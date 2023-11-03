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Новости Война
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На фронте в Украине - оперативный тупик. Не стоит переоценивать зиму, - генерал Бундесвера Фройдинг

війна,окоп

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что в Украине на фронте сложился "оперативный тупик".

Об этом он сказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, несколько недель наблюдается "фаза оперативного тупика", а инициатива переключается между украинскими и российскими силами.

"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что россия вновь атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что зима окажет влияние на боевые действия, но не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге.

"Я считаю, что зимой обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска. Темпы замедлятся, но застоя не будет. Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами во внутренних районах, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", — заявил генерал.

Автор: 

армия РФ (19674) Германия (7071) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+10
Це так не працює в даному разі. Якщо не вийдемо до кордонів 91 року - поразка. Тому що за рахунок виключно ресурсів нових територій росія збере ще пару армій, і ними завоює решту вже знекровленої України.
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03.11.2023 14:31 Ответить
+9
Ну якщо дивитися загально, на цілі спєцопєрації, то Україна вже перемогла. Не може бути паритету між арміями одна з яких в шість раз більша, - якщо цей паритет з'явився значить менша армія виграла...
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03.11.2023 14:25 Ответить
+9
І скільки ще буде таких глибоких висновків про одне і те ж? А чи не ви цей "глухий кут" створили?
Свого ми не виробляли, тільки продавали, і навіть під час війни з 14-го року, якщо вірно те, що пише SIRRI. Це так. Але ви про все це знали, коли наобіцяли підтримку разом з "ленд лізом" із США, а надали рівно стільки, скільки якраз і було потрібно для створення цього "глухого кута".
Взагалі враження, що це не допомога, а утилізація застарілого мотлоху, який піддає небезпеці життя військових, які обслуговують все це.
Що далі? Навипередки почнете говорити, що вихід не в достатньому озброєнні України, а в черговому договорняку з втратою територій.
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03.11.2023 14:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не пора ли прислать войск?

Чтобы Россия перестала надеяться на исчерпание ресурсов
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03.11.2023 14:23 Ответить
Не буде ніяких чужих військ. Не можете самі впоратися - не мучайте жопу.
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03.11.2023 14:33 Ответить
боюсь решаю не я.
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03.11.2023 14:52 Ответить
зброя ******* /технологічна/ потрібна ЗСУ / Україні....-нічого іншого ...
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03.11.2023 19:34 Ответить
Ага щас. Розбіглися німці помирати за Україну. Вже біжуть.
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03.11.2023 14:50 Ответить
Кому это нужно и зачем? Сами подумайте, какие цели будут ставить перед собой те, кто пошлет войска и какие риски при этом появятся перед ними.
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03.11.2023 15:40 Ответить
а какой смысл в том что происходит сейчас?
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03.11.2023 18:25 Ответить
Деньги. Бабки. Мани. Кеш. Зелень.

Западной элите насрать кто президент, они владельцы впк и получают долю с каждого ствола, патрона и бомбы. А тут прям фортить начало, ЕС в кризисе, переводят всю жирную промышленность к ним, кацев легально заточили под санкции и начали привязывать ЕС к своим энергоносителям. Во всем мире собирают советское вооружение и отправляют на утилизацию к вам, а взамен этого они все закупят в военторге кого надо военторге. Ничего не меняется на этом шаре.
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03.11.2023 18:45 Ответить
Плагіатор сраний.
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03.11.2023 14:23 Ответить
Ну якщо дивитися загально, на цілі спєцопєрації, то Україна вже перемогла. Не може бути паритету між арміями одна з яких в шість раз більша, - якщо цей паритет з'явився значить менша армія виграла...
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03.11.2023 14:25 Ответить
Це так не працює в даному разі. Якщо не вийдемо до кордонів 91 року - поразка. Тому що за рахунок виключно ресурсів нових територій росія збере ще пару армій, і ними завоює решту вже знекровленої України.
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03.11.2023 14:31 Ответить
Що буде далі х.з. На сьогодні Україна цей бій виграла.
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03.11.2023 14:35 Ответить
Не виграла, бо ще не пролунав фінальний гонг. Все ще може змінится як в одну, так і в іншу сторону.
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03.11.2023 14:39 Ответить
Гонг може взагалі не пролунать - цій війні вже 300 років.
Цікаво скільки часу Ізраїль розробляв ЯЗ...
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03.11.2023 14:45 Ответить
Майже 400 років
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03.11.2023 14:53 Ответить
Ну якщо точно то з 1240 року. Перша облога і спалення Києва Батиєм...
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03.11.2023 14:59 Ответить
Ви дешо забули - князь здається Довгорукий який майже на століття до монголів пограбував Київ ( шо до нього собі ніхто з князів не дозволяв ) і його війско складалося в основному з предків кацапів .
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03.11.2023 15:06 Ответить
Довгорукий вроді як свій був. Сєпар. А сьогоднішні кацапи це натуралізована орда...
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03.11.2023 15:30 Ответить
Він прийшов з Залісся - а шо до сепара то тут якби цей термін не придатний ( Феодальна роздрібленість - такі справи.
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03.11.2023 15:33 Ответить
Юрій Довгорукий- київський князь, він народився у Києві і похований наразі у Києві. Він син Володимира Мономаха. Довгорукий заснував Москву. І він є родоначальник володимиро-суздальських князівської династії Юрійовичів.( Бо йому батько дав суздальске князівство) Але він наш, київський. Так він тричі захоплював Київ, борючись за владу зі своїм рідним племінником Ізяславом II ( сином старшого однокровного брата Юрія -Мстислава Великого), але то таке.
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03.11.2023 17:35 Ответить
Так, але я трохи не це маю на увазі.) Навіть з часів Богдана Хмельницького вже майже 400 років минуло, час спливає швидко.
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03.11.2023 17:40 Ответить
Технологія відома, все упирається в таємність і ресурси.
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03.11.2023 14:54 Ответить
Дійсно, втримались, хоч і не досягли бажаного.
А там далі й справді х.з.
Від всіх нас залежить, що буде далі.
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03.11.2023 14:40 Ответить
А якщо дійдемо до кордонів 91 року,є гарантії,що раша не нападе через пару років?
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03.11.2023 14:47 Ответить
Звісно ні. Але це буде надпотужний ******* русні та дуже потужний мотиватор Заходу далі нам допомагати як символу перемоги демократії над автократією.
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03.11.2023 14:52 Ответить
Тут замкнене коло. Ми не можемо вийти на кордони 91 року без ******** західної зброї, а нам її не дають в дастатній кількості.
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03.11.2023 15:03 Ответить
Є таке. Не тільки ми це знаємо.
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03.11.2023 15:04 Ответить
а на границы 91 не выйти, это ядерная страна- тупик
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03.11.2023 15:51 Ответить
Вони досі ядеркою не вгатили, хоча півтора роки як лякають.
Ні, русні не треба репутація розпалювача ядерної війни.
Репутацію вони все ж цінують.
Тому до кордонів бодатись можна сміливо, а от далі, на жаль, ні. Та і не треба нам воно.
Бити по підприємствам ВПК не забороняється, цього достатньо.
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03.11.2023 15:56 Ответить
сцяли вони на репутацію, плешивий боїться тільки ядерного удару у відповідь
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03.11.2023 16:01 Ответить
Жижу обвалити. По вісім рублів щоб була за барилко. І все. І зброї стільки не треба. Як совєцький союз розвалили: бензин виливали в посадці, бо дешевший був води мінеральної, яка коштувала 4 коп. І ядерна тоді була і не боялися
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03.11.2023 16:46 Ответить
Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що в Україні на фронті склався "оперативний глухий кут". "цей оперативний глухий кут" творіння рашистського фсб і українських "зе зрадників
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03.11.2023 14:28 Ответить
Не ,тут є якісь підвох...чи то така політична гра в інформаційному просторі,чи шось інше ,але за нерви сіпає....
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03.11.2023 14:32 Ответить
Хтось казав шо в кожних 20 років робляться якісь незрозумілі події.
як то 911
так само от з ізраїлем - ЯК можна було так обісратись?
ну і тут у нас - весело ржати і чекати сонця, шашлички в треба в майці смажити.
і от як пояснити те 911 - почитати можна скептиків, але якщо протилежну думку, то все ок, правда то шо впав хмарочос №3, бо "дозпаливо в підвалі загорілось", то це......
і це офіційна версія.
так і у нас і у Ізраїлю - типу - .... (ой!)
а шо такоє? ми ж атвєтниє мєри дєлаємо.ТЕ

Мені просто це аж противно - ну просто стільки паскудної брехні і явного якщо не ідіотизму, то якоїсь ..... змови шолі? ну так з "розмінуванням" - то було, чи то не було?
хто як коли і кому наказував і де накази в паперовій формі?
де?
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03.11.2023 14:36 Ответить
І скільки ще буде таких глибоких висновків про одне і те ж? А чи не ви цей "глухий кут" створили?
Свого ми не виробляли, тільки продавали, і навіть під час війни з 14-го року, якщо вірно те, що пише SIRRI. Це так. Але ви про все це знали, коли наобіцяли підтримку разом з "ленд лізом" із США, а надали рівно стільки, скільки якраз і було потрібно для створення цього "глухого кута".
Взагалі враження, що це не допомога, а утилізація застарілого мотлоху, який піддає небезпеці життя військових, які обслуговують все це.
Що далі? Навипередки почнете говорити, що вихід не в достатньому озброєнні України, а в черговому договорняку з втратою територій.
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03.11.2023 14:40 Ответить
Нічого німці тобі не обіцяли. Вони майже своєї армії не мають. А ти хочеш щоб вони ще й Україну озброїли в 10 разів більше.
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03.11.2023 14:54 Ответить
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03.11.2023 15:08 Ответить
F-16 Вже в Україні!
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03.11.2023 15:13 Ответить
Цілковитий синхрон із даними соцопитувань у Європі та США щодо зниження інтересу до війни в Україні, інтригами у парламентах з питань надання нам військової та фінансової допомоги, доповідями британської, німецької, інших розвідок та всіляких аналітичних центрів. Все це не до добра.
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03.11.2023 15:22 Ответить
"На фронте в Украине - оперативный тупик - генерал Бундесвера Фройдинг " Генерал Фройдинг ! Может быть вместо разговоров приедите в Украину и примите командование восточным фронтом ? Захватите с собой дивизию "Леопардов" И F - 22 . Залужный (или Дерьмак заставил ?)летом совершил ошибку : вместо сконцентрированного удара в одном месте, например в направлении Чонгара, РАСПЫЛИЛ все силы по всему тысячекилометровому фронту. Не те он книжки читает .... а расплачиваться солдатам ЗСУ.
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03.11.2023 15:48 Ответить
тобто фронт тримати не треба? усе кинути на чонгар? потім знову звільняти харків та інше? геніально!
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03.11.2023 16:04 Ответить
Это не так. А нужно было сначала создать план. Потом подготовить оборонительные рубежи. Подготовить силы прорыва - пару тройку штурмовых танковых дивизий И нанеся отвлекающий удар где-нибудь под Донецком неожиданно нанести бронированный удар в направлении Чонгара. Врямя для подготовки - целых ПОЛ ГОДА (с ноября 2022) и оружие для этого БЫЛО. А вместо этого Залужный РАСПЫЛИЛ силы : Сыркин все лето брал Клешеевку, а Залужный топтался под Работино. Да ещё потом просмотрели удар рашистов в сторону Купянска и начала окружения Авдеевки. Это нормально ? Сколько десятков тысяч полегло солдат ЗСУ ? Ведь сказано в Писании : Не сотвори себе кумира. Похоже придётся признать что Залужный либо безвольное существо либо бездарь как командир. Про мясника Сыркина вообще лучше промолчу, а то только материться приходится. Все это ОЧЕВИДНО. Именно ПОЭТОМУ в своём комменте сказал : Генерал Фройдинг ! Может быть вместо разговоров приедите в Украину и примите командование восточным фронтом ?
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03.11.2023 18:54 Ответить
Вранці очищення від Опузрадників, вечером допомога . Вечером підсрачника усій блдоті- вранці допомога … СТАВКИ тільки з військовими - перевіреними Залужним особисто . ОПУБОГОДЄЬЬНЮ ВІДПУСТИТИ ЖРАТИ СВОЇ ОФШОРИ , в обмін на залишення Вови без шантажу під новий не Ахметівський кабмін …
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03.11.2023 19:05 Ответить
 
 