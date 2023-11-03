Нардеп "Батьківщини" Николаенко о смертельном ДТП при его участии: Был трезв, не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось
Нардеп "Батьківщини" Андрей Николаенко подтвердил факт смертельного ДТП, в результате которого погибла девушка. Парламентарий заверил, что добровольно пройдет все необходимые экспертизы.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям , которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы, я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось.
Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…" – отметил парламентарий.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку.
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Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
точніше вже відкупився.
сидіти не буде
трошечки стане бідніше
Основная борьба с нарушениями это видеофиксация. Нужно ящики с блицем поставить, все будут скидывать скорость.