С Донетчины с начала полномасштабного вторжения эвакуировали 1,345 млн гражданских, - ОВА

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину с территории Донецкой области, контролируемой украинскими властями, эвакуировали 1,345 млн гражданских людей.

Об этом сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В общем, начиная с начала полномасштабного вторжения, а эвакуация у нас началась 26 февраля, на 1 ноября этого года силами органов всех уровней власти, добровольческих формирований, волонтеров, а также самостоятельного выезда, из области уже эвакуировалось почти 1 345 000 гражданских лиц, их около 161 750 детей и около 41 800 человек с инвалидностью. В настоящее время на подконтрольной украинским властям территориях остается около 522 000 человек", - сказал Петлин.

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Он напомнил, что эвакуация с Донетчины проводится из города Покровск эвакуационным поездом до Житомирской области.

Основной трудностью при проведении эвакуации чиновник назвал то, что люди не желают уезжать, и их приходится уговаривать.

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"Сейчас есть трудности, которые были и раньше - это нет желания большого у людей, особенно в тех районах, где обострения есть и идут активные боевые действия. Людей до последнего времени приходится уговаривать. Вот к Авдеевке под обстрелами, рискуя жизнью едут наши сотрудники ГСЧС и полиции. Жители не очень понимают, что это нужно было делать раньше, когда обострений не было. Это самая большая сложность", - отметил Петлин.