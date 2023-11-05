За минувшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 3 района сосредоточения россиян и 1 артиллерийское средство, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и реактивной артиллерии Сил обороны по россиянам в течение 4 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

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