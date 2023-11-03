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Новости Война
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Оккупанты пытаются окружить Авдеевку, российская пехота лезет и с юга, и с севера, - Барабаш

авдіївка

Российские оккупационные войска бьют по Авдеевке из всего, что есть в наличии. Они пробуют захватить коксохимический завод.

Об этом заявил глава ГВА Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"В целом бьют из всего что есть в наличии. За минувшие сутки по громаде более 40 обстрелов нанесли. По позициям, там вообще все сотнями числится, потому что тишины там не бывает. Стрелковые бои тоже не утихают ни днем, ни ночью. Пехота лезет, пока они технику не используют, а лезут пехотой и с юга, и с севера. Пытаются оцепить город", – рассказал он.

По словам Барабаша, теперь у оккупантов новая цель – это захват Авдеевского коксохимического завода. Украинские военные понимают, что третья волна наступления со стороны россиян начнется со дня на день – когда просохнет почва.

"По городу более или менее спокойно. Были единичные, хаотические прилеты по старой части города, по центральной. Утром один массированный обстрел произошел где-то с 6:05 по 6:40", – добавил глава ГВА.

За минувшие сутки информации о погибших не поступало. Но известно о пострадавших: женщине 1938 года рождения и мужчине 1951 года рождения. Ранения мать и сын получили в результате авиабомбового удара, их доставили в больницу. Жизни людей ничего не угрожает.

Читайте также: Оккупанты планируют атаковать Авдеевский коксохимический завод, - ISW

Автор: 

Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+16
Бутусов все раніше написав...
Тут мала б бути наша тилова лінія оборони "фортеці Авдіївка", але за дев'ять років війни не зроблено нічого Джерело:
Зараз знов поляжуть сотні наших бійців і місто мабуть перейде до рук ворога..., я інші попередні фортеці, людей шкода і найгірше за це у нашій владі-командуванні військ ніхто не відповів.
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03.11.2023 10:01 Ответить
+9
Не возьмуть....Впевнений,зека нема...110 там нормально тушить кацапа.Плюс один блогер толково розложив...що там кацапу ловить нема шо!Там в них потерь нет...круче Бахмута.Слава ЗСУ!
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03.11.2023 09:56 Ответить
+9
Це так на марафоні сказали,бо усе далеко не так. Є блог редактора, читайте
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03.11.2023 10:09 Ответить
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Не возьмуть....Впевнений,зека нема...110 там нормально тушить кацапа.Плюс один блогер толково розложив...що там кацапу ловить нема шо!Там в них потерь нет...круче Бахмута.Слава ЗСУ!
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03.11.2023 09:56 Ответить
ну так авдеевка там норм укрепрайон не ровнять с бахмутом,если есть кассеты у арты мясу там вообще особо ловить нечего,ну может метров 200 захватят положив 10к с ранеными.
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03.11.2023 09:59 Ответить
Це так на марафоні сказали,бо усе далеко не так. Є блог редактора, читайте
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03.11.2023 10:09 Ответить
дурында нахер мне твой телемарафон с блогами,там кацапы с 14 сосут и 1.8 года с начала полномасшатабки положили мяса а главное техники на 4-5 бтг,там риал бетоном залито норм.
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03.11.2023 10:12 Ответить
Давай краще спитаємо тебе через місяць що ти будеш розказувати. Бо так само і про Бахмут казали. А з Авдіївкою все йде набагато скоріше ніж з Бахмутом. Єдина траса вже під вогневим контролем. Тобто постачання і підкріплення постійно будуть їхати з втратами.
Але ти потім не ховайся, коли Авдіївку застане неминуче. Хоча зазвичай отакі патріотичні ******** просто переключаються на іншу тему і кажуть те саме, ось і все.
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03.11.2023 10:47 Ответить
В точку!!!
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03.11.2023 10:24 Ответить
Почитай вчорашній коментар Бутусова про Авдіївку у телеграмі , може трішки до тями прийдеш .
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03.11.2023 10:11 Ответить
Вибачте,але Бутусов.....Ну таке.Я не спорю грамотна людина.Але я впевнений в наших......
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03.11.2023 10:22 Ответить
Не вибачайся , почитай , корисно буде ! Впевненість це добре , от тільки ця впевненість тримається на прапорах по українських цвинтарях , замість чорних пакетів з кацапами (( Про це Бутусов і пише , почитай !
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03.11.2023 11:02 Ответить
В ваших це в кому єрмакє та бакновє?
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03.11.2023 12:58 Ответить
все возьмут и киев и львов,вот толко надо еще одну посадку отбить и к коксохиму подойти,а там и лондон недалеко и вообще трепещи нато кацы на зилах лондон с манчестером через неделю брать будут,как никак 2 армия 3 мира,ох уж єти зрадойобчики и как вы 25 февраля 2022 не повеселись с горя или ждали победного марша кацапья на вундервафлях в киеве,ех жаль 2 армия оказалась такой мощной только в пропаганде на кацап тв,печаль,наверное сильно растроились,ну ниче у вас еще будет время насосаться вместе с кацапскойзеко армией)
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03.11.2023 11:20 Ответить
что танчики с зилами закончились?так по биомассе хорошо кассеты там работают,пихотой они только могилки себе окружить смогут там
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03.11.2023 09:57 Ответить
ну с немаэ ниихуяя это явно еперебор если бы такое было кацап уже бы к 15 октября авдеевку взял,у нас укрскрепа прибедняться, аля хлопці голі,босі...
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03.11.2023 10:01 Ответить
Браво!Всё по делу...Они уже месяц берут....Авдеевка БЕТОН!!
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03.11.2023 10:25 Ответить
8 років вже беруть за великим рахунком
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03.11.2023 10:40 Ответить
Бутусов все раніше написав...
Тут мала б бути наша тилова лінія оборони "фортеці Авдіївка", але за дев'ять років війни не зроблено нічого Джерело:
Зараз знов поляжуть сотні наших бійців і місто мабуть перейде до рук ворога..., я інші попередні фортеці, людей шкода і найгірше за це у нашій владі-командуванні військ ніхто не відповів.
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03.11.2023 10:01 Ответить
А от ти, пане начальник Авдіївської МЦА, Барабаш,- багато підняв людей окресних містечок та сіл, тих авдіївців, що попри усе, залишилися у місті,- на будівництво захисних споруд, у тому числі й навколо коксохиму? Скільки оголошень про збір людей для цього було надруковано на сайті МЦА міста, скільки лопат, екскаваторів та бульдозерів було задіяно, скільки тон бетону було витрачено на спорудження ДОТів та ДзОТів? Отож бо! Тільки, млять, яз0иком триндіти!
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03.11.2023 10:38 Ответить
Ага, будуть місцеві це робити. Там ждунів повно.
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03.11.2023 11:00 Ответить
Авдіївка на 146% прокацаплена. Бумбараш це знає і тому постійно розганяє зраду. Такий собі ждун.
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03.11.2023 11:14 Ответить
а де охорона того заводу, яка по вказівці власника не пускала ЗСУ на "ПРИВАТНУ" територію, щоб там закріпитися???
маю надію що їх вистріляли ***** разом з власником і все ж закріпилися.
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03.11.2023 11:10 Ответить
Сенс війни України з мордором - постійне перемелювання живої сили і техніки противника з мінімальними втратами для себе! Окуповани'і території повернуться в Україну лише як наслідок цього процесу.
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03.11.2023 11:18 Ответить
НАТО ЄС США агов ...чи спите !? рф намагалку, українці розхерачать!
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03.11.2023 11:37 Ответить
Залужный, Сыркин и кто там ещё АУУУ ! Не надо упираться как в Бахмуте, а то потеряете и Авдеевку с большими потерями. Соберите оставшиеся Леопарды и нанесите точеный удар в направлениии Горловки и тогда свино-сабаки сами будут вынуждены отойти и Авдеевка будет спасена. ***.... учить вас некому и мне некогда.
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03.11.2023 11:38 Ответить
трамп, тебе плохо под следствием?
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03.11.2023 12:12 Ответить
ТІ, до кого Ви звертаєтеся, вже обпіклися під час "наступу" на півдні! Зараз вони взагалі ні про який наступ не думають!
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03.11.2023 14:30 Ответить
Да наступать сейчас и не надо, это понятно, но суть в том чтобы подрезать ударом со стороны Горловки выступ который пытается окружить Авдеевку. Иначе они могут угрожать окружением. Бахмут что ничему не научил ? Это же очевидно ! Залужный пишет что читал книжку какого то советского военного про окопную войну. Похоже он не те книжки читает. Лучше бы почитал Гудериана.
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03.11.2023 15:37 Ответить
Постраждалі мати і син, між ними 13 років різниці🤔
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03.11.2023 12:33 Ответить
Ох вже ця пагана маладьож зумири-міленіали, адін секс на умє, а от за союзу такого не було... так, почекайте...
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03.11.2023 12:54 Ответить
 
 