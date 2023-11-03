Общие боевые потери рф от начала войны - около 303 270 человек (+850 за сутки), 5265 танков, 7328 артсистем, 9901 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
От начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 303 270 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 303270 (+850) человек,
танков - 5265 (+24) ед,
боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед,
артиллерийских систем - 7328 (+36) ед,
РСЗО - 854 (+4) ед,
средства ПВО - 566 (+0) ед,
самолетов - 322 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7),
крылатые ракеты - 1551 (+2),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки / submarines - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9691 (+33) ед,
специальная техника – 1034 (+2).
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І література у русні не старше тисячі років, ніяк.
У індусів літературні пам'ятники старші рази так в три.
123!!! одиниць техніки та 850!!! чумардосів.
Арта 40!!!, броня 48!!!, логістика 33!!.
Рахунок ППО спецтехніка розгромний )) 0 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 303 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
Насолоджуйтесь!
Публікація була присвячена КОНТНАСТУПУ, тож і 150,000 ліквідованих-то втрати за його час.
Журношлюхи ж як завжди шматків настягували, і фраза втратила сенс.
Бо ж грають! І добре грають!
Виборчі ігри почали. Ставки роблять на "червоне" та "чорне", а приходить лише ЗЕлене ЗЕро.
Тіки ж вчьора пан Залужний казав про 150 тисяч знищенних орків, а сьогодні вже понад 300 тисяч?
Ото наші хлопці гатять!
То на завтра вже мона чекати "знищених понад 450 тисяч" орків?!