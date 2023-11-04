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Глава МИД Литвы Ландсбергис о мире с россией: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

габріелюс,ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с россией, ведущей захватническую войну против Украины.

По его словам, для россии "мирное соглашение" означает "время перевооружиться", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр считает, что западные страны опасно близки к тому, чтобы упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

Читайте также: ЕС поставил Украине всего 300 000 снарядов. КНДР уже передала РФ 350 тысяч, - Ландсбергис

"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", – резюмировал Ландсбергис.

Ранее NBC News сообщил, что должностные лица из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с россией.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности, говорилось о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

По словам источников телеканала, эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

Автор: 

перемирие (1687) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+64
Хорошо сказал.
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04.11.2023 19:02 Ответить
+47
Да, сказано сильно !

До пана Ландсбергіса варто прислухатись ВСІМ лідерам та пересічним демократичного світу.
Бо це стосується кожного
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04.11.2023 19:07 Ответить
+38
Бо розумна дитина розумного батька!
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04.11.2023 19:19 Ответить
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Хорошо сказал.
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04.11.2023 19:02 Ответить
Да, сказано сильно !

До пана Ландсбергіса варто прислухатись ВСІМ лідерам та пересічним демократичного світу.
Бо це стосується кожного
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04.11.2023 19:07 Ответить
Бо розумна дитина розумного батька!
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04.11.2023 19:19 Ответить
та діді, бо як казала моя бабця;
"які матки, такі й дзятки" (на якій це мові не знаю, схожа на польську )

Батько Ландсберґіса - Вітаутас (Вітовт) Ландсберґіс, литовський письменник, а мати - Гедре Букеліте. Ґабріелюс - онук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91%D1%96%D1%81 Вітаутаса Ландсберґіса , видатного литовського політика.

Дружина - Австея Ландсбергєне, мають чотирьох дітей.
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04.11.2023 20:32 Ответить
Це і по-польськи так буде, і по-лемківськи.

Лемкі - то народність, які вважають себе Українцями, і які здавна жили по обидва боки від ********* Україно - Польського кордону. Свого часу поляки виселили багато лемків в Україну. "Плине кача" - то лемківська пісня.

В нашій сім'ї (та й взагалі в тому місті, де я народився) завжди говорили "Дзьядзьо, бабця".
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04.11.2023 20:58 Ответить
Моїх теж виселили. Так я і народився на Донбасі. У покійного тата у савєцькому паспорпті місце народження було вказане " Краковська область, Ясловський район..."
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05.11.2023 09:14 Ответить
Моїх виселили з-під Криниці, воєвудство Нови Сонч, але у Львівську область.
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05.11.2023 18:19 Ответить
Дуже влучно.
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04.11.2023 19:20 Ответить
Українці на цій війні втрачають кров, а страни Балтії свої і так скомні фінанси. Але і ті і інші розуміють важливість перемоги України.
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04.11.2023 20:02 Ответить
Напевно в нас неможливи уряд єдності. Бо всередині того уряду була б внутрішня боротьба. Притому не проти коррупції, а одних коррупціонерів проти інших. Заради партійних інтересів.
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05.11.2023 10:06 Ответить
Петя, то таке саме зло, як і зелена шобла, питань до нього від заходу було менше бо захід тоді не допомагав Україні на десятки мільярдів доларів. Олігархат, тісно пов'язаний з криміналом, а останній одне ціле з російським, це ви пропонуєте і пропагуєте як майбутнє для нашої країни, з ними немає майбутнього, це потрібно нарешті зрозуміти!
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05.11.2023 11:30 Ответить
Так , я розумію , що ви це так сприймаєте , або у вас так в методичці написано

Але можно трохи меньше домислів і трохи більше фактів

І звичайно тоді заходу не потрібно було так допамагати нам настільки сильно :

Бо у нас бабки з ВПК в асфальт не закатували

Бюджет був профіцитний

ЗСУ і ВПК - розвивались

А на голови Українців не падали ракети/шахеди 100ми на день

Дякую доречі за це Пороху та його команді

Я спитав , чому ви вважаєте , що Порошенко зробив меньше доброго для країни ніж поганого

А у вас замість фактів - одне балабольство. Не треба так
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05.11.2023 11:47 Ответить
"Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них" Джерело:

Краще і більш зрозуміло просто не скажеш!

"для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися" Джерело:
Доведено історією. І не один раз.
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04.11.2023 19:07 Ответить
Фінляндія виключення з правила?
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04.11.2023 19:20 Ответить
Не впевнений... Можливо, якби Гітлер не напав на СРСР у 1941-му, то була б і "друга серія" фінської війни, як частина загарбницької в Європі, до якої комуняки готувалися. Просто нацисти були готові раніше і почали першими.
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04.11.2023 19:28 Ответить
Звідки мені знати? Можливо економічно не витягували, бо гроші вливалися у "Варшавський договір" і "острів свободи". А може готувалося щось більш масштабне із залученням усіх країн "Варшавського"... А може, в перші роки, совок стримувала наявність ЯЗ у США, а потім (особливо після "Карибської кризи") вже не вистачало потуги... Хто зна...
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04.11.2023 19:47 Ответить
А це тут до чого? Чи ви вважаєте, що я медіум і можу спілкуватися з мертвими генсеками? А може ви не згодні з тезою, що таке московити робили не один раз за свою історію?
Чи ви впевнені, що є людина, яка має відповіді на всі питання? Якщо так, то я - це не він.

До того ж, перший мій допис є констатацією факту, а другий - відповіддю на ваше питання в контексті МОЖЛИВОГО розвитку подій в минулому.

То ж, з погляду логіки, наведені вами фрази абсолютно не протирічать одна одній.
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04.11.2023 20:27 Ответить
Там все просто: до Берліна доволі швидкими темпами рухалися війська союзників і війська Вермахту більш охоче здавалися саме американцям та англійцям. Амбіції Сталіна не могли дозволити захопити Берлін будь-кому, окрім "армії асвабадітєлєй". Тому всі сили були кинуті на захоплення Берліну до "Дня трудящихся" - нічим було окупувати.

І, перш, ніж ставити наступне питання: "А що завадило окупувати Австрію потім", попереджаю: я не професор історії.
Якщо вас так цікавлять ці питання, то скористуйтеся гуглем або історичною літературою.
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04.11.2023 20:55 Ответить
А спростувати "мою теорію" можете? Якщо ні, то завершуємо цю дискусію.

До того ж, я сказав (і ви це підтвердили цитуванням мого допису) не "завжди", а "не один раз".
Ви можете це заперечити чи спростувати? Чи й надалі будете наводити протилежні приклади? Тоді починайте з Суворова і його походу "через Альпи" або війни 1812-го року
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04.11.2023 21:10 Ответить
а ти сам як гадаєш, що заважало?
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04.11.2023 20:24 Ответить
Собственно, вторая серия была, во время всё той же второй мировой. Но у финнов была длинная память, и они вовремя сменили сторону - отдав при этом территории как и занятые совками во время Зимней Войны, так и на побережье Ледовитого Океана.

После снятия осады Ленинграда и с уходом фронта на Балтику и Балканы, этот театр фронта стал не приоритетным. После войны сталин был больше озабочен советизацией "жирных" кусков - ближе к центральной Европе и средиземноморью. После смерти усатого и с экономическим чудом Германии и широким распространением ядерки, лезть в Европу с завоеваниями - не удержанием советского господства, а именно удержанием - стало не комильфо, тем более что и Хрущов, и Брежнев, и даже Горбачёв европейскую войну видели и какбэ понимали, к чему это приведёт.

Ну, а путин Вторую Мировую Великую Отечественную выиграл, судя по его заявам, воощбе в одиночку, и потому не понимал - окочурился или нет - не поймёт.
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04.11.2023 20:27 Ответить
Аж ніяк. Фіни це дуже добре розуміють і тому швиденько вскочили в НАТО. Взагалі країни-сусіди кацапії відчувають хижацьку природу отого світового поліетнічного непорозуміння на 1/6 земної суші.
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04.11.2023 20:02 Ответить
швиденько вскочили они после того как перес*ли после нас. А до того была нейтральность, мир, дружба и жвачка.
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04.11.2023 23:11 Ответить
Літовці не обирали червоних деректорів,бувших зеків і блазнів.
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04.11.2023 19:24 Ответить
Українці і не воюють заради литовців.

Якщо приклад з ДНР і ЛНР тебе нічому не навчив, то я поясню ще раз: українці воюють за те щоб їх діти не воювали з литовцями в армії русні.
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04.11.2023 19:48 Ответить
українці воюють перш за все за себе, кацапе,
але й за весь демократичний світ, який підтримує Україну
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04.11.2023 20:35 Ответить
Безглуздо сперечатися з тролем під VPN. Він тут просто "харчується"...
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04.11.2023 21:23 Ответить
100%
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04.11.2023 19:47 Ответить
Сильні слова!!!💪
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04.11.2023 19:15 Ответить
це правда. зараз нашi дiти проклинають нас в окопах за "мiр-дручьбу" с "руцким мiром".
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04.11.2023 19:21 Ответить
Зараз частина українців проклинає іншу частину за те, що та вибрала не того, хто їм подобається. І проклинаючи один одного, українці думають, що вони переможуть...ага
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04.11.2023 19:35 Ответить
ти забув головне - дiлить людей на цi "частини" саме "найвеличнiйвший заєднальщик", а його офic веде країну до поразки.

P.S. всi, хто може працюють на перемогу. а "iнша частина", люмпен, як i завжди, сидить перед TV i жде "чюда"...
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04.11.2023 19:47 Ответить
мы сами себя проклинаем
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04.11.2023 23:13 Ответить
Навіть нічого додати: людина сказала абсолютно все.
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04.11.2023 19:23 Ответить
Молода людина з мудрістю 100 річного старця.
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04.11.2023 19:40 Ответить
Литовці йшли тою ж дорогою, що і ми. Звідси і спосіб мислення.
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04.11.2023 19:49 Ответить
Е, ні! Литовці йшли дорогою, яку їм накреслила литовська еліта. Українці йшли дорогою, яку обрали креоли на чолі держави.
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04.11.2023 20:09 Ответить
Української еліти кацапи вбили більше.
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04.11.2023 22:40 Ответить
Отож бо - а то багато хто забуває ( або не знає ) коли Балтійські країни попали в совок, а це було до другої війни ( відповідно підораса сраліна в найкращі його роки не застали).
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05.11.2023 09:23 Ответить
Золоті слова. Їх в золоті треба викарбувати на усіх дверях усіх міжнародних організацій.
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04.11.2023 20:08 Ответить
коротко та змістовно!
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04.11.2023 20:35 Ответить
Якщо пухлину не вирізати, то вона збільшується і приведе
до смерті.
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04.11.2023 20:39 Ответить
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04.11.2023 21:27 Ответить
Сподіваюся, що "ніжок буша" більше не буде.
Втім, 73% - це не виключно наша проблема.
На заході таких називають "рожевими поні".
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04.11.2023 21:34 Ответить
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04.11.2023 21:37 Ответить
Міністр молодий, життя не знає. В крові у нього память нації про згвалтування от він і видає. З одного боку все правильно. З іншого боку такій людині хочеться сказати: "вийдіть, будь-ласка, із операціної".

Ракова пухлина на тілі росії - це серйозний виклик всьому людству. Настільки серйозний, що крики "негайно знищити всю кацапію" страшніші, ніж трупна отрута звідти. І не лише через ядерку, там ще досить населення для "вставай страна огромная".

Існують плани, як вирішити проблему. Де хірургія, де консервативне, де хіміотерапія. Не треба нерозумних криків, ніхто не збирається залишити цей інцидент нерозв'язаним. Тільки вузол будуть саме розв'язувати, а не рубати мечем.
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04.11.2023 21:47 Ответить
Романтік це ваше прізвище, чи риса характеру?
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04.11.2023 22:43 Ответить
Коли в тебе не має плану дій - роби розумний вигляд обличчя і розказуй розумні історії і речі ( одночасно тримаючи пальці схрещеними рукою яка яка за спиною - роблячи все це ше надіючись шо воно само якось вирішиться само ).
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05.11.2023 09:27 Ответить
Гарний Літовець розумний, а наше зеленське чмо якість коксу провіряв,на лижах ************ , окопів не рив... а українців тисячами закопав за те шо його вибрали - віддячив
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04.11.2023 22:10 Ответить
Чомусь багато хто думає що не було б зеленського то не було б війни
Війна відбулася б всеодно бо Путін мав такі ідеї знищення
І забезпечити себе зброєю на довгу і масштабну війну Україна не змогла б
Нехай буде будь-хто президентом але Путіна зупинить тільки сила
Чи ви за переговори з Путіним?
Бо за незалежність треба платити вона не дається просто так
Ця війна мала бути після розпаду СРСР але кацапи думали що поступово заберуть Україну як і Білорусь
А в них нічого не вийшло ось і війна....
Бо Росія весь час готувалася до війни а в Україні думали що вони (браття) насправді вони ворогами все життя були і будуть в наступних поколіннях
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04.11.2023 22:34 Ответить
Не треба незалежність відносити до матеріального
Якщо пенсія чи зарплата не така як хочеться це не значить що треба позбутися незалежності
Але зараз погано багатьом під час війни живеться -економічно бо ціни зросли.
Але є багато хто вірить у краще майбутнє після війни
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05.11.2023 15:09 Ответить
Зеля помнится в своё время обещал жёстко поговорить Байденом и этот туда же, кем они себя возомнили. А может Габриелюс тоже любитель порошка и на приходе ему море по колено.
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04.11.2023 23:01 Ответить
Я не разделяю оптимизма пишущих! Он про своих детей говорит, а не про наших! Вы знаете, что такое "несгибаемый" взвод в пехотном батальоне? Это там где 45+ и далеко за два полюса! И почему не сгибаемый потому что не могут согнутся слезая в окоп, или потом сами разогнуться! В Украине уже такие заканчиваются! Теперь давайте студентов под КНДР овские снаряды или под бзыки Горловку взять! Кто там воевал знает, что с 2015 года Горловку укрепили лучше, чем мы Бахмут! Давайте аплодируйте тем, кто в упор не видит что санкции профанация! Да понятно у Литовцев не такая территория и не такой людской ресурс как у Украины! И общая граница с союзным государством! Кто забыл бульбостан и кацапстан по каким то документам одно государство! Но за всех пыхтеть,чтобы дяди в красивых галстуках могли умные речи разговаривать! Поднимайте Дяди свои сраки! Балачки заканчиваются!
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05.11.2023 09:21 Ответить
Не знаю! Читают ли такие дядьки цензор, но я в 2022году делал закладки под дорожными знаками от булльбостана! с таблетками. Они мне не помогли! Но и Вы Делайте!( не помогли, они другой дорогой поперлись!)
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05.11.2023 12:12 Ответить
Перемога України - це вступ до НАТО. Це основний пункт переговорів якщо такі дійсно відбудуться.
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05.11.2023 12:21 Ответить
Какое Нато? Если Украина переможе ! ******* сами!
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05.11.2023 12:28 Ответить
Ще одна жертва морафона чи соц.сетей звідосіками.
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05.11.2023 16:28 Ответить
Ще одна шавка на зарплати?
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05.11.2023 18:33 Ответить
притомний політик, шкода що він не Президент України
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05.11.2023 18:43 Ответить
Про мир при Порошенку. Це приклад коли війна відкладається.І таке точно буде якщо і зараз піти на мир чи перемиря.У Порошенка була можливість поставити ще тоді рашку на місце.Тоді росія не готова була масово застосувати регулярні збройні сили.А ми були на своїй території. Вспомніть про договорняки шоколадногохероя:
1.на лва тижні припинив наш наступ думав що русня дуже злякається;
2.випустив гіркіна із Словянська;
3.дав наказ не звільняти Луганськ, який був майже пустий;
4.коли русня кинула всі сили на дебальцівський плацдарм не дав команду вдарити на Горлівку яка була пуста
5. Ліг під вмовляння керівників Німеччини та Франції які хотіли і далі торгувати з рашею і уклав кабальні мінські угоди.

Можуть сказати що нам це дало час. А на що ?за цей час русня підірвала 5 складів ***********. Ми побудували хоча б патронний завод?Яка війна сивочолий бідкривав офшори та переймався щоб працювала його липецька фабрика. Так що пеца це тоже той ще п-дор.
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05.11.2023 19:20 Ответить
 
 