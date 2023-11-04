Словно SCALPелем прошлись, - командующий Воздушными силами Олещук о поражении носителя ракет "Калибр" в Керчи
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов тактической авиации за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Олещук написал в телеграм-канале.
"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, благодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ - носитель крылатых ракет "Калибр", - отметил генерал-лейтенант.
"Молодцы, словно SCALPелем прошлись!" - добавил Командующий Воздушными силами ВСУ.
Как известно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
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рассказ как и кто организовал ССО. ИХ ЗАСЛУГИ И США ВОХРЕНЕНИИ
Красівчики!
другий варіант самозатопитися як ірочні діди?
вірю, ви можете цей подвіх павтаріть у сімнадцятий раз
Як розповів один з військових у відео, офіцер вирішив урочисто нагородити бригаду, для чого зібрав захисників в одному місці на Запоріжжі. У формуванні сталася надзвичайна подія, унаслідок якої загинуло "дуже багато" воїнів і мирних українців.
Співрозмовник видання в МВС підтвердив це. За його даними, ворожий удар стався 3 листопада близько 10:00-11:00.
"Під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - передається в тексті.
Інцидент також підтвердило "https://t.me/suspilnenews/25722 Суспільне " з посиланням на два джерела в Збройних Силах України та представника місцевої влади на Запоріжжі. Видання не стало писати про кількість жертв, але також указало на наявність поранених.