ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Об этом в телеграм-канале сообщает СтратКом, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в телеграм-каналах появилась информация, что во временно оккупированном Крыму на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль "Каракурт".
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+41 Maksim Perepelitca
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+40 Николай Николаевич #334532
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+38 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий04.11.2023 21:29 Ответить Ссылка
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Ракетний удар по суднобудівному заводу им. Бутоми в Керчі "Залив" (рос.) (тот. Україна, Крим). Пошкоджені доки і конструкції двох універсальних десантних кораблів проекту 23900.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Врагу не сдается наш гордый Варях,
"Мистралям" не плавать в рассее !
ай гарно як !
Дякую за гарний настрій усім причетним! Бережи вас усі святі!
По утверждению минобороны, 26 ракет большой дальности были выпущены с флагмана флотилии ракетного корабля "Дагестан" и малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" по 11 целям на расстояние свыше 1500 километров.
По Волгодонському каналу можуть . Але там обмеження для кораблів , не більше 5 тис т водотоннажністю .
Мабуть скоро і міт зазнає руйнувань тільки там треба не одна ракета
Як стверджує російський публіцист історик
Валерій Соловйов - Путін помер ще 26 жовтня
Але з війною нічого не змінилося
Бо прийшло патрушев -це путинята які мають пропутінські ідеї і смерть диктатора будуть приховувати до останнього
Путіна немає але є колективний Путін тому мета України в тому щоб цей режим посипався
А він посиплеться коли кацапи нічого не отримають і на умови Росії не підуть і коли звільнять території до кордонів 1991 року
Ось тоді в кацапів посиплеться режим (Путіна)