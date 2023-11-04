РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 120 22

Словно SCALPелем прошлись, - командующий Воздушными силами Олещук о поражении носителя ракет "Калибр" в Керчи

микола,олещук

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов тактической авиации за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Олещук написал в телеграм-канале.

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, благодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ - носитель крылатых ракет "Калибр", - отметил генерал-лейтенант.

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись!" - добавил Командующий Воздушными силами ВСУ.

Как известно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Автор: 

завод (516) Керчь (442) крылатые ракеты (889) Воздушные силы (2433) Олещук Николай (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
04.11.2023 22:43 Ответить
+15
показать весь комментарий
04.11.2023 22:47 Ответить
+13
Экологично - чтобы море не засорять
показать весь комментарий
04.11.2023 22:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ермак уничтожает ССО\заговор против Залужного . Швец
рассказ как и кто организовал ССО. ИХ ЗАСЛУГИ И США ВОХРЕНЕНИИ
показать весь комментарий
04.11.2023 22:42 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2023 22:43 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2023 22:47 Ответить
Экологично - чтобы море не засорять
показать весь комментарий
04.11.2023 22:49 Ответить
Ну от і дізнались якою ракетою!

Красівчики!
показать весь комментарий
04.11.2023 22:45 Ответить
Як класно, що в нас Су-24 є.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:45 Ответить
то що там сталось
показать весь комментарий
04.11.2023 22:50 Ответить
Мне сейчас больше интересно, какой урод построение на передке устроил? По которому прошлись орки ракетой.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:51 Ответить
Командир батальона\командир бригады. Кто то из них забыл что идет война.
показать весь комментарий
04.11.2023 23:04 Ответить
кацапня, мо зразу у владік і ну його нагуй?
другий варіант самозатопитися як ірочні діди?
вірю, ви можете цей подвіх павтаріть у сімнадцятий раз
показать весь комментарий
04.11.2023 22:52 Ответить
Всіх треба затопити. Щоб навіть флотилії чорноморської для історії не лишилось.
показать весь комментарий
04.11.2023 23:29 Ответить
У Зарічному на Запоріжжі якийсь командир-дегенерат 3 жовтня влаштував шикування з нагоди дня ракетних військ і артилерії. Як результат стеження і нальоту кацапів 18 загиблих і 20 поранених. Совок вбиває.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:54 Ответить
Якого хрена ти це все під кожною новиною строчіш. Може ти - кацап?
показать весь комментарий
04.11.2023 23:48 Ответить
А "сергей", це що, не кацап?! Ідина)(*й!
показать весь комментарий
05.11.2023 10:45 Ответить
Окупаційні війська Росії, ймовірно, вдарили по українських військовослужбовцях 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких 3 листопада зібрали в прифронтовому селі Запорізької області для нагородження з нагоди дня ракетних військ та артилерії. За попередніми даними, загинули понад 20 бійців, пише "https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/4/7427221/ Українська правда " з посиланням на інформацію від військових у соціальних мережах та власне джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Як розповів один з військових у відео, офіцер вирішив урочисто нагородити бригаду, для чого зібрав захисників в одному місці на Запоріжжі. У формуванні сталася надзвичайна подія, унаслідок якої загинуло "дуже багато" воїнів і мирних українців.

Співрозмовник видання в МВС підтвердив це. За його даними, ворожий удар стався 3 листопада близько 10:00-11:00.

"Під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - передається в тексті.

Інцидент також підтвердило "https://t.me/suspilnenews/25722 Суспільне " з посиланням на два джерела в Збройних Силах України та представника місцевої влади на Запоріжжі. Видання не стало писати про кількість жертв, але також указало на наявність поранених.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:56 Ответить
Сам нагороджувач мабуть теж помер. Війна не прощає таких помилок.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:59 Ответить
Жаль, що деякі ракети збили. Видно на відео де знімали самі ж росіяни. Надіюся, що то були фальшиві цілі для відволікання протиповітряної оборони росіян.
показать весь комментарий
04.11.2023 22:57 Ответить
Може ви би краще іскандери і їх командні пункти знищували, бо з того зєлєнського піара щось мало толку..
показать весь комментарий
04.11.2023 23:31 Ответить
Таке враження, що була наводка когось з місцевих.
показать весь комментарий
04.11.2023 23:37 Ответить
Думаю, що немає в цьому сенсу. Там все з супутника добре видно, і завтра покажуть фото з враженими доками
показать весь комментарий
04.11.2023 23:46 Ответить
Не розумію пріоритетів. По Херсону прилітає по 50 кабів в день. Аеродромами кримським нічо не можна зробити? Правда там відосіків не буде...
показать весь комментарий
04.11.2023 23:57 Ответить
Эта херня тоже могла бы по 8 калибров пулять
показать весь комментарий
05.11.2023 00:01 Ответить
 
 