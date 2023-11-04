Словно SCALPелем прошлись, - командующий Воздушными силами Олещук о поражении носителя ракет "Калибр" в Керчи

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов тактической авиации за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Олещук написал в телеграм-канале.

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, благодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ - носитель крылатых ракет "Калибр", - отметил генерал-лейтенант.

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись!" - добавил Командующий Воздушными силами ВСУ.

Как известно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.