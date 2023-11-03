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В россии издали указ о "поддержке участников СВО", в рамках которого военным предоставляют заброшенное жилье на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

окупанти

На оккупированных территориях россияне продолжают присваивать недвижимость граждан Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, представители оккупационных администраций постоянно продолжают нарушать права людей на временно оккупированных территориях. Речь идет о присвоении недвижимости граждан Украины, вынужденно покинувших захваченные территории.

"На россии издали указ "О создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции", в рамках которого предоставляют заброшенное жилье представителям российско-оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях против Украины.

Кроме этого, враг использует заброшенные жилые квартиры вблизи линии фронта в военных целях, в том числе размещение личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе россияне начали "инвентаризацию" домов, - горсовет

Автор: 

армия РФ (19674) жилье (911) Центр национального сопротивления (580)


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Топ комментарии
+8
Но есть нюанс- это жильё на глубине 2 м.
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03.11.2023 12:53 Ответить
+6
Дуже креативно.

Зараз ця замануха типу буде мотивувати кацапів битися "за свій дім".
А там, як карти ляжуть - або здохне, або злі укри відібьють, або більш достойні далуть під сраку.

Саме цікаве, що кацапам такі росклади навряд приходять у голову. Їх постійно найобують, а вони вме одно вірять.

Доречі, когось мені це нагадує... 😁
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03.11.2023 12:58 Ответить
+5
Якщо кацапи раніше крали навіть унітази, то тепер такі новини вже нікого не дивують.

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03.11.2023 13:06 Ответить
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Но есть нюанс- это жильё на глубине 2 м.
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03.11.2023 12:53 Ответить
Дуже креативно.

Зараз ця замануха типу буде мотивувати кацапів битися "за свій дім".
А там, як карти ляжуть - або здохне, або злі укри відібьють, або більш достойні далуть під сраку.

Саме цікаве, що кацапам такі росклади навряд приходять у голову. Їх постійно найобують, а вони вме одно вірять.

Доречі, когось мені це нагадує... 😁
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03.11.2023 12:58 Ответить
А кто-то обещал государственную дачу отдать детям, правда умолчал о каких детях говорил. Дом медвейчука ,портнова и остальных охраняют ,как зеницу ока. А могли бы сделать детские санатории ,профилактории ,но они же будут видеть,кто рядом живёт и что творится вокруг ,как взятки завозят ,потом через забор выкидывают,как гуляют на ворованное и т.д Эх ,люди потеряли всё,кроме совести оставшись с Украиной в сердце ,а чиновники депутаты .................................ляди
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03.11.2023 12:59 Ответить
Він забув додати, що то будуть його діти.
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03.11.2023 13:34 Ответить
Нічого страшного. Там їх і ліквідують.
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03.11.2023 13:01 Ответить
хто б сумнівався. Мародери.
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03.11.2023 13:02 Ответить
Приїхати з якогось холодного, депресивного ************** до чарівного, українського, теплого Мелітополя це все одно, що мені полетіти на відпочинок до Ніцци. Непогано. Але, я сподіваюся, то буде останнє житло для покидьків. Далі - Йосіф Давидович з піснями.
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03.11.2023 13:04 Ответить
Оце бл запустили шатли до Криму мерзоти шашличні. І так цікаво, хто все це організовував не тільки не сидят , а натомість отримують ордени,нові посади , стають адвокатами, їздять зустрічаються з президентами наприклад США, поступають на політологів.
Це тільки мені здається , що це виглядає як повне бл-во?
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03.11.2023 13:06 Ответить
Легко бути щедрим за чужий рахунок.
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03.11.2023 13:06 Ответить
Якщо кацапи раніше крали навіть унітази, то тепер такі новини вже нікого не дивують.

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03.11.2023 13:06 Ответить
Хм. В них Сибір напівпустий стоїть.

Багато містечок малих зникло чи зникає.
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03.11.2023 13:09 Ответить
Тимчасове житло перед цвинтарем.
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03.11.2023 13:10 Ответить
Насправді це може значити, що в російської влади дуже мало грошей щоб платити своїм. Ось і хочуть зекономити пропонуючи своїм рабам "нові землі" в подарунок.
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03.11.2023 13:11 Ответить
Це буде те саме що й в останній період існування Римської імперії для винагороди ветеранів-легіонерів "Менше сестерціїв - більше землі" От тільки після втрати військової потуги Риму легіонери кидали ті землі та тікали додому Тікали з Галлії Британії Трансільванії У Риму це розтягнулося на півстоліття а у цих "асвабадителей" все буде вміщаться у рік-два - поки кацапів не виб"ємо з України Реально ті землі та квартири ніхто захищать не буде Не буде ні "партизанів" ні "терористів" Бо вони чужі на цій землі
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03.11.2023 14:19 Ответить
Це якесь падло буде мешкати у моїй квартирі ...
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03.11.2023 13:16 Ответить
Самі створюють додаткові списки терористів, яких українські спецслужби згодом знищувати.
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03.11.2023 13:20 Ответить
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03.11.2023 14:02 Ответить
А що значить покинуте житло? Пристрілять власників - от і покинуте житло. От тобі і денацифікація, і демілітаризація одночасно. А хтось думав, що кацапи будуть 'добрими' до хитрожопих пристосуванців? Хатинка сподобається і все. А бурятам і срана квартира в хрущовці за щастя. От і вивозити українців як татар з Криму товарними вагонами не будуть. Самі повтікають, якщо захочуть жити.
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03.11.2023 14:38 Ответить
той під@р мабуть тому і розстріляв родину,
хотів забрати житло собі
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03.11.2023 17:30 Ответить
 
 