Россияне не могут вернуться к уровню запасов ракет, которые имели перед 24 февраля, - ГУР МО
Россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, производство ракетного вооружения в россии продолжается.
"Они и близко не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но тем не менее производство идет. В течение нескольких последних месяцев именно ракетных ударов было относительно немного - это значит, что они могут накапливать их для нанесения последующих массированных ударов", - сказал Юсов.
Он также добавил, что россияне нарастили производство ракет, даже сравнивая с довоенным периодом, но этого мало для того, чтобы восстановить утраченный арсенал.
"Но тогда (до начала вторжения - ред.) оно было относительно небольшое. Здесь ключевое - сколько они потратили и сколько современных видов вооружения они могут производить. Поэтому они действительно нарастили производство ракет по некоторым позициям. Но позволяет ли это восстановить утраченный арсенал? Нет ", - объяснил представитель ГУР.
Кроме того, по словам Юсова, россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены.
"И это, кстати, тоже подтверждало нехватку запасов данного вооружения у агрессора. Но дальше ситуация отслеживается", - отметил представитель украинской разведки.
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Десь це ми вже чули. А як там наші 700+км. ракети? Уже стартували? На початку грудня долетять в Крим?
Варто не створювати інформаційний шум, а працювати, щоб потім для рашистів усе було несподіванкою. Але на жаль, з інформаційним шумом у нас все гаразд, а от з ділами.....
P.S. Мова ні в якому разі не про бійців усіх родів військ та спеслужб на фронті, там все нормально з ділами. Проблема в майбутніх "кандидатах", що лише говорять для власної популяризації, а не роблять.
і "новий" арістовічь виліз на сцену....
ще й досі біля 20 відсотків в Україні - ждуни
а що було 30 років тому?
а 15 років тому хіба не вважало 60% українців що Путін (саме так, таваріщь Путін!) найкращий керівник?
Як в анекдоті:
Питають у учнів школи, "хто що робить для перемоги батьківщини?" Одні діти волонтерять, другі шиють одяг для хлопців, а Буданов заявляє:
- А розвідникам допомагав!
- І що вони тобі говорили?
- Маладєц Кірюша, ми високо цєнім твою памощь!
Чи як ?