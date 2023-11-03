Кулеба и Борель обсудили отчет об оценке прогресса Украины по пути в ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудил с высоким представителем по вопросам внешней политики и политике безопасности Европейского Союза Жозепом Боррелем об оценке прогресса Украины на пути в ЕС.
О разговоре и Кулеба, и Боррель сообщили в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.
Кулеба отметил, что разговаривал с Боррелем о подготовке оценки прогресса Украины относительно ее заявки на членство в ЕС и подробно проинформировал о прогрессе Киева в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии.
"Ожидаю, что оценка Европейской комиссии будет справедливой и станет важным шагом на пути к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС", – отметил министр.
Также стороны обсудили предстоящие шаги по укреплению европейской оборонной промышленности и увеличению оборонного производства "в интересах европейской безопасности и победы Украины", добавил глава МИД.
Боррель заверил украинского коллегу, что Евросоюз поддерживает Украину, в то время как Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское население и инфраструктуру в преддверии зимы.
"Я пригласил министра иностранных дел Кулебу принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам", – добавил Боррель.
Напомним, Еврокомиссия, по неофициальным данным, готовится 8 ноября обнародовать положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС. Впрочем, эта оценка может содержать дополнительные условия.
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