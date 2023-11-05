Общие боевые потери рф с начала войны - около 305 090 человек (+990 в сутки), 5284 танка, 7375 артсистем, 9953 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 305 090 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава – около 305 090 (+990) человек,
– танков - 5 284 (+8) единицы,
– боевых бронированных машин - 9 953 (+14) единицы,
– артиллерийских систем - 7 375 (+12) единиц,
– РСЗО - 867 (+6) единиц,
– средств ПВО - 570 (+2) единиц,
– самолетов - 322 (+0) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 534 (+0) единицы,
– крылатых ракет - 1 554 (+3) единицы,
– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 9 730 (+14) единиц,
– специальной техники – 1047 (+9) единиц.
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танкибезпілотники.
65!! одиниць техніки та 990!!! чумардосів.
Арта 18!!, броня 22!!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Порадували чумардоси, РСЗВ та спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...