На временно оккупированных территориях уровень бедности продолжает стремительно расти, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях юга и востока Украины обостряется социально-экономический кризис: безработица, отсутствие системы снабжения медикаментами, проблемы с логистикой.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов. Оккупационные администрации никак не решают проблемы местных жителей, а только провоцируют их, отметили в ЦНС.
Рост бедности на ВОТ обусловлен, в первую очередь, отсутствием логистической составляющей, что делает невозможным поставки пищевых продуктов в местные магазины.
Другим фактором является безработица и блокировка денежных переводов из Украины. Также не налажена система поставки медикаментов, что создает дополнительные трудности для пожилых людей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якби ж сказали про що було домовлено в омані замість мінських угод, названих президентом злочинними...але це секрет, який розкриють після перемоги, як і те, хто розмінував чонгар...
То може там теж такі.
Окупантам не вигідно щоб зараз місцеве населення йшло на роботу адже вони хочуть і далі мобілізовувати місцевих
Тому роблять такі умови коли людина залишається немає роботи і йде на передову до орків щоб заробити двісті тис як обіцяють
Но,видимо,я пропустила
А на НЕОККУПИРОВАННЫХ территориях
Уже начали богатеть?
Уточните, будь ласка, - кто и где?
А перечисленные вами панове
Были бедными до войны?