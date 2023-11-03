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Новости ДТП
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Нардеп "Батьківщини" Николаенко о смертельном ДТП при его участии: Был трезв, не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось

ніколаєнко

Нардеп "Батьківщини" Андрей Николаенко подтвердил факт смертельного ДТП, в результате которого погибла девушка. Парламентарий заверил, что добровольно пройдет все необходимые экспертизы.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям , которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы, я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось.

Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…" – отметил парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку.

Читайте: Дети судей, избегающих ответственности за трагические ДТП, совершают их неоднократно

Автор: 

ДТП (7686) Николаенко (68)


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Топ комментарии
+18
там з обох сторін відбіійники. і огорожа і дорога з одностороннім рухом.
чого туди понесло небіжнецю, мабуть знає тільки вона одна..
а на місці Ніколаєнко , міг опинитись хто завгодно. з водіїв бо та частина дороги не передбачає руху пішоходів.
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03.11.2023 13:36 Ответить
+18
В мене була схожа ситуація біля селища Глеваха, що під Києвом (тоже відбійники і т. п.), але відміннсть в тому, що вже наступили сутінки, а я дотримався швидкісного режиму і встиг загальмувати. Як потім вияснилося, що пішодом виявилася психічно хвора з місцевої лікарні, котора якимось чином опинилася на трасі Київ-Одеса. Разультат: людина жива, а я без гріха вбивства людини.
В житті, як і на дорогах може все трапитись, але ніхто не давав права вбивати людину тільки тому, що вона з'явилася за відбійником.
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03.11.2023 13:45 Ответить
+17
цей підар їхав не менше ніж 150-180км на годину . як можна розмазати зігнути капот автомобіля при швидкості 90км на годину . Паскуда.
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03.11.2023 13:29 Ответить
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4.9
Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
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03.11.2023 16:55 Ответить
Коли з особистою відповідальністю туго в обох, стається все по закону Мерфі. Жертва знехтувала особистою небезпекою. Водію взагалі не треба було сідати за кермо, як брати збою до рук. А тепер кожному своє.
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03.11.2023 17:04 Ответить
Панове, ця траса дійсно доволі небезпечна. Після такої собі реконструкції під футбол 2012, там по населених пунктах на відстань 3-4-5 км нема жодного обладнаного наземного пішохідного переходу. Я вже не кажу про світлофори, підземні чи мостові переходи. От і стрибають місцеві через відбійники щоб, як зазвичай, дістатися сусіда, який навпроти. До того ж долучилася війна. Від Києва, аж, майже до Рівного, та й далі, всі дорожні знаки замальовані. Не можна зрозуміти ні кольору таблиці (білий чи синій), ні назви поселення. Це вдень. Про темну пору - годі й говорити. Всім, хто рухається по цій трасі, раджу бути дуже уважними й обережними.
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03.11.2023 17:35 Ответить
Ти, падлюко, подивись на деформауію свого мерса! І совісті хвата казати, що не порушував швидкості? Однозначно, це падло є черговим мажором-вбивцею! Повинен сісти за грати!
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03.11.2023 17:42 Ответить
відкупиться.
точніше вже відкупився.
сидіти не буде
трошечки стане бідніше
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03.11.2023 17:45 Ответить
Так сказал хорошо был трезвым это у него первое прозвучало, можно подумать что это дает ему какое то алиби, можно подумать что в трезвом состоянии не совершают ДТП. Но у него уже есть "алиби" поэтому он и так хорошо говорит.
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03.11.2023 19:30 Ответить
Буде сумно, якщо встановится що 18 літня дивчина буде винувата
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03.11.2023 20:49 Ответить
Населений пункт -швидкість обмежена 60км! А від виробників на законодавчому рівні вимагати щоб при виробництві авто компютер сам обмежував швидкість в населених пунктах згідно з ПДР! Тоді жодне їб***нуте за кермом не зможе перевищувати швидкість!
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03.11.2023 20:50 Ответить
в Україні -50 в населеному пункті , на трасі залежить від дз
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03.11.2023 21:03 Ответить
рухався в населеному пункті (швидкість?) , рухався у крайній лівій смузі ( випередження ?) чи просто гнав ...
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03.11.2023 21:02 Ответить
"Я не порушував правил..." Я не полінувався, зайшов в Гугл мапс, знайшов це місце, де це трапилось. Село Березівка дуже довге і знаходиться на трасі . Траса обладнана відбійниками з обох сторін. Дівчина не повинна була там з"явитися. Але є де-кілька "але" ! Перш за все дорога не обладнана підземними, або надземними пішохідними переходами. Є декілька, але на великій відстані один від одного і не обладнані світлофорами. Бо це шляхобудівній фірмі не вигідно і може влетіти в копійку. Коли ремонтували дорогу , жителі села (як і інших) не вимагали побудувати пішохідні переходи під, або над дорогою. Тепер "пожинають" свою байдужість до своєї ж безпеки ! Тепер про винуватця нардепа. На в"їзді в населений пункт стоїть знак білого кольору з назвою населеного пункту "Березівка". З якою швидкістю дозволено рухатись при такому знаку ? А тепер дивимось на пошкодження автомобіля. Чи міг він отримати такі пошкодження навіть зовсім не гальмувавши ? Думаю, якби водій дотримувався швидкісного режиму, то міг би уникнути наїзду, або зовсім зупинитись. А кінець Березівки аж за 5 км від місця трагедії. Робіть висновки...
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03.11.2023 21:17 Ответить
Чи може бути перевищення швидкості причиною ДТП?
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03.11.2023 23:38 Ответить
і таке депутатішко далі буде писати закони для людей ?
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04.11.2023 00:56 Ответить
Скорость можно установить по тормозному пути. По деформации машины практически невозможно. Девушка перебегала как обычно все делают. Не расчитала только скорость.
Основная борьба с нарушениями это видеофиксация. Нужно ящики с блицем поставить, все будут скидывать скорость.
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04.11.2023 01:25 Ответить
Наскільки я памʼятаю, перехідні переходи в селі Березівка є. Безпечність людей це головне. Як водіїв так і пішоходів. Дівчину та її батьків дуже шкода, але неуважність вона така. Водій скоріш за все перевищував швидкість. Там постійно ганяють з дуже високою швидкістю. Задовбало ухилятися. Але можливо що на 100% вина дівчини. Ні батьки ні школа не займаються своїми дітьми та учнями. Навчили червоний, жовтий, зелений та те що на «зєбрє» пішоход має перевагу і все. А головне зовсім інше - ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ що не Вам не загрожує небезпека, ні Ви не є небезпека для когось і тільки після цього виходьте на дорогу. Але ж кому це цікаво
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04.11.2023 05:15 Ответить
ВІдкидаю всі "симпаиії,чи антипатії" по партійності і депутатства--роблю висновки тільки як до водія В даній ситуації водію було ВАДКО передбачити появу людини на трасі Я не скажу (днозначно).що швидкість була занадто велика Бо на великіх швидкостях при зіткнені з людиною--передок авто був би розбитий вшент. Просто дуже прикрий і неприємний виподок для водія А трагедія і горе для близьких дівчини На жаль дівчина поплатилась своїм життям через свою дурість Співчуття рідним і близьким дівчини,ну аводію витримки До речі таких прикладів багато і тільки "тиха" їзда ( а хто буде так їхати) може ТРОХИ убезпечити від такого лиха.
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04.11.2023 08:48 Ответить
ВАЖКО,
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04.11.2023 08:52 Ответить
Посмотрите, млять, на трассу - ОТКУДА там мог взяться пешеход???
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04.11.2023 10:07 Ответить
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