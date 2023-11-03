Блинкен прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху: обсудят "текущую кампанию против ХАМАС", - CNN
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Это уже третий визит госсекретаря США в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября.
В комментарии для СМИ перед отъездом из Вашингтона Блинкен заявил, что планирует обсудить с израильским правительством "текущую кампанию против террористической организации ХАМАС" и "шаги, которые необходимо принять для защиты гражданского населения".
Он также намерен обсудить заложников, которых содержит ХАМАС, и предотвращение более широкого регионального конфликта.
Блинкен добавил, что непрекращающийся поток гуманитарной помощи и выезд гражданского населения будут еще одной ключевой темой его разговоров в Израиле.
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де конкретні кроки щодо кремля ?
А чо, позвонить не мог? Или телефон разрядился?