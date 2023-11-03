На фронте в Украине - оперативный тупик. Не стоит переоценивать зиму, - генерал Бундесвера Фройдинг
Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что в Украине на фронте сложился "оперативный тупик".
Об этом он сказал в интервью газете Stuttgarter Nachrichten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, несколько недель наблюдается "фаза оперативного тупика", а инициатива переключается между украинскими и российскими силами.
"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Однако достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что россия вновь атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", — сказал Фройдинг.
Он отметил, что зима окажет влияние на боевые действия, но не стоит переоценивать фактор погоды, особенно на юге.
"Я считаю, что зимой обе стороны будут вынуждены освежать и обучать войска. Темпы замедлятся, но застоя не будет. Вполне возможно, что обе стороны сосредоточат свои усилия на борьбе с объектами во внутренних районах, такими как склады, инфраструктура и командные пункты", — заявил генерал.
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Чтобы Россия перестала надеяться на исчерпание ресурсов
Западной элите насрать кто президент, они владельцы впк и получают долю с каждого ствола, патрона и бомбы. А тут прям фортить начало, ЕС в кризисе, переводят всю жирную промышленность к ним, кацев легально заточили под санкции и начали привязывать ЕС к своим энергоносителям. Во всем мире собирают советское вооружение и отправляют на утилизацию к вам, а взамен этого они все закупят в военторге кого надо военторге. Ничего не меняется на этом шаре.
Цікаво скільки часу Ізраїль розробляв ЯЗ...
А там далі й справді х.з.
Від всіх нас залежить, що буде далі.
Ні, русні не треба репутація розпалювача ядерної війни.
Репутацію вони все ж цінують.
Тому до кордонів бодатись можна сміливо, а от далі, на жаль, ні. Та і не треба нам воно.
Бити по підприємствам ВПК не забороняється, цього достатньо.
як то 911
так само от з ізраїлем - ЯК можна було так обісратись?
ну і тут у нас - весело ржати і чекати сонця, шашлички в треба в майці смажити.
і от як пояснити те 911 - почитати можна скептиків, але якщо протилежну думку, то все ок, правда то шо впав хмарочос №3, бо "дозпаливо в підвалі загорілось", то це......
і це офіційна версія.
так і у нас і у Ізраїлю - типу - .... (ой!)
а шо такоє? ми ж атвєтниє мєри дєлаємо.ТЕ
Мені просто це аж противно - ну просто стільки паскудної брехні і явного якщо не ідіотизму, то якоїсь ..... змови шолі? ну так з "розмінуванням" - то було, чи то не було?
хто як коли і кому наказував і де накази в паперовій формі?
де?
Свого ми не виробляли, тільки продавали, і навіть під час війни з 14-го року, якщо вірно те, що пише SIRRI. Це так. Але ви про все це знали, коли наобіцяли підтримку разом з "ленд лізом" із США, а надали рівно стільки, скільки якраз і було потрібно для створення цього "глухого кута".
Взагалі враження, що це не допомога, а утилізація застарілого мотлоху, який піддає небезпеці життя військових, які обслуговують все це.
Що далі? Навипередки почнете говорити, що вихід не в достатньому озброєнні України, а в черговому договорняку з втратою територій.