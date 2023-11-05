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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 3 района сосредоточения россиян и 1 артиллерийское средство, - Генштаб

миг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и реактивной артиллерии Сил обороны по россиянам в течение 4 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

Также читайте: В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 33 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Автор: 

авиация (2856) Генштаб ВС (6493) артиллерия (648)


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В той час, коли політична влада падлючиться, намагаючись зберегти свої мародерськозрадницькі сраки, воїни роблять свою роботу , воїни гинуть , страждають від ран - ЯКИЙ ЖЕ СОРОМ МАТИ ТАКУ ВЛАДУ У СТОЛИЦІ!
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05.11.2023 04:46 Ответить
УМЕРОВ ТИ ВИКОНАВ ЗАБАГАНКУ ЗРАДНИКІВ ІНТРИГАНІВ -ХТО ТИ ПІСЛЯ ЦЬОГО?
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05.11.2023 04:47 Ответить
 
 