Борьба с коррупцией, закон о лоббировании, укрепление декларирования доходов, рекомендации по нацменьшинствам: фон дер Ляйен напомнила о незавершенных реформах Украины

Во время необъявленного визита в Украину президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии по продвижению к членству в ЕС и напомнила о реформах, которые Украине все еще нужно завершить.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня в Киеве, выступая перед депутатами Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы добились больших успехов (в реформах. – Ред.), гораздо больших, чем кто-либо мог ожидать от находящейся в войне страны. Вы продолжаете глубокие реформы, в то время как воюете в полномасштабной войне. Цель действительно достижима. Продолжение даже более мощных усилий в борьбе с коррупцией, принятие закона о лоббировании, укрепление среды по декларированию доходов в двух сферах, а также решение остальных рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам, включая в сфере образования, - это меры, которые необходимо предпринять для полного завершение "семи шагов", - сказала президент Европейской комиссии.

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"Вы можете это сделать, и сделать быстро. Вы уже прошли этот путь на 90 процентов. Мы будем продолжать оказывать всю техническую и политическую поддержку, которая вам необходима. Убеждена, что вы можете достичь вашей амбициозной цели. Чтобы историческое решение (Европейского совета. – Ред.) открыть процесс переговоров о вхождении состоялось уже в этом году", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что год назад, когда Еврокомиссия представила свои семь рекомендаций для Украины как для страны-кандидата на вхождение в ЕС, многие считали их слишком амбициозными. Но реакция Украины была необычайной. Все демократические институты страны были мобилизованы для того, чтобы выполнить волю народа Украины. В результате в Украине состоялась реформа конституционного правосудия, был избран состав Высшего совета правосудия, принята антикоррупционная программа. Заметный прогресс был достигнут в борьбе с отмыванием денег и в мерах по ограничению влияния олигархов на общественную жизнь. Это же касается нового закона о медиа и решения вопроса о правах национальных меньшинств.

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"Как сказал президент Зеленский, вы не просили скидок или сокращений. Зато вы доказали, что украинская демократия может достигать результата. Широта и глубина реформ, через которые вы прошли, впечатляет… Мы знаем, что это не всегда было просто. Но это нормальный путь для любой демократии. Мы дискутируем. Мы не соглашаемся, и еще больше дискутируем. Мы находим решение. И в конце достигаем результата", - отметила президент Еврокомиссии.