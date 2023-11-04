Глава МИД Литвы Ландсбергис о мире с россией: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с россией, ведущей захватническую войну против Украины.

По его словам, для россии "мирное соглашение" означает "время перевооружиться", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр считает, что западные страны опасно близки к тому, чтобы упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

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"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", – резюмировал Ландсбергис.

Ранее NBC News сообщил, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности, говорилось о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

По словам источников телеканала, эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.