Нардеп "Батьківщини" Николаенко о смертельном ДТП при его участии: Был трезв, не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось

Нардеп "Батьківщини" Андрей Николаенко подтвердил факт смертельного ДТП, в результате которого погибла девушка. Парламентарий заверил, что добровольно пройдет все необходимые экспертизы.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям , которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы, я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось.

Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…" – отметил парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку.

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