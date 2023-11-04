В течение 4 ноября россияне безуспешно атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 04 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются шестьсот девятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 6 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории россии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Винторовка, Середина-Буда, Прогресс, Рожковичи, Дружба, Барановка Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районе Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Екатериновки Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении захватчики 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 20 атак. Также противник нанес авиационный удар неподалеку от Бердичев Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

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На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Богоявленка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское Херсонской области. Также артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Михайловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Херсон, Ромашково Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника".

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