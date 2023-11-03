В Украине создадут 100 учебных центров на базе заведений профессионального образования в 2024 году, - Минобразования
В 2024 году в Украине будет создано 100 учебно-практических центров на базе заведений профессионального образования. В госбюджете предусмотрено 500 миллионов гривен.
Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"В проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено 500 миллионов гривен на трансформацию профтехов Украины. Это означает создание 100 учебно-практических центров (мастерских) на базе учреждений профессионального образования. Они будут оснащены современным оборудованием и улучшат подготовку студентов по профессиям, имеющим нсамый большой спрос для восстановления страны", - говорится в сообщении.
Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, потребность в рабочих профессиях постоянно растет.
"85% открытых на Work.ua вакансий - специальности, которым можно научиться в профтехе. Макропрогноз Минэкономики на 2027 год демонстрирует, что самыми популярными видами экономической деятельности будут строительство, телекоммуникации и т.д. Кроме того, многие строители, электрики, слесари просто сейчас защищают Украину на фронте. Следовательно, запрос на рабочие профессии чрезвычайно высок", - подчеркнул он.
Чтобы получить средства на строительство мастерских, заведения будут соревноваться в прозрачном конкурсе. Они должны доказать готовность открытия учебно-практических центров и сотрудничества с бизнесами.
"100 будущих мастерских – это не только более 50 тысяч учеников, которые смогут со следующего года учиться в новых помещениях, это и о развитии заведений профтехобразования в целом. Ведь, создавая мастерскую, заведения учатся составлять проектные планы, просчитывать бюджеты, анализировать рынок и прогнозировать потребность в профессиях. Кроме того, впоследствии такие мастерские помогут им стать автономными и зарабатывать средства на свое развитие", - отметили в ведомстве.
Мастерские будут созданы по разным профилям: от сельскохозяйственных и ремонтных до дизайна одежды и приготовления пищи.
"Конкретный профиль профтехи будут определять вместе с местными властями и бизнесом, учитывая потребности региона. В рамках конкурса они, в частности, будут давать прогноз влияния от открытия центра на развитие региона. В таких мастерских учиться смогут как учащиеся после 9, 11 классов, так и взрослые – ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все, кто хочет получить новую профессию", – объяснили в пресс-службе Минобразования.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Хто такі "рєшали" не знаю і не розумію. Не пишіть дурниць.
Багато з вами погодилося?! Щось ваш досвід ляпнув, не подумавши.
Якщо ви мали на увазі великий бізнес, то з вами дійсно погодились би мабуть всі.
Для довідки:
В чинній редакції ГКУ до суб'єктів середнього бізнесу відносять всіх осіб, що не відповідають критеріям мікро-, малого та великого підприємництва. А саме:
Мікропідприємництво (ФОП, юрособи): середня кількість працівників не перевищує 10 осіб; річний дохід - не більше 2 млн. євро по середньорічному курсу НБУ;Малий бізнес (ФОП, юрособи): середня кількість працівників не перевищує 50 осіб; річний дохід - не більше 10 млн. євро по середньорічному курсу НБУ;Велике підприємництво (юрособи): середня кількість працівників перевищує 50 осіб; річний дохід - перевищує 50 млн. євро по середньорічному курсу НБУ.
Яйця по 27 або по 16.99 це так. Я вірю.
Окрім черговой капості для народу влада нічого не зробить