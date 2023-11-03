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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери рф от начала войны - около 303 270 человек (+850 за сутки), 5265 танков, 7328 артсистем, 9901 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

От начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 303 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 303270 (+850) человек,

танков - 5265 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед,

артиллерийских систем - 7328 (+36) ед,

РСЗО - 854 (+4) ед,

средства ПВО - 566 (+0) ед,

самолетов - 322 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),

крылатые ракеты - 1551 (+2),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9691 (+33) ед,

специальная техника – 1034 (+2).

Читайте: "россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими", - Залужный

Общие боевые потери рф от начала войны - около 303 270 человек (+850 за сутки), 5265 танков, 7328 артсистем, 9901 бронированная машина 01

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) уничтожение (7249)


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Топ комментарии
+14
"Рвуть задницю" щоб до 7 листопада "сделать падарак рассеянам"!
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03.11.2023 08:09 Ответить
+12
Символи - то їх все. Вони на них тримаються. Якщо зруйнувати тезу про непереможність росії, то та росія посиплеться. Вона тримається на усвідомленні того, що "толпой ми сіла". Якщо натовп перестане давати перевагу, тільки нагинатиме окремих його членів, то такий натовп швидко розбіжиться по своїх ділах. Тому і така прив'язка до перемог і дат. Щоб показати: нєт крєпостєй, коториє нє взяла би русская армія, і она такая сільная, что можєт сделать ето не когда-то там, когда повєзьот, а даже к опрєдєльонной датє.
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03.11.2023 08:31 Ответить
+8
Минув 3540 день москальсько-української війни.
123!!! одиниць техніки та 850!!! чумардосів.
Арта 40!!!, броня 48!!!, логістика 33!!.
Рахунок ППО спецтехніка розгромний )) 0 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 303 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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03.11.2023 08:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Рвуть задницю" щоб до 7 листопада "сделать падарак рассеянам"!
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03.11.2023 08:09 Ответить
Это мне напоминает захват киева до 9 мая)))и постоянное талдычиние наших про то что кацапам поставлена цель захват всей донецк обл до такого то числа,это при том что бахмут брали 9 месяцев.реально бугага,иррациональные клоуны.
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03.11.2023 08:26 Ответить
Символи - то їх все. Вони на них тримаються. Якщо зруйнувати тезу про непереможність росії, то та росія посиплеться. Вона тримається на усвідомленні того, що "толпой ми сіла". Якщо натовп перестане давати перевагу, тільки нагинатиме окремих його членів, то такий натовп швидко розбіжиться по своїх ділах. Тому і така прив'язка до перемог і дат. Щоб показати: нєт крєпостєй, коториє нє взяла би русская армія, і она такая сільная, что можєт сделать ето не когда-то там, когда повєзьот, а даже к опрєдєльонной датє.
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03.11.2023 08:31 Ответить
"Якщо зруйнувати тезу про непереможність росії, то та росія посиплеться." - ну руйнували цю тезу і не раз і шо а ніц. Пропаганда промиє їм мозки і вони забудуть про поразку - і не просто забудуть а будуть кричати шо так і було задумано.
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03.11.2023 08:36 Ответить
У 1917 таки посипались.
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03.11.2023 08:44 Ответить
Ага посипалися - так посипалися шо відновилися набагато сильнішими ніж були ( незважаючи на всю гнилість совка він був потужнішим ніж імперія, і в кінцевому рахунку совок знищив на порядок більше людей ніж імперія ).
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03.11.2023 08:51 Ответить
Тому що ресурси мали величезні. Це те, що рятує їх від розгрому і зараз.
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03.11.2023 08:52 Ответить
Проблема не в ресурсах - проблема в тому шо їх рятує величезна територія ( це шось подібне до протистояння германців і римлян - римляни мали найпотужнішу військову машину свого часу, але перспектива воювати в лісах та шей на півночі їх якось не вдохновляла - а при прямому зіткненні германці мали ой які маленькі шанси , можете прочитати про римські скорпіони і шо вони могли зробити з армією супротивника - а в кожному легіоні таких машин було десятки і це не рахуючи інші машини , метальні машини)
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03.11.2023 08:59 Ответить
Ні які ресурси і ядерна зброя не завадять розпаду росії як російської імперії, так і СРСР так і бунтам, революціям, ГКЧП. В росії завжди було все - і природні багацтва і безмежні людські ресурси і потужна державна машина смерті, але незважаючи на це Захід опускав росію, опускає і буде опускати завжди.
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03.11.2023 09:34 Ответить
Совок був потужнішим технічно. Культурно він був на порядки нижче РІ.
Назвіть найвідоміших совєцьких письменників, музикантів, художників. І порівняйте з діячами епохи РІ, їх впливом на світову культуру.
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03.11.2023 08:53 Ответить
Ну і шо - симфоніями і картинами на полі бою не повоюєш , а шо до так званої культури - не перебільшуйте значення копіпастерів ( до речі назвіть мені імперського фантаста рівня Жюля Верна чи детективщика рівня Артура Дойля ).
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03.11.2023 09:03 Ответить
Немає. РІ навіть в кращі свої роки в культурі програвала Заходу. Після розпаду прірва стала такою, що вже немає сенсу наздоганяти, марна справа.
Симфонії і картинки роблять нових прихильників росії. Так, це працює. Ви думаєте, симпатики росії серед пересічних європейців звідки беруться? Толстоєвський, балєт, "Щелкунчік".
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03.11.2023 09:05 Ответить
"Ви думаєте, симпатики росії серед пересічних європейців звідки беруться? Толстоєвський, балєт, "Щелкунчік". " - пересічний європеєць не бде читати Толстого , він ліпше Дюму почитає . А шодо балету - ліпше пародію в тирнеті подивитись ( догадайтесь яку ).
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03.11.2023 09:10 Ответить
Раптово, роман Достоєвського стабільно тримається у top-100 продажів художньої літератури на amazon.com. І музика з "Лускунчика" добре впізнавана у всьому свті.
Є така книга, "Земля Жар-птицы. Краса былой России". Написана якоюсь іноземкою, виключно про росію до 1917 року. Після того росія вже не являла собою особливого інтересу для Заходу, хіба що як опудало часів "холодної війни". Всі досягнення - космос та ядерка.
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03.11.2023 09:15 Ответить
"Всі досягнення - космос та ядерка. " - які такі досягнення в космосі ? Якшо цікавитись темою космічних досліджень і не вестися на "совок перший раз послав людину в космос " то совок розгромно програв США ( США послали апарати до всіх 8 планет - совок до 2 і то шось досягнув тіко біля Венери і то лише завдяки посадковим модулям , до речі запуск апарата до Меркурія мож складніший ніж до Юпітера або однаковий по складності ). А шодо ядреної бімби - то досягнення це не совка а американців і німців. Ну і шо один роман в топ 100 - один роман один.
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03.11.2023 09:25 Ответить
Вони за цей один роман і тримаються. Вот какая у нас культура, вєлікая, во всьом мірє прізнают. Тільки людей, що ту "вєлікую культуру" творили, вже не те що серед живих немає, навіть усі їхні ********* давно померли. З таким підходом слід нам падати навколішки перед греками та італійцями: їх стародавні цивілізації дали цивілізації ******** на порядки більше, ніж вся русня гуртом взята.
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03.11.2023 09:53 Ответить
Ви фінікійців забули додати - а якби не фінікійці з їх алфавітом хз як би було.
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03.11.2023 09:55 Ответить
А без індусів - рахували б на римський манер.
І література у русні не старше тисячі років, ніяк.
У індусів літературні пам'ятники старші рази так в три.
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03.11.2023 10:00 Ответить
Яка така література в кацапів 1000 літньої давності - ви взагалі про шо ? А міф про Гільгамеша ше старший десь так на 2000 років.
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03.11.2023 10:04 Ответить
В оксофрдському підручнику з літератури так написано. Там якийсь один твір, церковний, від якого, теоретично, і рахують.
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03.11.2023 10:06 Ответить
Берем 1000 років - і шо маємо маскви ше не було , а кацапи відношення до Русі не мають - коли була Русь там словян було як було тіко навпаки ( це я про 1000 років тому ).
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03.11.2023 10:09 Ответить
Здається, там було "слов'янська література". Розумійте як знаєте. Просто, навіть теоретично, більше тисячі років немає. Так на древність русня точно не може претендувати.
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03.11.2023 10:12 Ответить
"Здається, там було "слов'янська література"" - ше раз там де сформувався кацапстан ( в міжріччі Оки і Волги ) 1000 років словяни жили в межах статистичної помилки ( з одного ляма мож 10000 було а мож і не було - цифри не точні це я для прикладу навів). А Новгород не має відношення до кацапстану - більш того деякі вчені пишуть шо новгородці це західні словяни а не східні ( і можливо найближчі їх родичі то поляки).
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03.11.2023 10:17 Ответить
А шодо одного роману - це як музикальний гурт з однією піснею яку всі знають ( а багатьох випадках більше цієї однієї пісні гурт по факту нічого гідного і не має ).
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03.11.2023 09:58 Ответить
От вони з цим одним рилом впхались в "калашний ряд" і сидять тепер, повчають "малиє народи", як треба перед їх культурою голову схиляти. Між іншим, чи не найперше виправдання завоювань: культуру нести дикунам.
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03.11.2023 10:03 Ответить
Ось цікаво - більшість американців (США) чули Щедрик чи читали Толстодостоєвського і бачили Щелкунчика ?
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03.11.2023 09:37 Ответить
Щедрик чули всі, але далеко не всі знають - звідкіля він взявся.
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03.11.2023 11:38 Ответить
А я і не писав шо вони повинні знати звідки це - факт шо більше американців чули Щедрик а не шось там з вялікой культури.
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03.11.2023 15:00 Ответить
Навпаки лише під час 20 літнього правляння х#йла людство змогло пробити дно. Такої деградації, скотства, наркоманії, алкоголізму, криміналу як під час путінської стабілності світ ще не бачив совки теж.
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03.11.2023 09:37 Ответить
Совок зіткнувся з ворогом, який теж знищував радянські народи у концтаборах. Тому і вийшло історично, що знищення німецького фашизму випередило знищення російського фашизму.
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03.11.2023 09:43 Ответить
Конкретно посипалася хоч і тимчасово, але те що вдоску програла першу світову війну, ганебно капітулювала і посипалась так це факт. А посипалась ось чому - росія понесла найбільші втрати у першій світовій війні і кацапи - особливо солдати просто почали рятувати свою шкуру - спочатку розлагали армію, порушували дисципліну на фронті, браталися з німцями, а потім відважились разом з членіним захопити Зимовий палац і прикончити царя, бо зрозуміли що інакще іх всіх пустять на м'ясо. Зрозумійне, до для кацапів немає родини, їх не цікавлять будь-які завоювання - їх цікавить лише власна шкура - поки їх мочать поманенько вони ще терплять, а коли розуміють, що таким макаром перемочать вже всіх вони рвуть на шматки свої царів, щоб врятувати свою шкуру. І це чудово розуміють у кремлі, тому і створили вагнер, щоб забивати кувалдами безправних зеків, а ось чмобіків забивати їм слабо, бо знають історію
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03.11.2023 09:24 Ответить
Вони кричатимуть, що поразка - то перемога! Як ото Бородино, чи "лєгєндарний Сєвастоополь!", чи той "Варяг"...
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03.11.2023 09:04 Ответить
Ага - неприступне місто кацапських лаптепливунів, і крейсер шо ні разу не попав з своїх гармат по японцям в тому "легендарно-міфічному" бою.
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03.11.2023 09:13 Ответить
Отож!
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03.11.2023 13:58 Ответить
Кричить лише 1-3% z-бидла. Інші просто слова не можуть сказати, тому чути лише їх голоси. А коли впаде цензура і кожен росіянин скаже своє слово - їх просто заглушать голоси 99% решти росіян
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03.11.2023 09:41 Ответить
Після поразки у Кримській війні не посипалася, після поразки у російсько-японській війні теж. Кацапи чудово хавають поразки і мовчать у ганчірку коли їх страну опускає цивілізований світ, а розвалилась росія територіально на території колишньої російської імперія у самі ситі і мирні часи
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03.11.2023 09:04 Ответить
А що зараз може запропонувати росія своїм пересічним громадянам? Імперську ситість і стабільність, якісь здобутки, крім територіальних, якими можна справді пишатись?
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03.11.2023 09:07 Ответить
Таким примітивним істотак як кацапам пох на політику, на завоювання - їх ціакавить лише водка, жрачка, бабло та іноземне барахло і головне власна шкура. Поки є що жрати і поки влада мочить їх на фонті потроху вони чудво все терплять і їм ні холодно ні жарко від перемог чи поразок, а в іншому випадку вони просто знищать владу щоб врятувати свою шкуру. А Z-бидла лише 1-3% - але воно так оре на всю росію про перемоги, що може скластися враження що всім кацапам вона потрібна
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03.11.2023 09:29 Ответить
Перейдіть на текстовий аналіз DEEP State Map, нажаль рвуть вони в наступі на усіх напрямках. Там унизу про Лиманський без змін,але є просування ворога. Приютне Таврійський також( як і Красногорівка має проблеми без висновків керівництва) , про Авдіївка мовчу, там більше картинок,але до залізничної лінії дійшли. Берхівка і Ягідне жесть , Кринки атакують плацдарм усім чим можна,але іменно там відповідь ЗСУ потужна. З 38 шахедів збито тільки 24..Так що сумно,тривожно і страшно. А відосики це не зброя, мобілізації і ППО.
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03.11.2023 08:39 Ответить
Побачимо А щодо "малої" кількості збитих "шахедів" - так нічого дивного тут нема Британці вважали збиття ними навіть половини випущених по Британії ФАУ-1 "малою ефективністю" цієї зброї
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03.11.2023 08:44 Ответить
Мені нецікаво що колись британці говорили,Мене цікавить де ППО, передане Німеччиною іменно для Великої Одеси. Чи Ірис знову в новому ешелоні на охороні шоу-бізнесу в столиці і Гепарди також.
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03.11.2023 08:59 Ответить
На Вашій батьківщині є велика вузлова станція Вона там ключова Я не чув щоб її вразили суттєво хоч раз А от "шахеди" в тому районі збивають регулярно Може "Ірис" там?
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03.11.2023 09:09 Ответить
Добре,що ви нічого не знаєте про мою сторону. Воно вам не потрібно, нікому не потрібно. Я живу в Німеччині і все.
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03.11.2023 09:12 Ответить
Тоді про ЩО вся Ваша "писанина"? Щоб заявить "Я не такая! Я жду трамвая"?! На відміну від Вас я з України не виїжджав і не відділяю її долі від своєї
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03.11.2023 09:26 Ответить
Яре не кіпішуйте - жіночка мож трохи тойво в кокошнику в лаптях і з балалайкою .
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03.11.2023 09:43 Ответить
!!!
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03.11.2023 09:58 Ответить
Що методичка не має відповіді? Окрім як образи? Оце і є симптоми бота і людини,якій усе рівно що відбувається. А я навіть не українка, але більше маю з України чим ви, сидячі на диванах. Честь маю, на відміну від вас
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03.11.2023 09:45 Ответить
А до чого тут "методичка"? До чого тут "образи"? Ви чомусь кидаєте звинувачення форумчанам про "сидіння на дивані", самі сидячи в Німеччині на такому ж дивані Але ви не чуєте виття сирен повітряної тривоги Ви не розгрібали завали розбитих будинків та не витягали з-під них вбитих та поранених Не варили їсти на багатті та не носили воду за півкілометра Але чомусь вважаєте, що маєте більше прав на "істину в останній інстанції"! От тепер беріть СВОЮ "методичку" та спробуйте мені відповісти!
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03.11.2023 09:57 Ответить
ВІдповіді є, просто вони об'ємні. У нас вже багато хто розбирається в принципі дії систем та комплексів ППО, але пару років назад навіть не замислювались над цим. Наприклад почитайте хоч би заявлені ТТХ тих же Герардів. Комплекс дуже класний, але порахуйте скільки треба комплексів щоб перекрити морське узбережжя в районі Одеси, а це сотні км. А тепер врахуйте наявність моря і вивчіть питання, наскільки складно виявити ціль любим комплексом в декількох мертах над рівнем моря. А ще врахуйте протидію РЕБ ворога, а він в цьому треба визнати просунувся. А ще ... і там багато чого ще ...
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03.11.2023 10:01 Ответить
Усе це,що ви написали має складову частину ППО і боротьба з нею. А усю лірику залиште на завтра, якщо воно буде. Війна не учора початок має, за ті кошти,що Україна мала,можна закрити усе і усіх. Це не аргумент зрадницького керівництва. Самі українці сидять квочками і нічого не роблять. Моя сестра збирає загін бабусі уа. У вівторок їдуть до військкома. Хоч окопи рити будуть,коли іншим відповідно не має цікавості до Перемоги
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03.11.2023 10:16 Ответить
Вперед...
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03.11.2023 10:17 Ответить
А чому це Вас цікавить? Може Вам ще й точні координати?
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03.11.2023 11:43 Ответить
Ну і - вам ніц не загрожує виж в країні НАТО (
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03.11.2023 08:46 Ответить
и как вы только на всех линиях фронта успеваете бывать и такая аналитика)и про керивництво и висновкив нет уже доложили и про жд херня там азов и на этой линии и шли бои напоминаете обычных рядовых у которых в бате бардак так они это на весь фронт проецируют зная реально ситуацию в своем секторе ответсвености,до куда пуля от калашмата долетает,а знают и про авиации и про леопарды гепарды и пво,что куда надо было бы поставить,а самим себе впадлу даж окоп вырыть,а потом на командование жалуються чего им *** залужный бункер не вырыл,бо не дело нашему рембо жашкивському окопы рыть.
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03.11.2023 08:56 Ответить
Так ідіть і вирийте окоп, а то більшій частині України це як ви написали впадлу. Чого тільки тут сидіти,чи в кафе чи в ресторані. За вас ніхто воювати не буде,навіть Залужний. Та і в протидроновій бригаді ви згодилися б. Патріоти на диванах під егідою зеболота.
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03.11.2023 09:02 Ответить
Перейдіть Ви слідом за руссскім воєнним корабльом!
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03.11.2023 11:41 Ответить
І справді, я вже і забуваю про це "свято" )) Явно діє принцип наздогнати і перегнати, все решта не має значення ... Ні напрямок, ні жертви, ні кінцева мета ...
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03.11.2023 08:59 Ответить
У них завтра свято - День народної єдності (це про Мініна та Пожарського). 7 листопада вже не актуальне.
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03.11.2023 11:30 Ответить
Скоро вже 10 тисяч ББМ. Перед великим вторгненням в кацапів було того, що може якось рухатить, від 15 до 18 тис.
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03.11.2023 08:34 Ответить
Це без врахування совкового заліза на складах.
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03.11.2023 08:38 Ответить
Минув 3540 день москальсько-української війни.
123!!! одиниць техніки та 850!!! чумардосів.
Арта 40!!!, броня 48!!!, логістика 33!!.
Рахунок ППО спецтехніка розгромний )) 0 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 303 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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03.11.2023 08:55 Ответить
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03.11.2023 08:57 Ответить
А вам не кажется странным, что тут озвучивают одни цифры, а потом Залужный дает интервью и называет другие цифры. Как думаете, кто из них ошибается?
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03.11.2023 09:32 Ответить
Вчора ця тема обговорювалась а 100500-й раз. І як раз слова Залужного підтверджують те, що я постійно наголошував. Ось посилання на вчорашній форум:
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03.11.2023 09:37 Ответить
Нічого дивного. Відкрийте статистику за квітень-травень 2023 (на початок контрнаступу), додайте 150,00 і-ВУАЛЯ!
Насолоджуйтесь!
Публікація була присвячена КОНТНАСТУПУ, тож і 150,000 ліквідованих-то втрати за його час.
Журношлюхи ж як завжди шматків настягували, і фраза втратила сенс.
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03.11.2023 09:48 Ответить
О, спасибо, читаю.
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03.11.2023 09:50 Ответить
Пишучі "корупціонерам грати", ви мали на увазі дієслово?
Бо ж грають! І добре грають!
Виборчі ігри почали. Ставки роблять на "червоне" та "чорне", а приходить лише ЗЕлене ЗЕро.
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03.11.2023 09:41 Ответить
Цікаво підмічена гра слів )) Я мав на увазі іменник - тюремні грати )
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03.11.2023 09:52 Ответить
Ну тоді грати за гратами.
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03.11.2023 09:53 Ответить
Йоу.... я шось пропустив?!
Тіки ж вчьора пан Залужний казав про 150 тисяч знищенних орків, а сьогодні вже понад 300 тисяч?
Ото наші хлопці гатять!
То на завтра вже мона чекати "знищених понад 450 тисяч" орків?!
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03.11.2023 15:50 Ответить
 
 