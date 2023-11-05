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Новости Война
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Фон дер Ляйен в Раде на украинском языке поблагодарила за защиту Европы: "россия никогда не победит в этой войне"

ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершившая необъявленный визит в Киев, на украинском языке поблагодарила за мужество, с которым украинцы защищают от российского нашествия не только свою свободу и независимость, но и общие европейские ценности.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня в Киеве во время выступления перед депутатами Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Когда я стою в этом величественном зале, мое сердце полно эмоций. Восхищением вашим мужеством и стойкостью. Скорбью, за все страдания, которые россия принесла вашей любимой стране. Уважение, - за всю невероятную законодательную работу, которую этот парламент уже продвинул вперед, даже во времена, когда вы ведете экзистенциальную войну. Но самым сильным из всех чувств является благодарность - вся Европа глубоко благодарна вам за все, что вы сделали с начала этой жестокой войны. Вы сражаетесь не только за вашу свободу, за вашу демократию и будущее, но и за наши тоже. Вы сражаетесь за Европу. Это то, что мы с болью осознаем. Уважаемые члены Рады, уважаемый народ Украины, большое спасибо!" - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она вспомнила о мурале, который создал на стене Верховной Рады французский художник Кристиан Гэми в честь пленного украинского солдата Александра Мациевского, который перед расстрелом прямо в лицо российским палачам произнес свои последние слова - "Слава Украине!". Это произведение стало напоминанием о глубокой связи между народами Украины и остальной Европы, а также символом мужества и преданности.

"Когда Александр смотрел на своих убийц, на его лице не было страха. Он с достоинством стоял прямо перед ними, и сказал два простых слова. Слова свободы. Слова гордости. Слова, означающие, что Россия никогда не победит в этой войне. И отныне эти слова навсегда запечатлелись на этой стене и сердца всех свободных людей мира: Слава Украине!" - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Александр Мациевский стал народным героем, потому что все украинцы разделяют его дух, они восстали против российской жестокости. Перед проявлением такого мужества есть только одно, что должны сделать люди всей Европы: стоять рядом с Украиной столько, сколько это будет необходимо.

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"Европа многому научилась от Украины. Это то послание, которое вы слышите недостаточно часто. Люди в Украине не нуждаются в том, чтобы учиться у европейцев. Вы сами - европейцы. С начала этой войны Украина доказала так много вещей. Вы продемонстрировали силу демократии. Вы показали силу своей изобретательности. И вы продолжаете демонстрировать силу европейских ценностей" - добавила президент Еврокомиссии.

Автор: 

ВР (29287) помощь (7882) Урсула фон дер Ляйен (543)


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Топ комментарии
+7
Зберіться всім Заходом. Дайте українській армії достатньо потужної та ******** зброї та чекайте перемоги. Інший варіант- продовжуйте надавати Україні допомогу чайними ложками та чекайте поки кацапня почне грабувати Європу фізично усіма способами.
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04.11.2023 23:13 Ответить
+5
З огляду на те, що вже 300 років "росія не може перемогти" в словах цієї панянки є нотки оптимізму...
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04.11.2023 23:05 Ответить
+4
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04.11.2023 23:46 Ответить
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З огляду на те, що вже 300 років "росія не може перемогти" в словах цієї панянки є нотки оптимізму...
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04.11.2023 23:05 Ответить
Скоропадський теж так думав.
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04.11.2023 23:07 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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04.11.2023 23:08 Ответить
"Брехлива"... вибачте.

Мова набагато ліпше передає глибинний, емоційний сенс промовленого, ніж "языг". Просто тому, що вона набагато старша!
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04.11.2023 23:19 Ответить
Зберіться всім Заходом. Дайте українській армії достатньо потужної та ******** зброї та чекайте перемоги. Інший варіант- продовжуйте надавати Україні допомогу чайними ложками та чекайте поки кацапня почне грабувати Європу фізично усіма способами.
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04.11.2023 23:13 Ответить
100 % !, друже !
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04.11.2023 23:21 Ответить
Як тільки побачать, що українська армія починає програвати - підкинуть ще кілька чайних ложок.
В усіх цих сльозливих промовах йдеться про те, що "росія не переможе", але і про перемогу України не дуже говорять. Мабуть, когось це дуже влаштовує.
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05.11.2023 12:16 Ответить
"Повагу, - за всю неймовірну законодавчу роботу". Неймовірна - трохи не те слово. О)(уєнна.
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04.11.2023 23:27 Ответить
А снарядів дасте? А літаків?
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04.11.2023 23:34 Ответить
Шкільні автобуси.
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04.11.2023 23:37 Ответить
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04.11.2023 23:46 Ответить
шведские самоходки Арчер уже на фронте
год назад это казалось фантастикой
ловите кацапчики 155 мм
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04.11.2023 23:55 Ответить
Але ракети "Таурус" з Німеччини поки що не надсилають.
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05.11.2023 00:16 Ответить
Якщо чесно, заїб...и дякувальщики. Всі вони розуміють, що Україна закриває собою Європу, але навіть зброєю і ************ не хочуть забезпечити в достатній кількості і якості.
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05.11.2023 00:25 Ответить
ще один нелох - Арахамія сьогодні зустрічав президентку Єврокомісії в кросівках Balenciaga за майже 49.000 грн.
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05.11.2023 02:00 Ответить
не гуглиться фоточка! кумедний ти...
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05.11.2023 09:47 Ответить
у всіх відкривається, а у тебе - ні. Кумедний ти.
https://twitter.com/qwest__/status/1720876326075129975
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05.11.2023 12:21 Ответить
У фоточки має бути першоджерело!, а не якийсь твіттер чи фейсбук васі КВЕСТ )))
попробуй цю фотку сам погугли, можливо щось зрозумієш?
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05.11.2023 15:48 Ответить
а шо, пригорає від зеленого жлобізму? Це добре, живіть з цим.
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05.11.2023 17:19 Ответить
"россия никогда не победит в этой войне", и эта война будет длиться ВЕЧНО!
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05.11.2023 10:18 Ответить
 
 