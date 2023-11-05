Рашисты обстреляли Волчанск, Купянск и Двуречную. Продолжается эвакуация семей с детьми из ряда громад на Купянщине

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. За минувшие сутки под вражескими обстрелами находились прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск и Бударки Чугуевского района, Купянск, Двуречную, Синьковку, Петропавловку и другие населенные пункты Купянского района.

"В селе Черкасские Тишки 51-летний гражданский мужчина на своем дворе пытался разобрать взрывное устройство. В результате взрыва получил ранения. Госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - добавляет Синегубов.

Глава региона также информирует, что идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 162 взрывоопасных предмета.

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Продолжается эвакуация семей с детьми из находящихся под постоянными обстрелами громад Купянского района. В настоящее время с родителями эвакуированы 182 ребенка. В находящихся под обстрелами населенных пунктах остается 130 детей.