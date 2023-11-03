Нидерланды готовят новый пакет помощи на 500 миллионов евро, в него войдут артснаряды и боеприпасы для танков.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время двухдневного визита в Украину заявила, что страна готовит новый пакет военной помощи на €500 миллионов.
Об этом пишет Het Parool, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцам нужна поддержка, чтобы продолжать борьбу. В этом случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи", – заявила Оллонгрен.
Она отметила, что помощь будет направлена до середины следующего года, а общий объем пакета составит около 500 млн евро. Из них около 260 млн евро будет потрачено на артиллерийские снаряды и 240 млн евро - на боеприпасы для танков.
Топ комментарии
+13 Yuri I #427530
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+9 николай николаенко #464850
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+6 не на часе
показать весь комментарий03.11.2023 13:03 Ответить Ссылка
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из-за таких подруснявыхнахрюков амеры потом вынуждены как дебилы проверять не продали ли эти украицы Атакамсы Хамасу а Хаймарсы ИГИЛу.
Були проблеми з самостійною купівлею *********** за українські гроші.
Зеленський і компанія патріотично крадуть в своїх громадян що теж погано. І потрібно це припиняти.
Коли закінчиться війна?