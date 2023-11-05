Фон дер Ляйен в Раде на украинском языке поблагодарила за защиту Европы: "россия никогда не победит в этой войне"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершившая необъявленный визит в Киев, на украинском языке поблагодарила за мужество, с которым украинцы защищают от российского нашествия не только свою свободу и независимость, но и общие европейские ценности.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня в Киеве во время выступления перед депутатами Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Когда я стою в этом величественном зале, мое сердце полно эмоций. Восхищением вашим мужеством и стойкостью. Скорбью, за все страдания, которые россия принесла вашей любимой стране. Уважение, - за всю невероятную законодательную работу, которую этот парламент уже продвинул вперед, даже во времена, когда вы ведете экзистенциальную войну. Но самым сильным из всех чувств является благодарность - вся Европа глубоко благодарна вам за все, что вы сделали с начала этой жестокой войны. Вы сражаетесь не только за вашу свободу, за вашу демократию и будущее, но и за наши тоже. Вы сражаетесь за Европу. Это то, что мы с болью осознаем. Уважаемые члены Рады, уважаемый народ Украины, большое спасибо!" - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также читайте: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рассказала, как объясняла конгрессменам США, почему важно поддерживать Украину

Она вспомнила о мурале, который создал на стене Верховной Рады французский художник Кристиан Гэми в честь пленного украинского солдата Александра Мациевского, который перед расстрелом прямо в лицо российским палачам произнес свои последние слова - "Слава Украине!". Это произведение стало напоминанием о глубокой связи между народами Украины и остальной Европы, а также символом мужества и преданности.

"Когда Александр смотрел на своих убийц, на его лице не было страха. Он с достоинством стоял прямо перед ними, и сказал два простых слова. Слова свободы. Слова гордости. Слова, означающие, что Россия никогда не победит в этой войне. И отныне эти слова навсегда запечатлелись на этой стене и сердца всех свободных людей мира: Слава Украине!" - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Александр Мациевский стал народным героем, потому что все украинцы разделяют его дух, они восстали против российской жестокости. Перед проявлением такого мужества есть только одно, что должны сделать люди всей Европы: стоять рядом с Украиной столько, сколько это будет необходимо.

Также читайте: Еврокомиссия очень скоро представит двенадцатый пакет санкций против России, - фон дер Ляйен

"Европа многому научилась от Украины. Это то послание, которое вы слышите недостаточно часто. Люди в Украине не нуждаются в том, чтобы учиться у европейцев. Вы сами - европейцы. С начала этой войны Украина доказала так много вещей. Вы продемонстрировали силу демократии. Вы показали силу своей изобретательности. И вы продолжаете демонстрировать силу европейских ценностей" - добавила президент Еврокомиссии.