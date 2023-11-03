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Новости Война
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россия, видимо, уверена, что может не считаться с потерями. Такова ее доктрина, - генерал Бундесвера Фройдинг

рф,ворог,кацап,росіянин,російська,російський,русня,орк

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что сейчас россия, видимо, не считается с потерями в войне.

Об этом он сказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, потери россии соответствуют общепринятой доктрине ее армии, а также показывают, "какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах".

"Вы хотите добиться успеха, не учитывая потери людей и материалов. На данный момент россияне, видимо, уверены, что им не нужно беречь силы. Да, россия имеет большой потенциальный резерв солдат", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что сложно сказать, насколько россия хочет усилить мобилизацию из-за политических мотивов, так как весной 2024 года там запланированы "выборы".

"Что касается материала, то мы уже видим, что часто используются модели 1960-1970-х годов. Однако хваленое "чудо-оружие", такое как танк Т-14 "Армата", пока еще не появилось", — подчеркнул генерал.

Читайте также: Общие боевые потери рф от начала войны - около 303 270 человек (+850 за сутки), 5265 танков, 7328 артсистем, 9901 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19674) Германия (7071) ликвидация (3694)


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Так армату у мавзолєї сховали після того як вона на параді заглохла.
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03.11.2023 13:53 Ответить
не прошло 80 лет ,как немцы осознали. это же нужно так мозги было по плавить,чтоб на восьмидесятый десяток после второй мировой войны понять ,что двуногие кацапы это расходный материал для достижения своей цели ********* *****? Не прошло и десяти лет войны в Украине,а раньше , не ,не понимали? Ну да газ кацапский дороже жизней украинской был? Так дайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow Storm Shadow
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03.11.2023 13:54 Ответить
Німці не можуть дати те чого в них нема - в них Тільці а не Тіні Шторму.
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03.11.2023 15:26 Ответить
От, блд, "новина"! Генерал справді німець і знає німецьку історію, особливо часів ПСВ і ДСВ?
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03.11.2023 13:59 Ответить
Генерали бундесу останні 20 років перед початком агресії разом тусувались з мясниками Герасимова. Проводили спільні штабні ігри, колоквіуми, зустрічі дружба -фройншафт, одним словом. Тому і запитання від генерала бундеса за адресою. Там його приятелі. в них і питає.
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03.11.2023 14:20 Ответить
З м'ясом проблем немає: і свого вдосталь, і нашого.
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03.11.2023 14:25 Ответить
Увы, но так и есть...
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03.11.2023 15:44 Ответить
Не може такого бути, якщо одномоментно долбанути всю силу на якійсь ділянці фронту 10-15км то там буде дірка куди можна зайти, чи я щось не так розумію?
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03.11.2023 16:57 Ответить
 
 