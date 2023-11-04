В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 33 обстрела с РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам российских оккупантов по территории Украины в течение 4 ноября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В общей сложности враг нанес 6 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раз і назавжди змініть слово "россіяни" на "окупанти"