Враг вел безуспешные штурмовые действия в 3 направлениях, Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении, - Генштаб

На Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях российская армия вела штурмовые действия безуспешно. За минувшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 4 атаки противника.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался вернуть утраченное положение около Хромового, Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Силы обороны отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины здесь отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении захватчик вели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.