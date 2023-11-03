Ночью российские террористы попали по территории инфраструктурного объекта Одесской области
Армия России ночью в очередной раз атаковала Одесщину дронами.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши силы ПВО уничтожили два дрона "Shahed-131/136".
К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы", - говорится в сообщении.
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valentyna #410470
показать весь комментарий03.11.2023 08:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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