Вони знають що без них ми не вистоїмо. тому треба шукати разом шлях до перемоги
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03.11.2023 09:39 Ответить
США не відключили РФ від свіфт, РФ продовжує продавати нафту, газ інші ресурси третім країнам і ці країни де факто фінансують війну РФ проти нас, а США не вводить санкції проти цих країн за співпрацю з РФ.
То доки може тривати війна, якщо ми не можемо атакувати РФ раз, РФ має достатньо коштів на фінансування цієї війни два...
ми не можемо представляти жодну стратегію перемоги доки відкриті попередні питання, ми тримаємо оборону і доки США ЄС не вирішать ці питання, доти буде тривати війна, тому що віна це перш за все гроші і доки у РФ вони є вони будуть воювати.
США не хочуть програшу України бо це відновить СССР2, а тоді вже в наступній війні прийдеться помирати їм, але лише малими зусиллями, обмеженим постачанням зброї і дірявими санкціями цієї війни не виграти...
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03.11.2023 09:51 Ответить
Цифри говорят сами за себе, Росія не досягла і досягне своїх цілей. вояків. Сюди слід додати поранених, покалічених. Це по статистиці ще треба додати близько 600000 вояків і загальна цифра біля одного мільйона. Це тільки втрати вояків. Сюди потрібно добавити втрати економічні і інші. Росія на грані розпаду, кожний день когось хоронять, кожний день війні в Україні Росія випльовує кров'ю. Дурні думки захопити Україну обходяться Росії дуже дорого. Україна та весь цивілізований світ одержать перемогу.
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03.11.2023 09:44 Ответить
Пара́д перемо́ги на Хреща́тику - спільний польсько-український парад з нагоди визволення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовиків , проведений 9 травня 1920 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA Хрещатику . А потім...
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03.11.2023 10:13 Ответить
Залужний сказав 150 тис.
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03.11.2023 11:22 Ответить
Ну, що ти, який ще Залужний? Диванний іксперд сказав мільйон - значить мільйон.
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03.11.2023 11:50 Ответить
ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.11.2023 10:19 Ответить
Говорят, твой шеф по холодильникам валяется! А ты, козодоев, когда уже сдохнешь?
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03.11.2023 10:32 Ответить
Так цєль же було КієФ за трі дня?!
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03.11.2023 10:40 Ответить
Твої вуса тільки путінської дупи досягнуть.
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03.11.2023 10:43 Ответить
Ну, а тепер відверте запитання: то що, Залужного у відставку? Бо посрались тут знатно - треба було/не треба? І якщо у відставку, кого на його місце? Того, хто буде мовчати і гнати останніх бійців на горлівку? Добре з диванів експердіти, спробуйте з окопів, або з генштабу приймати рішення
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03.11.2023 11:05 Ответить
З одної сторони, я тільки за, щоб обдовбаному переможним марахвоном суспільству нарешті сказали правду, з другої - кацапи через цю статтю впевнилися у своїй перемозі, що не є добре. Сподіваюся, це був хитрий тактичний хід, щоб суперник втратив пильність і "розкрився", після чого його відправлять в нокаут. Інакше... Перемогти цю скажену орду, яка ще й впевнилася, що Україна от-от впаде, буде не просто.
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03.11.2023 13:29 Ответить
Піськов - шматок козла.
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03.11.2023 13:36 Ответить
Гмм, мабуть цей Піськов *** НА-Н-Ы не бачив, але це не за горами, - час спливає дуже швидко. Україна отримає все, що потрібно для перемоги й саму перемогу, тож ворог втопиться від злоби у власній жовчі. АРХ М
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03.11.2023 13:41 Ответить
Цей відповідь тим хто звиздить що росіянє мріють про переговори..
росіянє це упирі які відчули смак крові та безкарності ...
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03.11.2023 15:17 Ответить
Дурнів злили, а ті хвостами як риба на суші лупляться. Зе всім шоу влаштував, а дурні й повірили. Особливо це виглядає на фоні заявок зе про перемогу, якої в нього нема.
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03.11.2023 17:12 Ответить
Такі Громадяни,як Залужний - золотий фонд України. Дай Бог йому здоров'я та терпіння! Слава Україні!
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24.10.2024 15:55 Ответить
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