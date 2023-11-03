На временно оккупированных территориях уровень бедности продолжает стремительно расти, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях юга и востока Украины обостряется социально-экономический кризис: безработица, отсутствие системы снабжения медикаментами, проблемы с логистикой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов. Оккупационные администрации никак не решают проблемы местных жителей, а только провоцируют их, отметили в ЦНС.

Рост бедности на ВОТ обусловлен, в первую очередь, отсутствием логистической составляющей, что делает невозможным поставки пищевых продуктов в местные магазины.

Другим фактором является безработица и блокировка денежных переводов из Украины. Также не налажена система поставки медикаментов, что создает дополнительные трудности для пожилых людей.

Также читайте: На временно оккупированных территориях Запорожья продолжается принудительная мобилизация, - Центр национального сопротивления