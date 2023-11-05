Общие боевые потери рф с начала войны - около 305 090 человек (+990 в сутки), 5284 танка, 7375 артсистем, 9953 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 305 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава – около 305 090 (+990) человек,

– танков - 5 284 (+8) единицы,

– боевых бронированных машин - 9 953 (+14) единицы,

– артиллерийских систем - 7 375 (+12) единиц,

– РСЗО - 867 (+6) единиц,

– средств ПВО - 570 (+2) единиц,

– самолетов - 322 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 534 (+0) единицы,

– крылатых ракет - 1 554 (+3) единицы,

– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 9 730 (+14) единиц,

– специальной техники – 1047 (+9) единиц.

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