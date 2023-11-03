Три человека получили ранения в результате обстрела россиянами центра Херсона. ФОТОрепортаж
Армия рф в очередной раз обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"После 14:00 армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки в центральной части города получили ранения три человека. Сейчас они госпитализированы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Позже Херсонская ОВА опубликовала фото последствий обстрелов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль