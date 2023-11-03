россия, видимо, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина, - генерал Бундесвера Фройдинг

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что сейчас россия, видимо, не считается с потерями в войне.

Об этом он сказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, потери россии соответствуют общепринятой доктрине ее армии, а также показывают, "какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах".

"Вы хотите добиться успеха, не учитывая потери людей и материалов. На данный момент россияне, видимо, уверены, что им не нужно беречь силы. Да, россия имеет большой потенциальный резерв солдат", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что сложно сказать, насколько россия хочет усилить мобилизацию из-за политических мотивов, так как весной 2024 года там запланированы "выборы".

"Что касается материала, то мы уже видим, что часто используются модели 1960-1970-х годов. Однако хваленое "чудо-оружие", такое как танк Т-14 "Армата", пока еще не появилось", — подчеркнул генерал.

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