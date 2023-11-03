На фронте в Украине - оперативный тупик. Не стоит переоценивать зиму, - генерал Бундесвера Фройдинг

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что в Украине на фронте сложился "оперативный тупик".

Об этом он сказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, несколько недель наблюдается "фаза оперативного тупика", а инициатива переключается между украинскими и российскими силами.

"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что россия вновь атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", — сказал Фройдинг.

Он отметил, что зима окажет влияние на боевые действия, но не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге.

"Я считаю, что зимой обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска. Темпы замедлятся, но застоя не будет. Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами во внутренних районах, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", — заявил генерал.