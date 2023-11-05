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Блинкен отверг призывы Египта и Иордании о прекращении огня в Секторе Газа

блинкен,остин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отверг призывы Египта и Иордании убедить Израиль прекратить огонь в Секторе Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава американского Госдепа сообщил во время пресс-конференции с египетским и иорданским министрами иностранных дел в городе Амман, передает Reuters.

Блинкен подчеркнул, что пауза в боях только позволит палестинским боевикам группировки ХАМАС перегруппироваться и снова напасть на израильское государство, как это произошло 7 октября.

"Ни одна страна, ни один из нас не согласится на это. Поэтому важно подтвердить право Израиля и его обязанность защищать себя", - добавил госсекретарь.

Также читайте: Блинкен прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху: обсудят "текущую кампанию против ХАМАС", - CNN

Автор: 

Египет (772) Израиль (1942) Иордания (38) Сектор Газа (181) Блинкен Энтони (937)


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04.11.2023 23:42 Ответить
Терористи, не смикайтесь - скоро закінчаться!
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04.11.2023 23:52 Ответить
А може брати мусульмани відкриють ворота на повну та врятують якомога більше біженців як це робить Європа?
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05.11.2023 00:02 Ответить
"Братья", намного умнее ЕС. И прекрасно знают чем им грозит прием этих беженцев... Они учатся на чужих ошибках. А вот европейцам это еще предстоит пройти.
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05.11.2023 01:29 Ответить
А Єгипет не бажає відкрити коридор для "братів-мусульман"? Ні, тади мочити євреї їх будуть "по месту жительства"
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05.11.2023 05:50 Ответить
Дивна, дуже дивна ситуація....
Ізраїль тут як прикриття...наживка....
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05.11.2023 06:40 Ответить
 
 