ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Об этом в телеграм-канале сообщает СтратКом, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в телеграм-каналах появилась информация, что во временно оккупированном Крыму на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль "Каракурт".