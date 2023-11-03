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Ночью ПВО юга работала более 5 часов, враг разветвлял направления ударов, - ОК "Південь"

пво

Ночью россия нанесла массированный удар по территории Украины, силы ПВО работали пять часов в шести разных областях.

Об этом во время брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг не обошел вниманием Юг: в нашей зоне ответственности системы ПВО работали пять часов, воздушная тревога переходила по разным областям. Даже по географии ущерба можно говорить о разветвленных направлениях, по которым враг пытался попасть", - говорится в сообщении.

Во время массированной дроновой атаки враг применял тактическую авиацию: управляемую ракету Х-59 россияне выпустили по Кировоградщине. Ее сбила ПВО.

"По 3 шахеда были сбиты в Кировоградской и Николаевской области, 2 - в Одесской области, и по одному в Херсонской, Днепропетровской и Винницкой", - отметила Гуменюк.

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За сутки Силы обороны юга ликвидировали 32 оккупанта. Также уничтожено 18 орудий, 2 РСЗО "Град", 2 танка, 1 БТР-82, 2 ударные БПЛА "Ланцет", 14 единиц автобронетехники и 2 лодки.

Автор: 

беспилотник (3765) ПВО (2835) Гуменюк Наталья (577)


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А как же наши горе-пилоты стерненко и притула которые собирали бабки по всей стране и грозились мацкву ими забросать???? ШО, гроши неожиданно закончились? УЖЕ????
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03.11.2023 14:34 Ответить
 
 