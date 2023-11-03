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В Украине создадут 100 учебных центров на базе заведений профессионального образования в 2024 году, - Минобразования

освіта,профтех

В 2024 году в Украине будет создано 100 учебно-практических центров на базе заведений профессионального образования. В госбюджете предусмотрено 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"В проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено 500 миллионов гривен на трансформацию профтехов Украины. Это означает создание 100 учебно-практических центров (мастерских) на базе учреждений профессионального образования. Они будут оснащены современным оборудованием и улучшат подготовку студентов по профессиям, имеющим нсамый большой спрос для восстановления страны", - говорится в сообщении.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, потребность в рабочих профессиях постоянно растет.

"85% открытых на Work.ua вакансий - специальности, которым можно научиться в профтехе. Макропрогноз Минэкономики на 2027 год демонстрирует, что самыми популярными видами экономической деятельности будут строительство, телекоммуникации и т.д. Кроме того, многие строители, электрики, слесари просто сейчас защищают Украину на фронте. Следовательно, запрос на рабочие профессии чрезвычайно высок", - подчеркнул он.

Чтобы получить средства на строительство мастерских, заведения будут соревноваться в прозрачном конкурсе. Они должны доказать готовность открытия учебно-практических центров и сотрудничества с бизнесами.

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"100 будущих мастерских – это не только более 50 тысяч учеников, которые смогут со следующего года учиться в новых помещениях, это и о развитии заведений профтехобразования в целом. Ведь, создавая мастерскую, заведения учатся составлять проектные планы, просчитывать бюджеты, анализировать рынок и прогнозировать потребность в профессиях. Кроме того, впоследствии такие мастерские помогут им стать автономными и зарабатывать средства на свое развитие", - отметили в ведомстве.

Мастерские будут созданы по разным профилям: от сельскохозяйственных и ремонтных до дизайна одежды и приготовления пищи.

"Конкретный профиль профтехи будут определять вместе с местными властями и бизнесом, учитывая потребности региона. В рамках конкурса они, в частности, будут давать прогноз влияния от открытия центра на развитие региона. В таких мастерских учиться смогут как учащиеся после 9, 11 классов, так и взрослые – ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все, кто хочет получить новую профессию", – объяснили в пресс-службе Минобразования.

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Топ комментарии
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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03.11.2023 12:43 Ответить
+2
Нічого ніхто не створить. Я не вірю. Ви так само створите навчальні центри , як і обіцяли відповідати кац#пам на удари по Україні? Не відповідь? Де Білгород у вогні? Так само і з навчальними центрами. Бла бла бла. Суцільна демагогія.
Яйця по 27 або по 16.99 це так. Я вірю.
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03.11.2023 12:47 Ответить
+2
Проблема в тому, що з наявних тих всіх менеджерів, юристів чи айтішників 90% то просто непотрібний баласт, який тупо купив диплом. Он президент у нас "юрист", а насправді паяц. Ржем, але ж не смішно...
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03.11.2023 12:52 Ответить
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Это хорошо ,ремесленники нужны ,но чтоб ремесло было в спросе нужно не профаны и болваны во власти. За копейки и за орден сутулого вкалывать никто не будет. Должно быть поощрение чувствительное для кармана,чтоб не выживать в стране ,а жить.
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03.11.2023 12:39 Ответить
Все ушли в студенты на платное обучение
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03.11.2023 12:40 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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03.11.2023 12:43 Ответить
У Вас дещо перекручене розуміння становлення бізнесмена. Це в 90-х роках минулого сторіччя дехто приходив в бізнес , наприклад, як Ахмєтов і йому подібні, а нині зовсім не так. Даремно Ви приплели хамовитість, невихованість та *********** поведінку учнів, як умову входження до класу бізнесменів. Це смішно.
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03.11.2023 13:15 Ответить
Зараз бізнес тісно переплітається з владою. Робити такі висновки дає мій досвід, гадаю, більшість людей погодиться, що більшість решал зараз - це нахабні "двоєчники" та "троєчники", які пробились у піну часу
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03.11.2023 13:54 Ответить
Я займаюся бізнесом - виробництвом. До влади немаю ніякого відношення, даже віддаленого.
Хто такі "рєшали" не знаю і не розумію. Не пишіть дурниць.
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03.11.2023 14:03 Ответить
якщо ви не знаєте, то це не означає, що інші не знають. Не пишіть дурниць
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03.11.2023 15:37 Ответить
Ваша цитата, - Зараз бізнес тісно переплітається з владою. Робити такі висновки дає мій досвід, гадаю, більшість людей погодиться ... -.
Багато з вами погодилося?! Щось ваш досвід ляпнув, не подумавши.
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03.11.2023 16:14 Ответить
Ви яке погодження очікували ? Запитайте своє найближче оточення. чи наш бізнес (особливо середній та великий) має своїх представників у владі чи ні? Та вся Рада - маріонетки, за якими стоять бізнес структури. Не знаєте, чому вчені дослідили цікаву статистику, що кількість емодзі (смайліків) зворотньо пропорційно кількості сірої речовини в мізках людини ?
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03.11.2023 16:36 Ответить
Потрібно навчитися доносити свою думку так, щоб це було зрозуміло читачам вашого допису. Як може бабуся ( хай даже ФОП), котора торгує яблуками або молоком "тісно переплітатися" з владою?! Яким чином мікропідприємництво, малий бізнес та частина середнього бізнесу "переплітається" з владою?!
Якщо ви мали на увазі великий бізнес, то з вами дійсно погодились би мабуть всі.
Для довідки:

В чинній редакції ГКУ до суб'єктів середнього бізнесу відносять всіх осіб, що не відповідають критеріям мікро-, малого та великого підприємництва. А саме:
Мікропідприємництво (ФОП, юрособи): середня кількість працівників не перевищує 10 осіб; річний дохід - не більше 2 млн. євро по середньорічному курсу НБУ;Малий бізнес (ФОП, юрособи): середня кількість працівників не перевищує 50 осіб; річний дохід - не більше 10 млн. євро по середньорічному курсу НБУ;Велике підприємництво (юрособи): середня кількість працівників перевищує 50 осіб; річний дохід - перевищує 50 млн. євро по середньорічному курсу НБУ.
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03.11.2023 16:51 Ответить
Шо, нарешті зрозуміли шо одними мЄньЄнджерами, юристами та айтішниками людей не нагодуєш? Треба комусь і хліб вирощувати, за токарним станком стояти, кирпичі класти і т.д?
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03.11.2023 12:45 Ответить
Проблема в тому, що з наявних тих всіх менеджерів, юристів чи айтішників 90% то просто непотрібний баласт, який тупо купив диплом. Он президент у нас "юрист", а насправді паяц. Ржем, але ж не смішно...
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03.11.2023 12:52 Ответить
Нічого ніхто не створить. Я не вірю. Ви так само створите навчальні центри , як і обіцяли відповідати кац#пам на удари по Україні? Не відповідь? Де Білгород у вогні? Так само і з навчальними центрами. Бла бла бла. Суцільна демагогія.
Яйця по 27 або по 16.99 це так. Я вірю.
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03.11.2023 12:47 Ответить
Черговий мільярд дерев. Ну не зможе купа ідіотів у владі зробити щось мудре і потрібне. Їх ж не для того 73% дебілів туди вибрали.
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03.11.2023 12:57 Ответить
А як там науковий флот з 36 суден? Вже спустили на воду?
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03.11.2023 12:50 Ответить
Утонув, всі 36!
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03.11.2023 12:55 Ответить
Розпочинати треба зі школи. Вчителю потрібно повернути право вчити і вимагати від учня бути учнем. То основне. І у вузи потрібно повернути вищу освіту, щоб кожен дебіл навіть не пробував стати юристом-економістом. А тоді, відповідно, і профтехосвіта повернеться на своє місце.
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03.11.2023 12:56 Ответить
Вчитель має бути незалежним . Якщо він йде в найми до чиновника - до нього ставляться , як до собаки .
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03.11.2023 13:01 Ответить
Ей, собак не трогать. Бо по рогам надаю😊
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03.11.2023 13:12 Ответить
Собаки класні - вони вірні
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03.11.2023 13:45 Ответить
Вірити в якісь (корисні) ініціативи від влади практично неможливо.
Окрім черговой капості для народу влада нічого не зробить
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03.11.2023 13:02 Ответить
Інституцію профтехосвіти потрібно обов'язково відновити, бо зараз не можна знайти слюсаря чи то електро-слюсаря. Це вважай, що повезло коли знайшов на виробництво слюсаря, которому за 70 років.
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03.11.2023 13:21 Ответить
Федоров і тут спец.
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03.11.2023 13:57 Ответить
 
 