Оккупанты пытаются окружить Авдеевку, российская пехота лезет и с юга, и с севера, - Барабаш

Российские оккупационные войска бьют по Авдеевке из всего, что есть в наличии. Они пробуют захватить коксохимический завод.

Об этом заявил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"В целом бьют из всего что есть в наличии. За минувшие сутки по громаде более 40 обстрелов нанесли. По позициям, там вообще все сотнями числится, потому что тишины там не бывает. Стрелковые бои тоже не утихают ни днем, ни ночью. Пехота лезет, пока они технику не используют, а лезут пехотой и с юга, и с севера. Пытаются оцепить город", – рассказал он.

По словам Барабаша, теперь у оккупантов новая цель – это захват Авдеевского коксохимического завода. Украинские военные понимают, что третья волна наступления со стороны россиян начнется со дня на день – когда просохнет почва.

"По городу более или менее спокойно. Были единичные, хаотические прилеты по старой части города, по центральной. Утром один массированный обстрел произошел где-то с 6:05 по 6:40", – добавил глава ГВА.

За минувшие сутки информации о погибших не поступало. Но известно о пострадавших: женщине 1938 года рождения и мужчине 1951 года рождения. Ранения мать и сын получили в результате авиабомбового удара, их доставили в больницу. Жизни людей ничего не угрожает.

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