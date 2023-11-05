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Новости Война
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Общие боевые потери рф с начала войны - около 305 090 человек (+990 в сутки), 5284 танка, 7375 артсистем, 9953 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 305 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава – около 305 090 (+990) человек,

– танков - 5 284 (+8) единицы,

– боевых бронированных машин - 9 953 (+14) единицы,

– артиллерийских систем - 7 375 (+12) единиц,

– РСЗО - 867 (+6) единиц,

– средств ПВО - 570 (+2) единиц,

– самолетов - 322 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 534 (+0) единицы,

– крылатых ракет - 1 554 (+3) единицы,

– кораблей /катеров - 20 (+0) единиц,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 9 730 (+14) единиц,

– специальной техники – 1047 (+9) единиц.

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Общие боевые потери рф с начала войны - около 305 090 человек (+990 в сутки), 5284 танка, 7375 артсистем, 9953 бронированные машины 01

Автор: 

армия РФ (19715) ликвидация (3711) уничтожение (7280)


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Топ комментарии
+17
Єдина приємна ранкова новина це звіт Генштабу про знищення ворога. Слава ЗСУ !
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05.11.2023 08:19 Ответить
+15
Минув 3542 день москальсько-української війни.
65!! одиниць техніки та 990!!! чумардосів.
Арта 18!!, броня 22!!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Порадували чумардоси, РСЗВ та спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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05.11.2023 08:26 Ответить
+11
Техніки мало,живої сили багато,все як у дідов
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05.11.2023 08:24 Ответить
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Єдина приємна ранкова новина це звіт Генштабу про знищення ворога. Слава ЗСУ !
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05.11.2023 08:19 Ответить
Техніки мало,живої сили багато,все як у дідов
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05.11.2023 08:24 Ответить
******* приблизно.І часто навіть менше ніж насправді.Потім багато помирає.Але кацап то таке,за сталіна,запутіна,аби здохнути і нагадити сусідам
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05.11.2023 08:51 Ответить
я думаю єто и так всем было понятно, подбили танчик,считают что - 3 каца,а один может и выжил и наоборот ,что к каждому подбегать прессофицеру и брать интервью как вы себя чувствуете и в какую статистику вас записывать?)
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05.11.2023 09:34 Ответить
У їхніх теперішніх танчиках (Т-62 і раніші) екіпаж - 4 рила (там ще й заряджаючий).
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05.11.2023 10:03 Ответить
Спостерігається плавний перехід до масованих м'ясних штурмів(техніка в (-), чумардоси в (+)
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05.11.2023 08:25 Ответить
Павтарітєлі мля, як діди - зі штиками на танки безпілотники.
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05.11.2023 09:12 Ответить
Минув 3542 день москальсько-української війни.
65!! одиниць техніки та 990!!! чумардосів.
Арта 18!!, броня 22!!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 9.
Порадували чумардоси, РСЗВ та спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 305 000!!! це більше, ніж таке місто як Череповець ...
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05.11.2023 08:26 Ответить
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05.11.2023 08:29 Ответить
При тому лайні що витворяє жОПа Єрмака з військовими, і влізла у Генштаб можна вірити у такі цифри?
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05.11.2023 08:40 Ответить
Тепер точно, друга армія в Україні та й та вже закачується. Перша, а це включно з пораненими, вже десь близько півтора мільйона, вже знищена повністю. Незабаром розпочнеться нова третя армія.
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05.11.2023 08:51 Ответить
Малювати можна різні цифри, бумага все стерпить. Оцінювати треба по подіям на фронті, а там як говорить главком, глухий кут
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05.11.2023 09:02 Ответить
Тому що в нас як і в них при владі люди з однаковим менталітетом. Злодії і хабарники. Коли говорять про "адін нарот" то в плані олігархів, корупції і беззаконня то тут ми, нажаль, дійсно "єдіниє"
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05.11.2023 10:47 Ответить
а вот мой коммент и удалили... ну ладно, ладно. нет у нас никакой пропаганды. не на часи раскачивать лодку.
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06.11.2023 03:46 Ответить
Мабудь так. В інфографіці warships (військові кораблі), а недобудованний тільки в перспективі стане військовим кораблем.
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05.11.2023 09:20 Ответить
 
 