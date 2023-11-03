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В Харькове будут судить главу ВВК и трех его сообщников, помогавших военнообязанным уклоняться от призыва

суд

По данным следствия, председатель военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВВК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Новобаварская окружная прокуратура г. Харькова утвердила и направила в суд обвинительные акты в отношении председателя военно-врачебной комиссии по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также в отношении двух членов ВВК и сотрудника больницы по факту составления и использования заведомо подложных официальных документов (ч. 2, 4 ст. 358 УК Украины).

Врачи за денежное вознаграждение выдавали гражданам призывного возраста заключения врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. На основании этих документов военнообязанные получали право на освобождение от призыва.

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При этом часть военнообязанных даже не прибывала для прохождения ВВК. Посредники, мужчина и женщина, договаривались с военнообязанными по поводу деталей "соглашения" и называли цену. Она колебалась от 3 до 5 тысяч долларов США.

В ходе обысков по местам работы и проживания обвиняемых выявлено и изъято более 30 тыс. долларов США, черновые записи, медицинские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Председателю врачебной комиссии грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, другим трем обвиняемым — до двух лет ограничения свободы.

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В Харькове будут судить главу ВВК и трех его сообщников, помогавших военнообязанным уклоняться от призыва 01
В Харькове будут судить главу ВВК и трех его сообщников, помогавших военнообязанным уклоняться от призыва 02

Автор: 

суд (25140) Харьков (7575) уклонисты (925) военно-врачебная комиссия (202)


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Можливо, і у Кропивницькому до військовозобов'язаних з баз відпочинку »СКІФІЯ», колись воєнком, з усим ТЦК, доїде!?!?
Два роки, на них дивна БРОНЬ….
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03.11.2023 15:17 Ответить
Цього не було б, якби була армія на професіональній основі з достатніми зарплатами, страховками, компенсаціями, пенсіями, хоч би як у пузатих мусорів. А то виходить, що воїни віддають своє життя і захищають грабіжників, мародерів, мусорів, заводи і землі які їм вже не належать, платні: медицину, школи, дитсадки, освіту. Де мотивація? Пузатим мусорам можна зробити мотивацію, а воїнам ні?
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03.11.2023 15:21 Ответить
 
 