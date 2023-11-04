Глава МИД Литвы Ландсбергис о мире с россией: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с россией, ведущей захватническую войну против Украины.
По его словам, для россии "мирное соглашение" означает "время перевооружиться", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Министр считает, что западные страны опасно близки к тому, чтобы упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.
"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", – резюмировал Ландсбергис.
Ранее NBC News сообщил, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией.
По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности, говорилось о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.
По словам источников телеканала, эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.
Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.
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До пана Ландсбергіса варто прислухатись ВСІМ лідерам та пересічним демократичного світу.
Бо це стосується кожного
"які матки, такі й дзятки" (на якій це мові не знаю, схожа на польську )
Батько Ландсберґіса - Вітаутас (Вітовт) Ландсберґіс, литовський письменник, а мати - Гедре Букеліте. Ґабріелюс - онук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91%D1%96%D1%81 Вітаутаса Ландсберґіса , видатного литовського політика.
Дружина - Австея Ландсбергєне, мають чотирьох дітей.
Лемкі - то народність, які вважають себе Українцями, і які здавна жили по обидва боки від ********* Україно - Польського кордону. Свого часу поляки виселили багато лемків в Україну. "Плине кача" - то лемківська пісня.
В нашій сім'ї (та й взагалі в тому місті, де я народився) завжди говорили "Дзьядзьо, бабця".
Але можно трохи меньше домислів і трохи більше фактів
І звичайно тоді заходу не потрібно було так допамагати нам настільки сильно :
Бо у нас бабки з ВПК в асфальт не закатували
Бюджет був профіцитний
ЗСУ і ВПК - розвивались
А на голови Українців не падали ракети/шахеди 100ми на день
Дякую доречі за це Пороху та його команді
Я спитав , чому ви вважаєте , що Порошенко зробив меньше доброго для країни ніж поганого
А у вас замість фактів - одне балабольство. Не треба так
Краще і більш зрозуміло просто не скажеш!
"для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися" Джерело:
Доведено історією. І не один раз.
Чи ви впевнені, що є людина, яка має відповіді на всі питання? Якщо так, то я - це не він.
До того ж, перший мій допис є констатацією факту, а другий - відповіддю на ваше питання в контексті МОЖЛИВОГО розвитку подій в минулому.
То ж, з погляду логіки, наведені вами фрази абсолютно не протирічать одна одній.
І, перш, ніж ставити наступне питання: "А що завадило окупувати Австрію потім", попереджаю: я не професор історії.
Якщо вас так цікавлять ці питання, то скористуйтеся гуглем або історичною літературою.
До того ж, я сказав (і ви це підтвердили цитуванням мого допису) не "завжди", а "не один раз".
Ви можете це заперечити чи спростувати? Чи й надалі будете наводити протилежні приклади? Тоді починайте з Суворова і його походу "через Альпи" або війни 1812-го року
После снятия осады Ленинграда и с уходом фронта на Балтику и Балканы, этот театр фронта стал не приоритетным. После войны сталин был больше озабочен советизацией "жирных" кусков - ближе к центральной Европе и средиземноморью. После смерти усатого и с экономическим чудом Германии и широким распространением ядерки, лезть в Европу с завоеваниями - не удержанием советского господства, а именно удержанием - стало не комильфо, тем более что и Хрущов, и Брежнев, и даже Горбачёв европейскую войну видели и какбэ понимали, к чему это приведёт.
Ну, а путин
Вторую МировуюВеликую Отечественную выиграл, судя по его заявам, воощбе в одиночку, и потому не понимал - окочурился или нет - не поймёт.
Якщо приклад з ДНР і ЛНР тебе нічому не навчив, то я поясню ще раз: українці воюють за те щоб їх діти не воювали з литовцями в армії русні.
але й за весь демократичний світ, який підтримує Україну
P.S. всi, хто може працюють на перемогу. а "iнша частина", люмпен, як i завжди, сидить перед TV i жде "чюда"...
до смерті.
Втім, 73% - це не виключно наша проблема.
На заході таких називають "рожевими поні".
Ракова пухлина на тілі росії - це серйозний виклик всьому людству. Настільки серйозний, що крики "негайно знищити всю кацапію" страшніші, ніж трупна отрута звідти. І не лише через ядерку, там ще досить населення для "вставай страна огромная".
Існують плани, як вирішити проблему. Де хірургія, де консервативне, де хіміотерапія. Не треба нерозумних криків, ніхто не збирається залишити цей інцидент нерозв'язаним. Тільки вузол будуть саме розв'язувати, а не рубати мечем.
Війна відбулася б всеодно бо Путін мав такі ідеї знищення
І забезпечити себе зброєю на довгу і масштабну війну Україна не змогла б
Нехай буде будь-хто президентом але Путіна зупинить тільки сила
Чи ви за переговори з Путіним?
Бо за незалежність треба платити вона не дається просто так
Ця війна мала бути після розпаду СРСР але кацапи думали що поступово заберуть Україну як і Білорусь
А в них нічого не вийшло ось і війна....
Бо Росія весь час готувалася до війни а в Україні думали що вони (браття) насправді вони ворогами все життя були і будуть в наступних поколіннях
Якщо пенсія чи зарплата не така як хочеться це не значить що треба позбутися незалежності
Але зараз погано багатьом під час війни живеться -економічно бо ціни зросли.
Але є багато хто вірить у краще майбутнє після війни
1.на лва тижні припинив наш наступ думав що русня дуже злякається;
2.випустив гіркіна із Словянська;
3.дав наказ не звільняти Луганськ, який був майже пустий;
4.коли русня кинула всі сили на дебальцівський плацдарм не дав команду вдарити на Горлівку яка була пуста
5. Ліг під вмовляння керівників Німеччини та Франції які хотіли і далі торгувати з рашею і уклав кабальні мінські угоди.
Можуть сказати що нам це дало час. А на що ?за цей час русня підірвала 5 складів ***********. Ми побудували хоча б патронний завод?Яка війна сивочолий бідкривав офшори та переймався щоб працювала його липецька фабрика. Так що пеца це тоже той ще п-дор.