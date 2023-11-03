Военная поддержка Украины - задача Германии до 2030 года и дальше, - генерал Бундесвера Фрейдинг

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при Министерстве обороны Германии, заявил, что его страна настроена оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше.

Об этом он сказал в интервью Stuttgarter Nachrichten, передает Цензор.НЕТ.

По словам генерала, с началом войны на Ближнем Востоке для Германии ничего не меняется, поскольку страна "поддерживает Украину так же, как и Израиль". Ситуация в этих двух странах сильно отличается.

"Украинские Вооруженные силы только начинают модернизироваться. Армия Израиля хорошо оснащена, хорошо обучена и готова вести войну. Экономические возможности Украины и Израиля также совершенно разные. Кроме того, природа войны отличается", - пояснил Фрейдинг.

Он отметил, что если в начале войны речь шла преимущественно о ситуативной поддержке, то сейчас важно планировать помощь на долгосрочную перспективу.

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"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы говорим о том, как должны выглядеть будущие украинские Вооруженные силы. Понятно одно: военная поддержка Украины – это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже предусмотрены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решительности", - заметил генерал.

Он отметил необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать россию.

"Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", - добавил Фрейдинг.