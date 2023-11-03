РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7782 посетителя онлайн
Новости
621 4

Кулеба и Борель обсудили отчет об оценке прогресса Украины по пути в ЕС

кулеба,боррель

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудил с высоким представителем по вопросам внешней политики и политике безопасности Европейского Союза Жозепом Боррелем об оценке прогресса Украины на пути в ЕС.

О разговоре и Кулеба, и Боррель сообщили в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что разговаривал с Боррелем о подготовке оценки прогресса Украины относительно ее заявки на членство в ЕС и подробно проинформировал о прогрессе Киева в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии.

Читайте: Кулеба призвал Блинкена продолжить поставки ракет ATACMS Украине

"Ожидаю, что оценка Европейской комиссии будет справедливой и станет важным шагом на пути к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС", – отметил министр.

Также стороны обсудили предстоящие шаги по укреплению европейской оборонной промышленности и увеличению оборонного производства "в интересах европейской безопасности и победы Украины", добавил глава МИД.

Также читайте: Кандидаты на членство в ЕС не должны годами сидеть в "комнате ожидания", – глава МИД ФРГ Бербок

Боррель заверил украинского коллегу, что Евросоюз поддерживает Украину, в то время как Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское население и инфраструктуру в преддверии зимы.

"Я пригласил министра иностранных дел Кулебу принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам", – добавил Боррель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Граждане стран-кандидатов должны получить преимущества уже в процессе вступления в ЕС, - МИД Словении

Напомним, Еврокомиссия, по неофициальным данным, готовится 8 ноября обнародовать положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС. Впрочем, эта оценка может содержать дополнительные условия.

Автор: 

членство в ЕС (1058) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З наркоманом наш шлях в жопу
показать весь комментарий
03.11.2023 08:48 Ответить
Що Кулеба, що Борель... ппр: попи.діли, по..діли і розійшлись.
показать весь комментарий
03.11.2023 08:53 Ответить
ЄС тільки років чрез 5 після приходи людей во владу. НАТО можливо і раніше але після уходу Зелі.
показать весь комментарий
03.11.2023 08:56 Ответить
Я так розумію - поп@здєлі ні о чем
показать весь комментарий
03.11.2023 12:09 Ответить
 
 