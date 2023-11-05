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Новости Агрессия России против Украины Война
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Поврежден корабль в сухом доке, - российское минобороны признало поражение военного корабля в Керчи

керчь

Вечером, 4 ноября, российское минобороны подтвердило факт поражения своего военного корабля, зашедшего в сухой док завода в оккупированной Керчи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские ресурсы.

Как отмечают россияне, завод был атакован 15 ракетами, одна из которых попала в корабль.

Поврежден корабль в сухом доке, - российское минобороны признало поражение военного корабля в Керчи 01

Известно, что Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Автор: 

Керчь (442) корабль (2046) крылатые ракеты (889)


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Топ комментарии
+28
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05.11.2023 00:11 Ответить
+28
Тепер Аскольдова могила є і в Керчі...
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05.11.2023 00:57 Ответить
+22
13 сбили, единственное, что они умеют - сочинять сказки.
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05.11.2023 00:05 Ответить
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До *****, поки не буде нищено усе важливе на території москальщини!
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05.11.2023 00:01 Ответить
Та і я так думаю. Якщо дійсно 15 ракет, то краще б їх використати під Авдієвкою, але думаю що була пара-трійка.
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05.11.2023 00:08 Ответить
На одну ракеты идут 2 пустышки и реб)
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05.11.2023 00:11 Ответить
На відео атаки від самих росіян не було 15 ракет. Думаю росіяни в своєму повідомленні говорять неправду
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05.11.2023 00:13 Ответить
Такі да. Ми поки не маємо можливості шикувати. А жаль.
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05.11.2023 00:19 Ответить
13 сбили, единственное, что они умеют - сочинять сказки.
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05.11.2023 00:05 Ответить
Це не петиція,котра не можлива зараз в Україні! Давайте просто кожен підтртримає на блозі Швеця, де він ,доречі ,дає повністю історію цієї групи військ та заслуги її воїнів та командуючого Хоренко .
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s
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05.11.2023 01:21 Ответить
Наказ на звільнення Хоренка дав єрмак.
Це Хоренко рятував азовців, це він звільнив острів Зміїний, потім ССО першими звільняли Харківську область, бавовна в Брянську і Ростові, центри прийняття рішень в Криму, корабель з підводною лодкою...

https://www.youtube.com/watch?v=IrauaFTq7NI&t=812s Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного
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05.11.2023 02:12 Ответить
Звільнення Харьківської області - операція генерал-полковника Олександра Сирського.
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05.11.2023 07:36 Ответить
Заслуга дєрьмаковського холуя Сирського - це тисячі вбитих і поранених наших бійців в Бахмуті.
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05.11.2023 11:31 Ответить
От 3,14здуни. Про удари 15-ма ракетами одночасно поки що ми можемо тільки мріяти або я щось пропустив.
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05.11.2023 00:05 Ответить
Ви пропустили ADM-160 MALD, які запускають з МіГа пачкою в 10-14 од.
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05.11.2023 07:34 Ответить
Та не тринди - штуки чотири до одного МіГа кріпиться, не більше.
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05.11.2023 07:54 Ответить
Взагалі дякую, що звернули увагу. Щоб запустити 12-14 одиниць ADM-160, МіГів треба два.

Під це спеціальні пілони зроблені.

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05.11.2023 08:50 Ответить
У Статкомі ЗСУ також https://t.me/AFUStratCom/20919 зазначили: "Противник вдарив ракетою "Іскандер-М Джерело: Іскандер потрібно запрограмувати, а це час. А ще час після отимання інфи поки вона пройшла по команді. Я вже десь натрапляв в неті, що кацапам від моменту отримання координат до пуску потрібно від 15 до 24 годин. Навіть якщо врахувати що придрочились, то думаю 1-2 години для них недосяжний час для підготовки точного удару.
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05.11.2023 13:44 Ответить
Сховався у сухому доці, а все одно намочився.
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05.11.2023 00:05 Ответить
Навпаки - весла засохли. 😄
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05.11.2023 08:55 Ответить
Насправді там було 115 крилатих ракєт.
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05.11.2023 00:05 Ответить
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05.11.2023 00:48 Ответить
115 тисяч.
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05.11.2023 04:48 Ответить
Прямо 15 ракет летіло і тільки дві попало точно в ціль. На відео ж видно що менше було ракет.
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05.11.2023 00:06 Ответить
Це мені нагадало 2022 рік початок битви за Херсон. Тоді в одну з ночей Хаймарси, які тільки недавно з'явилися в Україні атакували Антонівський міст. Росіяни заявили, що все збили.
Але майже одразу з'явилося в телеграмі відео, де всі ракети лягли прямо в міст.

Так і тут. Перебільшення своїх можливостей росіянами.
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05.11.2023 00:11 Ответить
Я конечно не специалист... Но 15 ракет это получается 15 самолетов должны были запускать? А как же сводки шойгу, где он несколько десятков самолетов уничтожил, за 2-3 недели? У нас вообще уже авиации не должно быть, никакой.
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05.11.2023 00:11 Ответить
Немає, взагалі...і просто "настамнет"
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05.11.2023 05:55 Ответить
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05.11.2023 00:11 Ответить
Насправді це чудово. Але не відміняє того факту, що росіян потрібно проганяти з Криму, тому що їх знаходження там небезпечне для Півдня України
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05.11.2023 00:15 Ответить
Залишилось 15 кацапських військових суден. З них 7 ракетоносіїв.
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05.11.2023 00:50 Ответить
А ви помітили , наскільки буденно всі сприйняли новину про знищення наших артилеристів зі 128 бригади?
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05.11.2023 08:33 Ответить
А ви помітили, як суспільство в тилу вже звикло до війни "десь там"?
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05.11.2023 08:57 Ответить
чому не 100500 ракет
хоча вже прогрес, відразу казали що все все збили і тільки уламки впали в док, патєрь неть
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05.11.2023 00:12 Ответить
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05.11.2023 00:14 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!
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05.11.2023 00:17 Ответить
Це як з револьвера стрільнути 15 куль не перезаряджаючі) Ще ж дрони та малюки.... Ну і уламки перетворилися таки у крилату. Далі буде?
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05.11.2023 00:17 Ответить
Там еще 100 томагавков было, все сбили
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05.11.2023 00:25 Ответить
Смерть кацапам!
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05.11.2023 00:25 Ответить
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05.11.2023 00:30 Ответить
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05.11.2023 00:32 Ответить
Крымские СМИ сели в лужу. Они то сообщили уже что все в порядке. Всегда ловятся на этом. Всегда торопятся отчитаться и успокоить вату не думаю что будет если правда вскроется.
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05.11.2023 00:40 Ответить
лучшая в мире САУ Арчер Швеция 155 мм уже на фронте
21 выстрел за 2,5 минуты
время перехода на боевой режим из походного 30 секунд
время перехода на походный режим из боевого 30 секунд
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05.11.2023 00:42 Ответить
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05.11.2023 00:49 Ответить
Тепер Аскольдова могила є і в Керчі...
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05.11.2023 00:57 Ответить
"Как вы яхту назовете..." (с)
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05.11.2023 09:09 Ответить
панцырь кацапчикам не помог
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05.11.2023 01:10 Ответить
Аскольд, ти нє бил в Кєрчі? Ну і молчі.
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05.11.2023 00:51 Ответить
Малий ракєтний корабль "Аскольд" стал єщьо мєньше.
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05.11.2023 01:01 Ответить
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05.11.2023 01:17 Ответить
В Керчи поражен российский ракетный корабль «Аскольд»
Прямо в доке.
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05.11.2023 01:19 Ответить
Можливо, потопили носій крилатих ракет "Калібр", http://t.me/MykolaOleshchuk/144 заявив Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
"Сподіваюся, ще один плавзасіб пішов слідом за "Москвою"! А поки чекаємо на офіційне підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один із ************* кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
"Молодці, немов SCALPелем пройшлися! Також, спасибі зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь".

https://interfax.com.ua/news/general/945496.html
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05.11.2023 01:54 Ответить
Ну кацапи!
І яке відношення має Аскольд до паРаші, щоб його ім'ям називать кацапське корито!?
Врехливий народ і країна Брехні!
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05.11.2023 05:43 Ответить
Все дуже просто. 1 Сушка лупить дві Storm Shadow і навздогін їй 1 Міг лупить десь 12-14 ADM-160 MALD, які можут з себе хоч літак удавати, хоч стормшедоу - як запрограмуєш.

Ці AGM-160 MALD призначені прикривати фінальне "пірнання" на ціль. До фінального пірнання ракета стормшедоу йде на висоті 30-40 метрів над землею - по цій висоті кацапське ппо не в змозі працювати - а перед "пірнанням" трохи підіймається вище і там допомагають ці ADM-160.

Для порівняння - кацапські крилаті ракети літають на висоті 50-100 метрів, на таку вишину і деяке совкове/кацапське ппо бʼє.
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05.11.2023 07:31 Ответить
Помилка: замість "1 МіГ" у коментарі вище треба читати, як "2 МіГа".
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05.11.2023 08:52 Ответить
Аскольдова могила...
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05.11.2023 07:35 Ответить
Знатно бахало, аж дом трусило.
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05.11.2023 08:10 Ответить
Якщо бити по сухому доку, то треба було бити по його воротах. Тоді б і сухий док на довго б вивели з ладу.
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05.11.2023 11:34 Ответить
А який корабель там був?
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05.11.2023 12:41 Ответить
 
 