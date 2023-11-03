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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью российские террористы попали по территории инфраструктурного объекта Одесской области

дрони,шахеди

Армия России ночью в очередной раз атаковала Одесщину дронами.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши силы ПВО уничтожили два дрона "Shahed-131/136".

К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска рф выпустили по Одесчине две ракеты "Оникс": они не долетели до побережья

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обстрел (27860) Одесская область (3638) дроны (4107)


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Пишите ,що влучили по Одесі. А де ППО, яке передано іменно цьому місту? Де хоть щось,окрім погонь поліції і СБУ за 3 ухилянтами. Чому столиця ГАРАНТУЄ гумор і ЗАХИСТ на концертах, а інші приймають ракети і шахеди. Залужний мав рацію,коли писав про невірний підхід до війни.
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03.11.2023 08:43 Ответить
 
 