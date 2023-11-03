Три человека получили ранения в результате обстрела россиянами центра Херсона. ФОТОрепортаж

Армия рф в очередной раз обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"После 14:00 армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки в центральной части города получили ранения три человека. Сейчас они госпитализированы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Позже Херсонская ОВА опубликовала фото последствий обстрелов.







