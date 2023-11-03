В Украине создадут 100 учебных центров на базе заведений профессионального образования в 2024 году, - Минобразования

В 2024 году в Украине будет создано 100 учебно-практических центров на базе заведений профессионального образования. В госбюджете предусмотрено 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"В проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено 500 миллионов гривен на трансформацию профтехов Украины. Это означает создание 100 учебно-практических центров (мастерских) на базе учреждений профессионального образования. Они будут оснащены современным оборудованием и улучшат подготовку студентов по профессиям, имеющим нсамый большой спрос для восстановления страны", - говорится в сообщении.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, потребность в рабочих профессиях постоянно растет.

"85% открытых на Work.ua вакансий - специальности, которым можно научиться в профтехе. Макропрогноз Минэкономики на 2027 год демонстрирует, что самыми популярными видами экономической деятельности будут строительство, телекоммуникации и т.д. Кроме того, многие строители, электрики, слесари просто сейчас защищают Украину на фронте. Следовательно, запрос на рабочие профессии чрезвычайно высок", - подчеркнул он.

Чтобы получить средства на строительство мастерских, заведения будут соревноваться в прозрачном конкурсе. Они должны доказать готовность открытия учебно-практических центров и сотрудничества с бизнесами.

Читайте также: ВР разрешила получать второе профтехобразование бесплатно

"100 будущих мастерских – это не только более 50 тысяч учеников, которые смогут со следующего года учиться в новых помещениях, это и о развитии заведений профтехобразования в целом. Ведь, создавая мастерскую, заведения учатся составлять проектные планы, просчитывать бюджеты, анализировать рынок и прогнозировать потребность в профессиях. Кроме того, впоследствии такие мастерские помогут им стать автономными и зарабатывать средства на свое развитие", - отметили в ведомстве.

Мастерские будут созданы по разным профилям: от сельскохозяйственных и ремонтных до дизайна одежды и приготовления пищи.

"Конкретный профиль профтехи будут определять вместе с местными властями и бизнесом, учитывая потребности региона. В рамках конкурса они, в частности, будут давать прогноз влияния от открытия центра на развитие региона. В таких мастерских учиться смогут как учащиеся после 9, 11 классов, так и взрослые – ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все, кто хочет получить новую профессию", – объяснили в пресс-службе Минобразования.