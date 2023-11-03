Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: В больнице скончался 29-летний мужчина, количество жертв возросло до 8 человек
В результате ракетного удара российских захватчиков по терминалу "Новой почты" погибли 8 человек, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты", - говорится в сообщении.
Пока известно о 8 погибших и 15 раненых.
Напомним, вечером 21 октября 2023 года россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" на Харьковщине, 6 человек погибли, 14 человек госпитализировали. Все погибшие и раненые - работники "Новой почты". Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек.
По данным облпрокуратуры, удар осуществлено двумя ракетами типа С-300.
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