Более 30 международных деятелей призывают ЕС и G7 передать Украине замороженные активы рф, - FT

Более 30 международных дипломатов и деятелей призывают лидеров государств ЕС и "Группы семи" одобрить решение, чтобы разрешить Украине использовать замороженные российские активы в размере 300 миллиардов евро.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обращение инициировал глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк. Его подписали более 30 известных международных деятелей, среди которых бывшие руководители правительств европейских стран, известные американские дипломаты, члены Европейского парламента, председатель Мюнхенской конференции безопасности, экс-президент Всемирного Банка, представители Гарвардского, Стэнфордского, Колумбийского и Йельского университетов. США.

"Мы призываем лидеров государств Группы Семи и Европейского Союза одобрить долгожданное решение, чтобы позволить Украине использовать суверенные российские активы и направлять их на возмещение ущерба, нанесенного Украине и украинцам", - говорится в обращении.

Отмечается, что украинцы как непосредственные жертвы российской агрессии имеют право получить от россии полную компенсацию за причиненный им ущерб.

"Пока россия не вернется на путь соблюдения международного права и полностью не выплатит Украине и украинцам юридически назначенные репарации, Украина и украинцы должны стать получателями суверенных российских активов", - отметили международные дипломаты.

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На сегодняшний день общий объем замороженных суверенных российских активов составляет примерно 300 миллиардов евро, в том числе около 200 миллиардов евро в Европейском Союзе.

В обращении говорится, что использование суверенных российских активов следует рассматривать как коллективную контрмеру.

"Суверенные российские активы должны быть внесены в специальный Фонд восстановления Украины, которым будут руководить представители государств Группы Семи при консультациях с правительством Украины", - добавили в обращении.