Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: В больнице скончался 29-летний мужчина, количество жертв возросло до 8 человек

В результате ракетного удара российских захватчиков по терминалу "Новой почты" погибли 8 человек, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты", - говорится в сообщении.

Пока известно о 8 погибших и 15 раненых.

Напомним, вечером 21 октября 2023 года россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" на Харьковщине, 6 человек погибли, 14 человек госпитализировали. Все погибшие и раненые - работники "Новой почты". Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек.

По данным облпрокуратуры, удар осуществлено двумя ракетами типа С-300.

Также читайте: Удар РФ по "Новій пошті" в Харьковской области: 25-летний пострадавший умер в больнице