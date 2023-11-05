россия имеет достаточный ракетный потенциал, может одновременно запустить до 56 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

россия еще сохраняет мощный ракетный потенциал и одновременно может запускать по территории Украины до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Оккупанты обладают достаточным количеством ракет для осуществления массированных воздушных атак. Уровень ракетной угрозы остается высоким, несмотря на рассредоточение российской корабельной группировки после удара по судоремонтному заводу в Керчи и отсутствие ракетоносителей в Черном море", - отметила Гуменюк.

Враг имеет потенциал одновременно запускать до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

"Здесь врага недооценивать нельзя, у него много ракетоносителей - и надводных, и подводных, которые способны наносить поражения, готовы к применению и могут быть применены. Несмотря на то, что сейчас, во время сильных штормов, они спрятаны в бухтах, у врага хватает коварства бить и непосредственно из бухт, несмотря на то, что этим они могут подвергнуть серьезной угрозе свой личный состав. Поэтому уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря Генштаб оценивает как высокий в постоянном смысле, а при выходе ракетоносителей на дежурство он повышается", – сказала Гуменюк.

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