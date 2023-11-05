Блинкен отверг призывы Египта и Иордании о прекращении огня в Секторе Газа
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг призывы Египта и Иордании убедить Израиль прекратить огонь в Секторе Газа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава американского Госдепа сообщил во время пресс-конференции с египетским и иорданским министрами иностранных дел в городе Амман, передает Reuters.
Блинкен подчеркнул, что пауза в боях только позволит палестинским боевикам группировки ХАМАС перегруппироваться и снова напасть на израильское государство, как это произошло 7 октября.
"Ни одна страна, ни один из нас не согласится на это. Поэтому важно подтвердить право Израиля и его обязанность защищать себя", - добавил госсекретарь.
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Ізраїль тут як прикриття...наживка....