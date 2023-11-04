Борьба с коррупцией, закон о лоббировании, укрепление декларирования доходов, рекомендации по нацменьшинствам: фон дер Ляйен напомнила о незавершенных реформах Украины
Во время необъявленного визита в Украину президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии по продвижению к членству в ЕС и напомнила о реформах, которые Украине все еще нужно завершить.
Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня в Киеве, выступая перед депутатами Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы добились больших успехов (в реформах. – Ред.), гораздо больших, чем кто-либо мог ожидать от находящейся в войне страны. Вы продолжаете глубокие реформы, в то время как воюете в полномасштабной войне. Цель действительно достижима. Продолжение даже более мощных усилий в борьбе с коррупцией, принятие закона о лоббировании, укрепление среды по декларированию доходов в двух сферах, а также решение остальных рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам, включая в сфере образования, - это меры, которые необходимо предпринять для полного завершение "семи шагов", - сказала президент Европейской комиссии.
"Вы можете это сделать, и сделать быстро. Вы уже прошли этот путь на 90 процентов. Мы будем продолжать оказывать всю техническую и политическую поддержку, которая вам необходима. Убеждена, что вы можете достичь вашей амбициозной цели. Чтобы историческое решение (Европейского совета. – Ред.) открыть процесс переговоров о вхождении состоялось уже в этом году", - добавила фон дер Ляйен.
Она отметила, что год назад, когда Еврокомиссия представила свои семь рекомендаций для Украины как для страны-кандидата на вхождение в ЕС, многие считали их слишком амбициозными. Но реакция Украины была необычайной. Все демократические институты страны были мобилизованы для того, чтобы выполнить волю народа Украины. В результате в Украине состоялась реформа конституционного правосудия, был избран состав Высшего совета правосудия, принята антикоррупционная программа. Заметный прогресс был достигнут в борьбе с отмыванием денег и в мерах по ограничению влияния олигархов на общественную жизнь. Это же касается нового закона о медиа и решения вопроса о правах национальных меньшинств.
"Как сказал президент Зеленский, вы не просили скидок или сокращений. Зато вы доказали, что украинская демократия может достигать результата. Широта и глубина реформ, через которые вы прошли, впечатляет… Мы знаем, что это не всегда было просто. Но это нормальный путь для любой демократии. Мы дискутируем. Мы не соглашаемся, и еще больше дискутируем. Мы находим решение. И в конце достигаем результата", - отметила президент Еврокомиссии.
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рассказ как и кто организовал ССО. ИХ ЗАСЛУГИ И США ВОХРЕНЕНИИ ( потому что именно США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОЗДАВАЛИ ЭТУ СТРУКТУРУ) перечень всех заслгу этих войск включая остров Змеиный
Україна пройшла колосальний шлях і зараз виконує необхідні пункти для відкриття переговорів про вступ до ЄС
Боротьба з корупцією, закон про лобіювання, зміцнення декларування доходів, рекомендації щодо нацменшин: фон дер Ляєн нагадала про незавершені реформи України
ніфіга не розумію!
в огороді бузина а в києві дядько?
Те, що ви ******* - це дуже добре. Але треба робити, а не ******* про це.
Боротьба з корупцією це до речі багаторічна справа і повністю корупцію не вивести бо в основі неї лежить благородне бажання поділитися благами зі своїми кращими друзями чи родичами.
Навіть в Китаї вона є. А там за неї смертна кара.
Цікаво що далі буде після її візиту.
шо боротьба з корупцією це не трандіти про коррупцію...
зрозуміли? - розійшлися...
ви по якій темі оглядаєтесь?
Ти хотів, щоб вона на весь Світ сказала, що грощі платників податків зливаються у сортир?
Тільки дуже дуже люб'язно. Багатослівно побажавши успіхів на життєвому шляху.
Коротше дивіться на справи, що вона і її організація будуть робити далі.
Жіночка може до скону це повторювати.