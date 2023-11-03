РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8093 посетителя онлайн
Новости
6 152 23

Нидерланды готовят новый пакет помощи на 500 миллионов евро, в него войдут артснаряды и боеприпасы для танков.

боєприпаси,снаряди

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время двухдневного визита в Украину заявила, что страна готовит новый пакет военной помощи на €500 миллионов.

Об этом пишет Het Parool, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцам нужна поддержка, чтобы продолжать борьбу. В этом случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи", – заявила Оллонгрен.

Она отметила, что помощь будет направлена до середины следующего года, а общий объем пакета составит около 500 млн евро. Из них около 260 млн евро будет потрачено на артиллерийские снаряды и 240 млн евро - на боеприпасы для танков.

Читайте также: Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов Оллонгрен поддержку Украины. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2361) Нидерланды (1600) помощь (7878)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
не 3.14зди, кретиноид.
из-за таких подруснявыхнахрюков амеры потом вынуждены как дебилы проверять не продали ли эти украицы Атакамсы Хамасу а Хаймарсы ИГИЛу.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:11 Ответить
+9
Велика подяка народу і уряду Нідерландів за таку неоціненну допомогу нашій воюючий країні!

показать весь комментарий
03.11.2023 13:56 Ответить
+6
БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ поставляйте сразу в военные части, ни в коем случае не поставляйте МО ,там украдут и перепродадут обратно в страну и скажут, что купили десь. Там уже выдумывают схемы не стесняясь.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ поставляйте сразу в военные части, ни в коем случае не поставляйте МО ,там украдут и перепродадут обратно в страну и скажут, что купили десь. Там уже выдумывают схемы не стесняясь.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:03 Ответить
не 3.14зди, кретиноид.
из-за таких подруснявыхнахрюков амеры потом вынуждены как дебилы проверять не продали ли эти украицы Атакамсы Хамасу а Хаймарсы ИГИЛу.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:11 Ответить
Жодного європейського чи американського снаряду чи бойової машини не було вкрадено.

Були проблеми з самостійною купівлею *********** за українські гроші.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:14 Ответить
Тут такой вопрос. Сейчас бюджет Украины поддерживается извне. Значит часть денег на которые покупали оружие за границей, перечислялись в качестве помощи.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:20 Ответить
Як не дивно в Україні є і зараз свій дохід. Не все йде від Заходу і про це заявляли не тільки зелені чиновники.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:22 Ответить
Давайте будем реалистами. Свой доход у Украины есть, но его недостаточно, и нехватку компенсируют из-за рубежа. Это аксиома не требующая доказательств.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:24 Ответить
Коли я чую "давайте будемо реалістами я бачу маніпуляцію". Посол США сказала офіційно що нічого не розкрадалося. Посли ЄС теж перевіряють все.

Зеленський і компанія патріотично крадуть в своїх громадян що теж погано. І потрібно це припиняти.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:27 Ответить
Чем больше шапито-95 украдет с налогов собираемых в Украине, тем больше союзникам приходится выделять денег на военную и социальную помощь. Поскольку те деньги что должны были идти на ВСУ, пошли в карманы резниковым. И именно поэтому в США начались проблемы с помощью предназначенной для Украины.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:44 Ответить
подскажите а Подоляк по какой причине сняли с ОП? Вы не помните ? Там не было скандала с машиной переданной на ВСУ? Не припоминаете ,нет? А ******** миллиард долларов на несуществующих снарядах? Это не тоже самое,что украсть снаряд? Не?
показать весь комментарий
03.11.2023 13:29 Ответить
Тимошенко, не Подоляка
показать весь комментарий
03.11.2023 21:48 Ответить
"що допомога буде спрямована до середини наступного року"



Коли закінчиться війна?
показать весь комментарий
03.11.2023 13:08 Ответить
Если квартал ворья-95 продолжит ту политику что сейчас, то и у оставшихся союзников закончится терпение и помощи больше не будет. И придется капитулировать.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:10 Ответить
Ви екстрасенс? Ніхто не знає коли війна скінчиться. І чи скінчиться взагалі, якщо згадати що творили росіяни під час Мінських домовленостей (Дебальцево і не тільки)
показать весь комментарий
03.11.2023 13:20 Ответить
Вчера читал что минобороны закупает оружие и боеприпасы у каких то посредников, в 3 раза дороже среднерыночной цены. Всю военную помощь ВСУ, нужно присылать исключительно готовыми изделиями иначе 70% денег разворуют.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:08 Ответить
а ви думаєте, що ці артснаряди про які йдеться з ЕС дешеві? та вони коштують так ніби їх із золота виготовляють.
показать весь комментарий
03.11.2023 22:00 Ответить
Бачу яке гімно з людей лізе, замість дяки за допомогу, щось плетуть несусвітнє . Війна буде доти, поки з вас все не вилізе...
показать весь комментарий
03.11.2023 13:37 Ответить
А коли вилізе, буде мир?
показать весь комментарий
03.11.2023 19:25 Ответить
Велика подяка народу і уряду Нідерландів за таку неоціненну допомогу нашій воюючий країні!

показать весь комментарий
03.11.2023 13:56 Ответить
Красно Дякуємо геть за усе Союзникам ! Слава Союзникам, кримінальна відповідальність казнокрадам.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:36 Ответить
вже кілька разів висловлював велику подяку уряду нідерландів й захополювався ними: лише справді благородні (!!) люди можуть надавати таку велику (!!) допомогу країні, президент якої попри прохання, в особистих інтерсах, віддав ключового свідка збиття боїнга кацапам...
показать весь комментарий
03.11.2023 20:27 Ответить
Глибока вдячність всім хто підтримує Україну
показать весь комментарий
03.11.2023 23:29 Ответить
Дякуємо Нідерланди!
показать весь комментарий
04.11.2023 05:00 Ответить
 
 