Ночью российские террористы попали по территории инфраструктурного объекта Одесской области

Армия России ночью в очередной раз атаковала Одесщину дронами.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши силы ПВО уничтожили два дрона "Shahed-131/136".

К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы", - говорится в сообщении.

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