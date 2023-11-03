РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7782 посетителя онлайн
Новости Война
3 610 40

Россияне не могут вернуться к уровню запасов ракет, которые имели перед 24 февраля, - ГУР МО

ракета,російська

Россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, производство ракетного вооружения в россии продолжается.

"Они и близко не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но тем не менее производство идет. В течение нескольких последних месяцев именно ракетных ударов было относительно немного - это значит, что они могут накапливать их для нанесения последующих массированных ударов", - сказал Юсов.

Он также добавил, что россияне нарастили производство ракет, даже сравнивая с довоенным периодом, но этого мало для того, чтобы восстановить утраченный арсенал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты атаковали Украину 38 БпЛА и ракетой Х-59, ПВО уничтожило 24 "шахеда" и ракету, - Генштаб

"Но тогда (до начала вторжения - ред.) оно было относительно небольшое. Здесь ключевое - сколько они потратили и сколько современных видов вооружения они могут производить. Поэтому они действительно нарастили производство ракет по некоторым позициям. Но позволяет ли это восстановить утраченный арсенал? Нет ", - объяснил представитель ГУР.

Кроме того, по словам Юсова, россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены.

"И это, кстати, тоже подтверждало нехватку запасов данного вооружения у агрессора. Но дальше ситуация отслеживается", - отметил представитель украинской разведки.

Автор: 

ракеты (3615) россия (96184) ГУР (469)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Розженіть це ₴буче шапіто під назвою ГУР! Користі з їх повідомлень нуль! Вони й за десять років розповідатимуть очевидні речі. Розвідники, мля
показать весь комментарий
03.11.2023 09:02 Ответить
+11
Наша песня хороша, начинай сначала... Может хватит уже повторять эти "мантры" каждую неделю?
показать весь комментарий
03.11.2023 09:06 Ответить
+8
Та ні, хлопці воюють. А от речника можна було б все ж таки на фронт. Невже мало хлопців поранених, які можуть виступати. Та й взагалі.. Виступають регулярно, як квартал . І вже довіри до цих речників немає. А то в липні по набережній Ялти запрошували погуляти. А хлопцям-гурівцям простим велика повага.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розженіть це ₴буче шапіто під назвою ГУР! Користі з їх повідомлень нуль! Вони й за десять років розповідатимуть очевидні речі. Розвідники, мля
показать весь комментарий
03.11.2023 09:02 Ответить
Та ні, хлопці воюють. А от речника можна було б все ж таки на фронт. Невже мало хлопців поранених, які можуть виступати. Та й взагалі.. Виступають регулярно, як квартал . І вже довіри до цих речників немає. А то в липні по набережній Ялти запрошували погуляти. А хлопцям-гурівцям простим велика повага.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:07 Ответить
і поставити замість них тебе. Так? Задовбали скиглії
показать весь комментарий
03.11.2023 09:09 Ответить
Не нього, а тих хто були.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:11 Ответить
ГУР слухати - себе не поважати!
показать весь комментарий
03.11.2023 09:27 Ответить
Ну якщо будановські коментують,то... Ми вже чули звіздьож буданова. Чому ми мусимо вірити цьому речнику? А якщо це не так, тоді що?
показать весь комментарий
03.11.2023 09:03 Ответить
Головне, щоб ворог повірив Бо розвідка не тільки видобуває інформацію для ГШ ЗСУ, але і готує інформацію для ворога. Частину інформації, підготовлену ГУР МО спеціально для рашистів, вони отримують на Цензорі.
показать весь комментарий
03.11.2023 12:04 Ответить
Ось бачте. бачте, Люся був таки правий)))
показать весь комментарий
03.11.2023 09:04 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала... Может хватит уже повторять эти "мантры" каждую неделю?
показать весь комментарий
03.11.2023 09:06 Ответить
При позиційній війні їм і того досить,бо буде надходити регулярно, а Україна нехай рахує розруху, свариться з усіма ,марафонить і просто нічого не робить. Відчуття що Україна і ЗСУ це різні поняття
показать весь комментарий
03.11.2023 09:06 Ответить
Є відчуття, що громадське суспільство і ЗСУ живуть в різних світах. Перші живуть собі, гуляють, насолоджуються спокійним життям, а в ЗСУ 2 рік підневільного буття в кров'які, багнюкі, без продиху.
показать весь комментарий
03.11.2023 10:21 Ответить
"на 2-3 рази максимум....."
Десь це ми вже чули. А як там наші 700+км. ракети? Уже стартували? На початку грудня долетять в Крим?
Варто не створювати інформаційний шум, а працювати, щоб потім для рашистів усе було несподіванкою. Але на жаль, з інформаційним шумом у нас все гаразд, а от з ділами.....
P.S. Мова ні в якому разі не про бійців усіх родів військ та спеслужб на фронті, там все нормально з ділами. Проблема в майбутніх "кандидатах", що лише говорять для власної популяризації, а не роблять.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:09 Ответить
Можуть не можуть, може вже досі рахувати ракети в чужій квашені, може ліпше своїми зайнятись, так щоб власне своїх немав де дівати.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:09 Ответить
"...це ж вже було..."- як казав Злодій кучма....

і "новий" арістовічь виліз на сцену....
показать весь комментарий
03.11.2023 09:12 Ответить
Накопичують..що б потім на Різдво, або Новий Рік влупити всіма накопиченнями..вони ******* на всілякі свята. А якщо будуть люди по ресторанам свяикувати..
показать весь комментарий
03.11.2023 09:13 Ответить
Коли Кравчука спитали нащо він поперся у цей квазі ссср-снд, то він сказав, що якби ссср відразу розвалили, то українці збожеволіли би...мабуть ще та школа...
показать весь комментарий
03.11.2023 09:16 Ответить
а хіба Кравчук був не правий?
ще й досі біля 20 відсотків в Україні - ждуни


а що було 30 років тому?
а 15 років тому хіба не вважало 60% українців що Путін (саме так, таваріщь Путін!) найкращий керівник?
показать весь комментарий
03.11.2023 12:26 Ответить
та пішли нах
показать весь комментарий
03.11.2023 09:16 Ответить
не могут, понятное дело, но пить кровь могут десятилетиями.....(
показать весь комментарий
03.11.2023 09:19 Ответить
ГУР це не буданов/речники.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:19 Ответить
Яка генітальна заява! І ці "розвідники" сидять на бюджеті, а от для кого вони дійсно виконують роботу? І якого біса їх шеф, Буданов, публічна особа? То типу щоб москалі знали своїх героїв?
Як в анекдоті:
Питають у учнів школи, "хто що робить для перемоги батьківщини?" Одні діти волонтерять, другі шиють одяг для хлопців, а Буданов заявляє:
- А розвідникам допомагав!
- І що вони тобі говорили?
- Маладєц Кірюша, ми високо цєнім твою памощь!
показать весь комментарий
03.11.2023 09:24 Ответить
ГУР видобуває розвідінформацію для ГШ, а не для читачів Цензору, серед яких різні трапляються. Те, що публікує ГУР на Цензорі , читають і коментують не тільки патріоти України.
показать весь комментарий
03.11.2023 12:27 Ответить
А где оракул ГУР Люся Буданов?
показать весь комментарий
03.11.2023 09:41 Ответить
Скільки хильнув сьогодні за свято?
показать весь комментарий
03.11.2023 10:13 Ответить
Вітаю, зебобік! Ти досі віриш байкам із ОП та ГУР?
показать весь комментарий
03.11.2023 14:04 Ответить
так скільки ти бухнув, покемон?
показать весь комментарий
03.11.2023 19:18 Ответить
Где-где... В Караганде.
показать весь комментарий
03.11.2023 12:28 Ответить
Рукожопи патамушта
показать весь комментарий
03.11.2023 10:11 Ответить
"Не можуть повернутися" - це вони їх перевищили ?
Чи як ?
показать весь комментарий
03.11.2023 10:27 Ответить
Смешно... Хамас из говна и палок делает ракеты и тысячами кидают их на Израиль. Ничего не мешает тоже самое делать и кацапии. Просто, видимо, кацапы понимают, что еще много прокацапской швали живёт в Украине и бережет их, особенно верховную Зраду, в которой большинство - зрадники. Не всё так просто. Всё держится на некоем балансе... Допустим, теоретически, если бы с самого начала войны в верховной раде все были бы проукраинскими, то кремль закидал бы верховную раду сотнями ракет и расхерачил бы её в щент, но в ВР СВОИ люди!.. Но, есть одно большое "НО", если бы ДО ВОЙНЫ в верховной раде все были бы проукраинскими, то войны бы не было...
показать весь комментарий
03.11.2023 11:16 Ответить
Як цікаво. Дуже влучне зауваження. А хто нам заважає це робити, ЯКЩО МИ МАЄМО ПОТУЖНІ ЗАВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТИХ САМИХ РАКЕТ?
показать весь комментарий
03.11.2023 14:06 Ответить
Если вы в Америке, то возможно вы не совсем в курсе, что тут происходит в Украине. А происходит то, что прокремлевская Zеленая власть всячески вставляет палки в колеса промышленности оборонки. Палки в колеса она начала вставлять еще задолго до начала войны, за-то строила охеренные дороги на путях оккупации паРашей Украины... Полно кремлевских крыс, которые дают наводки для кацапских ракет на места производств военной промышленности. Тут всё очень непросто, и никакой нет уверенности в победе, что не скажешь про Zеленый телемарафон, который мудрому наріду заливает в уши говно, во главе с кремлевской крысой - Zеленским, которому уже "мерещится" не за горами победа...
показать весь комментарий
03.11.2023 16:08 Ответить
Нет, я не в США. Я в курсе всего, что происходит у нас: с 2019 по 24.02.22 была подготовака Украины к быстрой оккупации. С 24.02.22 зеленский и его шобла делают все для победы рыфы.
показать весь комментарий
03.11.2023 17:48 Ответить
Зможуть, якщо не розхерачити їхні заводи
показать весь комментарий
03.11.2023 11:45 Ответить
ГУР вже про@бали Каховську ГЕС ,а прогнозом є кому займатися ,нагадайте буданову.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:53 Ответить
Як саме "про@бали", мали і втратили, чи не все так однозначно?
показать весь комментарий
03.11.2023 12:05 Ответить
Боюся що не про@бали, а спрямовано віддали згідно оманського плану. Разом з ЗАЄС, населенням та терріторіями.
показать весь комментарий
03.11.2023 14:08 Ответить
Я вибачаюся, але це така ж сама правда, що ми в травні будемо в Криму?
показать весь комментарий
03.11.2023 14:57 Ответить
 
 