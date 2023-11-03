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В течении суток оккупанты 12 раз обстреляли Черниговщину и Сумщину, зафиксировано 64 взрыва

сумщина

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. На протяжении суток россияне били из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"Российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки насчитано 12 обстрелов (64 взрыва) из разных видов вооружения", - говорится в сообщении.

В Черниговской области обстрелы получили 4 громады.

Семеновская громада: Карповичи – 7 приходов, вероятно миномет 82 мм; Костобобров – 6 приходов, вероятно миномет 120 мм; Леоновка – 7 приходов, вероятно миномет 120 мм.

Новгород-Северская громада: Гремяч – 3 прихода, вероятно FPV-дроны.

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Сновская громада: Елино – 5 приходов, вероятно миномет 120 мм.

Городнянская громада: Сеньковка – 5 приходов, вероятно миномет 120 мм.

В Сумской области оккупанты обстреляли две громады.

Конотопский район: Малушино – 6 приходов, вероятно миномет 120 мм.

Шосткинский район: Прогресс – 8 приходов, вероятно миномет 120 мм; Бобиловка – 8 приходов, вероятно миномет 120 мм; Стариковое – 7 приходов, вероятно миномет 120 мм; Зноб-Новгородское – 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия.

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"К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована", - добавили в ОК "Північ".

Автор: 

обстрел (27860) Сумская область (3325) Черниговщина (1485)


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03.11.2023 11:39 Ответить
 
 