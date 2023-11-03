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Новости Оружие Украины Война
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Украинское оружие будет попадать на фронт быстрее: Минобороны сократило количество испытаний

зброя,міноборони,богдана,техніка,гаубиця

С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее. С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.

В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний. Это существенно развязывает руки производителям.

Теперь именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее - военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров)", - говорится в сообщении.

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"Мы отменили чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив лишь наиболее целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска", - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Также в Минобороны подчеркнули, что отныне ВСУ и ведомство будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ, добавили в министерстве.

Автор: 

Минобороны (9423) оружие (10264)


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Топ комментарии
+10
а в тебе є роки для перевірки зброї? Що погано себе покаже - відбраковується. Що добре - доопрацювати і випускати серійно.
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03.11.2023 11:20 Ответить
+5
"Спрощується процес випробувань" - какие же они дегенераты. Еще больше неликвида на фронте - снаряды которые не взрываються, беспилотники которые не летают, броневики с проблемами двигателя. Просто уе**ны конченные в МО.
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03.11.2023 11:14 Ответить
+4
о, нарешті ********** - підлатаються!!!!
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03.11.2023 11:17 Ответить
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"Спрощується процес випробувань" - какие же они дегенераты. Еще больше неликвида на фронте - снаряды которые не взрываються, беспилотники которые не летают, броневики с проблемами двигателя. Просто уе**ны конченные в МО.
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03.11.2023 11:14 Ответить
а в тебе є роки для перевірки зброї? Що погано себе покаже - відбраковується. Що добре - доопрацювати і випускати серійно.
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03.11.2023 11:20 Ответить
Не заважай йому про зраду кричати! Це єдине, що воно вміє )
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03.11.2023 11:35 Ответить
а толку з нелітаючих дронів, чи снарядів, які не вибухають? був же недавно скандал з дронами які не хотіли літати, хоч за них і заплатили багато з бюджету
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03.11.2023 11:47 Ответить
Толк в тому, що держава економить гроші і час не давши їх на серійне виробництво і подальшу розробку нелітаючих снарядів чи дронів. ***** таке відчуття що я з 5-річною дитиною розмовляю. ****, хоч себе трохи поважай. Піди почитай в відкритих джерелах весь етап розробки нових тип озброєнь і як він спрощується при війнах. Ну *****, ну серйозно. Ну не страждай ******.
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03.11.2023 12:21 Ответить
А толку місяцями папірці заповнювати і чекати коли там збереться коміссія зі старих радянських пердунів-полканів які не знають як в телефоні геолокацію вимкнути чи браузер скачати?
На передку недоліки виявлять швидше, а зброя їм потрібна ще на позавчора
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03.11.2023 12:43 Ответить
Один такий, мізки виніс і його відправили перевірити Нептуни. Знайшов "дрібничку", насправді диверсію, після виправлення якої, Нептуни потопили "Москву".
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03.11.2023 12:58 Ответить
і тепер ти думаєш шо як півроку помурижити ФПВ дрон за 500 у.о. зібратий з детальок з Аліекспресу - то він полетить і путєна в кремлі замочить? )
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04.11.2023 23:51 Ответить
У мене недостатньо знань, щоб думати на цю тему. Просто навела факт.
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05.11.2023 13:00 Ответить
Залишається перевірка на надійність, ефективність, безпека для особового складу. То де там про нелітати чи не вибухати? Те, що недороблені дрони передають, значить вимоги не виконані.
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03.11.2023 12:55 Ответить
ти такой умний! Може тебе украинскою плохо понятно?
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03.11.2023 11:57 Ответить
Ну ну , а не будет как с тем МОЛОТОМ ,который взрывался?
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03.11.2023 11:16 Ответить
о, нарешті ********** - підлатаються!!!!
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03.11.2023 11:17 Ответить
З однієї сторони абсолютно вірне рішення, а з іншої.... Розенблат уже в захваті. Почекаємо, чи не підуть "косяками" "веселі історії".
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03.11.2023 11:18 Ответить
дуже сподіваюсь, що мається на увазі, скорочення бюрократичної тягомотини!
хто в моу головний спікер? у неї є профільна освіта? вона вміє писати тексти?

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03.11.2023 11:23 Ответить
вони як той васілій алібабаєвіч бензин віслюковою сечею розбавляв...
теорія асфальту, знайшла несподіване продовження.
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03.11.2023 11:24 Ответить
я б давно МО скоротив плюс ОП там просто всіх до стінки ну і таможню там всіх на гіляку
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03.11.2023 11:36 Ответить
до уваги горлопанів: є суть речей а є корупція, Розенблати і при старих умовах були, а нові і КБ Луч отримує...тож питання не до процедури, а жо того хто нею користується....
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03.11.2023 12:00 Ответить
Сократили количество испытаний? Только чтоб не в ущерб качеству.
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03.11.2023 12:18 Ответить
Як з тими катерами, з "Кузні на Рибальському". Відкрили кримінальну справу, а потім Зеленський на них піарився. Виявились нормальними.
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03.11.2023 13:12 Ответить
А що у нас нема полігону для випробувань,вот ця ципочка зеленої мерзоти яка стоїть на дорозі до випробувань і тормозить поставки зброї на фронт,висновок цю цепочку розстріляти і точка.
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03.11.2023 14:18 Ответить
 
 