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Новости Война
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На временно оккупированных территориях уровень бедности продолжает стремительно расти, - Центр нацсопротивления

оккупация,мелитополь

На временно оккупированных территориях юга и востока Украины обостряется социально-экономический кризис: безработица, отсутствие системы снабжения медикаментами, проблемы с логистикой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов. Оккупационные администрации никак не решают проблемы местных жителей, а только провоцируют их, отметили в ЦНС.

Рост бедности на ВОТ обусловлен, в первую очередь, отсутствием логистической составляющей, что делает невозможным поставки пищевых продуктов в местные магазины.

Другим фактором является безработица и блокировка денежных переводов из Украины. Также не налажена система поставки медикаментов, что создает дополнительные трудности для пожилых людей.

Также читайте: На временно оккупированных территориях Запорожья продолжается принудительная мобилизация, - Центр национального сопротивления

Автор: 

бедность (253) оккупация (10199) Центр национального сопротивления (580)


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Топ комментарии
+2
Я дико извиняюсь
Но,видимо,я пропустила
А на НЕОККУПИРОВАННЫХ территориях
Уже начали богатеть?
Уточните, будь ласка, - кто и где?
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03.11.2023 15:30 Ответить
+2
Ти подивись що тут робиться
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03.11.2023 15:57 Ответить
+2
пенсия- 2100, зарплата 6100, сейчас весь мир ломанется на заработки
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03.11.2023 16:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та то таке, 85% тієї території голосувало за зелень! хоч поржут.
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03.11.2023 14:53 Ответить
146% там проглосувало. Менше вір ворожій пропаганді
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03.11.2023 15:03 Ответить
На тимчасово НЕокупованих територіях теж
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03.11.2023 15:03 Ответить
це не виправдання швидкої, беззахисної здачі цих територій для ворога...через міст у херсоні ворог переїжджав за кілька годин після початку вторгнення...
якби ж сказали про що було домовлено в омані замість мінських угод, названих президентом злочинними...але це секрет, який розкриють після перемоги, як і те, хто розмінував чонгар...
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03.11.2023 15:33 Ответить
Як там так погано, якого біса народ не валить на Вільну Україну адже діє пішохідний перехід на кордоні з ворогом щоправда єдиний і лише вдень. Отже народ там все влаштовує і не чути про партизанські загони та масовий саботаж окрім жовтих стрічок на стінах-стовпах.
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03.11.2023 14:55 Ответить
Колись ''кримчаки'' казали -"хоч каміння з неба аби тільки з мордором''
То може там теж такі.
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03.11.2023 15:04 Ответить
ого нічого собі-стерли коментар)))))))) чи може я неправду написав - що люди у нас бідніють все більше і більше....********** блд
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03.11.2023 14:57 Ответить
та ні, просто ціни ростуть щотижня, а то й щодня...
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03.11.2023 15:00 Ответить
Шашликів їм дроном закинути, ржач то який... Ждуни руззкаго міра.
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03.11.2023 14:59 Ответить
Скоро вже треті травневі шашлики будемо їсти які нам заповідав Боневтік Оманський
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04.11.2023 15:35 Ответить
Бідність на окупованій території буде зростати і безробіття теж
Окупантам не вигідно щоб зараз місцеве населення йшло на роботу адже вони хочуть і далі мобілізовувати місцевих
Тому роблять такі умови коли людина залишається немає роботи і йде на передову до орків щоб заробити двісті тис як обіцяють
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03.11.2023 15:02 Ответить
Ти подивись що тут робиться
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03.11.2023 15:57 Ответить
Я дико извиняюсь
Но,видимо,я пропустила
А на НЕОККУПИРОВАННЫХ территориях
Уже начали богатеть?
Уточните, будь ласка, - кто и где?
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03.11.2023 15:30 Ответить
Герега, кучма, ахметка - продовжувати?
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03.11.2023 16:05 Ответить
Хочу уточнить?
А перечисленные вами панове
Были бедными до войны?
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03.11.2023 16:07 Ответить
Опа! А в нас бідності немає, бо в нас це навіть не злидні а ще щось що пробило дно.
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03.11.2023 15:56 Ответить
Можна подумати, що на неокупованих бідність подолано
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03.11.2023 16:23 Ответить
пенсия- 2100, зарплата 6100, сейчас весь мир ломанется на заработки
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03.11.2023 16:52 Ответить
Отого ж і кордон на замку ….. від заробітчан ЄСовських . Поляки ті он кордон зовсім заблокують щоб не тікали до нас на заробітки .
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03.11.2023 16:59 Ответить
бревно в своем глазу не видят
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03.11.2023 16:51 Ответить
.....а то на неокупованiй территорii ми прям мiльйонери всi... США грошей не дасть- з/п не буде чим бюджетникам платить.....
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03.11.2023 17:12 Ответить
У нас тоже самое.
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06.11.2023 15:28 Ответить
 
 