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Блинкен прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху: обсудят "текущую кампанию против ХАМАС", - CNN

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Это уже третий визит госсекретаря США в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября.

В комментарии для СМИ перед отъездом из Вашингтона Блинкен заявил, что планирует обсудить с израильским правительством "текущую кампанию против террористической организации ХАМАС" и "шаги, которые необходимо принять для защиты гражданского населения".

Он также намерен обсудить заложников, которых содержит ХАМАС, и предотвращение более широкого регионального конфликта.

Блинкен добавил, что непрекращающийся поток гуманитарной помощи и выезд гражданского населения будут еще одной ключевой темой его разговоров в Израиле.

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Автор: 

Израиль (1940) Нетаньяху Биньямин (185) Хамас (193) Блинкен Энтони (937)


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Якщо доведено, що Росія причетна до підготовки і екіпірування хамасівських терористів -
де конкретні кроки щодо кремля ?
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03.11.2023 10:52 Ответить
треба зразу обговорити проти ірану
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03.11.2023 11:43 Ответить
ок, прийнято!)))
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03.11.2023 12:02 Ответить
Блинкен прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху...

А чо, позвонить не мог? Или телефон разрядился?
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03.11.2023 14:00 Ответить
 
 