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Борьба с коррупцией, закон о лоббировании, укрепление декларирования доходов, рекомендации по нацменьшинствам: фон дер Ляйен напомнила о незавершенных реформах Украины

фон,дер,ляєн

Во время необъявленного визита в Украину президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии по продвижению к членству в ЕС и напомнила о реформах, которые Украине все еще нужно завершить.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня в Киеве, выступая перед депутатами Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы добились больших успехов (в реформах. – Ред.), гораздо больших, чем кто-либо мог ожидать от находящейся в войне страны. Вы продолжаете глубокие реформы, в то время как воюете в полномасштабной войне. Цель действительно достижима. Продолжение даже более мощных усилий в борьбе с коррупцией, принятие закона о лоббировании, укрепление среды по декларированию доходов в двух сферах, а также решение остальных рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам, включая в сфере образования, - это меры, которые необходимо предпринять для полного завершение "семи шагов", - сказала президент Европейской комиссии.

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"Вы можете это сделать, и сделать быстро. Вы уже прошли этот путь на 90 процентов. Мы будем продолжать оказывать всю техническую и политическую поддержку, которая вам необходима. Убеждена, что вы можете достичь вашей амбициозной цели. Чтобы историческое решение (Европейского совета. – Ред.) открыть процесс переговоров о вхождении состоялось уже в этом году", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что год назад, когда Еврокомиссия представила свои семь рекомендаций для Украины как для страны-кандидата на вхождение в ЕС, многие считали их слишком амбициозными. Но реакция Украины была необычайной. Все демократические институты страны были мобилизованы для того, чтобы выполнить волю народа Украины. В результате в Украине состоялась реформа конституционного правосудия, был избран состав Высшего совета правосудия, принята антикоррупционная программа. Заметный прогресс был достигнут в борьбе с отмыванием денег и в мерах по ограничению влияния олигархов на общественную жизнь. Это же касается нового закона о медиа и решения вопроса о правах национальных меньшинств.

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"Как сказал президент Зеленский, вы не просили скидок или сокращений. Зато вы доказали, что украинская демократия может достигать результата. Широта и глубина реформ, через которые вы прошли, впечатляет… Мы знаем, что это не всегда было просто. Но это нормальный путь для любой демократии. Мы дискутируем. Мы не соглашаемся, и еще больше дискутируем. Мы находим решение. И в конце достигаем результата", - отметила президент Еврокомиссии.

Автор: 

реформы (3953) членство в ЕС (1060) Урсула фон дер Ляйен (543)


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Топ комментарии
+9
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04.11.2023 22:40 Ответить
+8
І все таки кинула ложку гівна в зелену плісняву.
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04.11.2023 22:18 Ответить
+8
Ці пункти, як серпом по яйцях для владних "борцунів з корупцією"
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04.11.2023 22:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В смислі "боротьба з корупцією"? Єрмак, тут на тебе бочку котять.
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04.11.2023 22:15 Ответить
Ермак уничтожает ССО\заговор против Залужного . Швец
рассказ как и кто организовал ССО. ИХ ЗАСЛУГИ И США ВОХРЕНЕНИИ ( потому что именно США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОЗДАВАЛИ ЭТУ СТРУКТУРУ) перечень всех заслгу этих войск включая остров Змеиный
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04.11.2023 22:45 Ответить
Боротьба з корупцією..далі можна не продовжувати...
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04.11.2023 22:17 Ответить
І все таки кинула ложку гівна в зелену плісняву.
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04.11.2023 22:18 Ответить
Ще б спитала: який поц міни зняв?
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04.11.2023 22:34 Ответить
Мені одному дивно, вона що не дивиться вечірній боневтік зе - геваре вже всіх, і вся побєждю....
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05.11.2023 06:48 Ответить
"боротьба з корупцією" - хрест на всіх решту "зелених кроках" про які "ззедент" поносив "зеленим" словом
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04.11.2023 22:21 Ответить
Так Зеля же сказал что все уже сделано? Как же так?
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04.11.2023 22:22 Ответить
Ми вражені реформами, які Україна провела посеред війни, - фон дер

Україна пройшла колосальний шлях і зараз виконує необхідні пункти для відкриття переговорів про вступ до ЄС

Боротьба з корупцією, закон про лобіювання, зміцнення декларування доходів, рекомендації щодо нацменшин: фон дер Ляєн нагадала про незавершені реформи України

ніфіга не розумію!
в огороді бузина а в києві дядько?
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04.11.2023 22:23 Ответить
Перекладаю:
Те, що ви ******* - це дуже добре. Але треба робити, а не ******* про це.
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04.11.2023 22:39 Ответить
Ці пункти, як серпом по яйцях для владних "борцунів з корупцією"
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04.11.2023 22:24 Ответить
Можно 1 пунктом. Зебильё на нары.
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04.11.2023 22:26 Ответить
А зебабуїн сьогодні сказав, що Україна вже пройшла колосальний шлях! Чи то корупція зовсім не гідна уваги дрібничка не його думку?
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04.11.2023 22:28 Ответить
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04.11.2023 22:29 Ответить
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04.11.2023 22:37 Ответить
Не сумнівною репутацією, Гогі судимий за шахрайство, в шахраїв репутації немає.
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05.11.2023 00:12 Ответить
Командуючий сил ССП власними внутрішніми зусиллями готував групи спеціальних спецоперацій ,а їх забирали на лінію фронту в окопи...ІЦя конфліктна ситуація повторювалася й повторювалася- з розповідей Швецю людей на фронті. Там можна здогадатися хто улюбленець -генерал для ОПУ- той котрому надана державна спецхорона на відміну від відсутньої у Залужного .
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05.11.2023 01:10 Ответить
Де вона побачила реформи?
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04.11.2023 22:29 Ответить
А її декілька годин назад вже ледь не звинуватили в тому, що їй Зеленський хабаря дав.

Боротьба з корупцією це до речі багаторічна справа і повністю корупцію не вивести бо в основі неї лежить благородне бажання поділитися благами зі своїми кращими друзями чи родичами.

Навіть в Китаї вона є. А там за неї смертна кара.

Цікаво що далі буде після її візиту.
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04.11.2023 22:30 Ответить
зарубіть собі на зеленому лобі,
шо боротьба з корупцією це не трандіти про коррупцію...
зрозуміли? - розійшлися...
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04.11.2023 22:31 Ответить
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04.11.2023 22:40 Ответить
Оглядаюсь по сторонах,у нас тут 9 з 10,мабуть,латентні корупціонери або дрібні крадіжники. Як з цього лайна вигрісти нашій країні - не розумію.
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04.11.2023 22:50 Ответить
коли женщіна оглядається вона або мужчінку собі шукає або позиції ЗСУ...
ви по якій темі оглядаєтесь?
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04.11.2023 22:58 Ответить
оптіміст я - думаю ви не **** і шукаєте мужчінку з ЗСУ?
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04.11.2023 23:05 Ответить
транду не жалко? - вісім сов відказалися в те дупло літіти...
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04.11.2023 23:08 Ответить
У дер Ляйнихи біполярочка. То вона каже, що Україна наробила стільки реформ під час війни(хйзна яких), а потім називає цілий список тих, що треба зробити.
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04.11.2023 22:33 Ответить
на себе подивись, зеленополярочка,,,
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04.11.2023 22:34 Ответить
Киш, бридкий лизоблюд.
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04.11.2023 22:39 Ответить
зеленополярочка...
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04.11.2023 22:41 Ответить
Це не біполярочка.

Ти хотів, щоб вона на весь Світ сказала, що грощі платників податків зливаються у сортир?
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04.11.2023 22:37 Ответить
Але потужно прошланговані ЗЄрмаками реформи вражають. 😁
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04.11.2023 22:34 Ответить
А, я здається розумію в чому річ. Чиновниця з Німеччини? Німці ніколи тобі не скажуть в обличчя щось різке. Навпаки будуть дуже люб'язно вести себе. Але це ніяк не впливає на згоду чи відмову. Вони дуже прискіпливі. І якщо їм не підійде щось - відмовлять.

Тільки дуже дуже люб'язно. Багатослівно побажавши успіхів на життєвому шляху.

Коротше дивіться на справи, що вона і її організація будуть робити далі.
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04.11.2023 22:35 Ответить
Што?
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04.11.2023 22:38 Ответить
Та они за три дня протянут любые законы. Аби вашi грошi, аби в Евросоюз. Только жить они по этим законам не собираются. У нас уже были переможные реформы: мусорская, судебная, медицинская... + антикоррупционных органов наплодили. Наслаждаемся теперь.
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04.11.2023 22:41 Ответить
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04.11.2023 22:43 Ответить
О-па. " Продовження навіть більш потужних зусиль у боротьбі з корупцією..." Так шо, бєня попал ?
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04.11.2023 22:52 Ответить
в нас немає "боротьби з корупцією" - янукович скасував, а є "запобігання і протидія". Нажаль, тільки на папері і на словах.
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05.11.2023 03:05 Ответить
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04.11.2023 22:54 Ответить
Десь, я вже це чув.
Жіночка може до скону це повторювати.
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04.11.2023 23:30 Ответить
Її купив за "рошенки" той, прізвище якого при владних називати заборонено, бо в них здоров1я псується, і руки валізи шукають. Бо ж Найреформаторний ясно сказав "ВСЕ ВИКОНАЛИ!"
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04.11.2023 23:49 Ответить
Фрауфон дер Ляєн, кому ти там врираєш у зеленому відстойнику раді,для них це твоє бла - бла ,та іди нах
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04.11.2023 23:51 Ответить
Зустрілася з всією ******** Троянського коня Х...... (Його Хрипатий сам завів на Банкову) ******* покивала з розумінням і розійшлася.
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05.11.2023 00:17 Ответить
єслі шо - це не ХАМАС. Це наше МО.
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05.11.2023 01:27 Ответить
Дивно, що у США, які є основним донором МО України, не розуміють очевидних речей. Треба наглухо глушити насамперед тіньового куратора цього піздєца єрмака і відганяти всю цю публіку від армії. Інакше ставка Байдена на перемогу виглядає безглуздо.
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05.11.2023 01:33 Ответить
єрмак не є тіньовим куратором. Тому нейтралізація останнього мало що дасть: - поставлять іншого.
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05.11.2023 03:01 Ответить
- Наріман, Енвер, Ахтем! Бістра суда, хароший должнасть в міністєрствє абарони єсть! Да - нэт? А? Родствєннікі в Криму в ФСБ? Ета нє важно! Паспарт старий нє вікінул? Атлічна, завтра на работа!
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05.11.2023 14:29 Ответить
ще один нелох - Арахамія сьогодні зустрічав президентку Єврокомісії в кросівках Balenciaga за майже 49.000 грн.
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05.11.2023 02:01 Ответить
Ну и что? Вам тоже хотелось бы такие кроссовки? Почитайте про зарплаты депутатов, они могут себе позволить.
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05.11.2023 04:37 Ответить
ні, ніколи не хотів, і зараз не хочу. А ви?
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05.11.2023 12:28 Ответить
У меня не такие, у меня для бега за 70 euro. Я так и не понял к чему вы про кроссовки тогда написали? Вопрос цены, на которой акцентировано внимание, или как?
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05.11.2023 13:13 Ответить
ну так, питання ціни теж, хоча зазвичай зешобла на це незважає, бо вже складати нікуди, а вкладати стрьомно. Ну не Броуді ж донатити на F7... Журналістів у залі зараз нема, тому можно всі луивіттони на засідання носити вільно. Хоча, може йому абрамович їх подарував, тому на зустріч з президентом Європейської комісії можно навіть трусєля від балєнсіага надягнути.
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05.11.2023 13:27 Ответить
Попробуйте не считать чужие деньги. Между поездкой с женой из Берлина в Париж и донатом на ЗСУ я выберу первое, хотя и регулярно доначу на ЗСУ. Мне Украина за мою жизнь подарила "ничего", но я ей помогаю настолько насколько я считаю нужным, и пока считаю необходимым. Но я никогда не поставлю ее выше собственного комфорта.
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05.11.2023 17:01 Ответить
ви ніколи не зможете зрозуміти, що справа зовсім не в грошах, а у елементарній етиці. І в цьому між нами ментальна прірва, і не тільки у мові спілкування. І якщо Україна вам дала ціле "нічого", то не витрачайте час на українські пабліки, живіть собі німецьким життям.
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05.11.2023 17:11 Ответить
У меня масса друзей осталось в Украине, у меня паспорт Украины. Я не хочу вас задеть, я просто не вижу проблемы в кроссовках.
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05.11.2023 17:37 Ответить
в тому і різниця між нами - у нас різні проблеми. А схожість у паспорті і друзях в Україні поки що є.
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05.11.2023 17:47 Ответить
Інтересно у чому конкретно вони "не погоджуються"?
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05.11.2023 04:19 Ответить
Корупція- Це колиментярі на дорозі двохсотку дав а це називається розкрадання держави в особливо крупних розмірах.
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05.11.2023 04:20 Ответить
А з цього все і починається.Вимагають у депутатів не красти чи давати хоборів но самі цим і займаються апотім "вони ворують міліонами і беруть взятки сотнями тисяч а я тіки 200 грв.дав."
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05.11.2023 11:26 Ответить
Вона зверталась не до гоблінов з оп а до мудрого наріду,який обрав їх.Тіж самі звернення були і у 2014 році після виборів у раду.
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05.11.2023 11:22 Ответить
 
 