В россии издали указ о "поддержке участников СВО", в рамках которого военным предоставляют заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
На оккупированных территориях россияне продолжают присваивать недвижимость граждан Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, представители оккупационных администраций постоянно продолжают нарушать права людей на временно оккупированных территориях. Речь идет о присвоении недвижимости граждан Украины, вынужденно покинувших захваченные территории.
"На россии издали указ "О создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции", в рамках которого предоставляют заброшенное жилье представителям российско-оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях против Украины.
Кроме этого, враг использует заброшенные жилые квартиры вблизи линии фронта в военных целях, в том числе размещение личного состава и техники", - говорится в сообщении.
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Зараз ця замануха типу буде мотивувати кацапів битися "за свій дім".
А там, як карти ляжуть - або здохне, або злі укри відібьють, або більш достойні далуть під сраку.
Саме цікаве, що кацапам такі росклади навряд приходять у голову. Їх постійно найобують, а вони вме одно вірять.
Доречі, когось мені це нагадує... 😁
Це тільки мені здається , що це виглядає як повне бл-во?
Багато містечок малих зникло чи зникає.
хотів забрати житло собі