В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 33 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 4 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В общей сложности враг нанес 6 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения".

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