Украинское оружие будет попадать на фронт быстрее: Минобороны сократило количество испытаний

С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее. С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.

В период военного положения сокращается производственный цикл, а также упрощается процесс испытаний. Это существенно развязывает руки производителям.

Теперь именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее - военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров)", - говорится в сообщении.

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"Мы отменили чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив лишь наиболее целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска", - подчеркнул заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Также в Минобороны подчеркнули, что отныне ВСУ и ведомство будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ, добавили в министерстве.