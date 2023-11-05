россия имеет достаточный ракетный потенциал, может одновременно запустить до 56 ракет "Калибр", - ОК "Південь"
россия еще сохраняет мощный ракетный потенциал и одновременно может запускать по территории Украины до 56 крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Оккупанты обладают достаточным количеством ракет для осуществления массированных воздушных атак. Уровень ракетной угрозы остается высоким, несмотря на рассредоточение российской корабельной группировки после удара по судоремонтному заводу в Керчи и отсутствие ракетоносителей в Черном море", - отметила Гуменюк.
Враг имеет потенциал одновременно запускать до 56 крылатых ракет типа "Калибр".
"Здесь врага недооценивать нельзя, у него много ракетоносителей - и надводных, и подводных, которые способны наносить поражения, готовы к применению и могут быть применены. Несмотря на то, что сейчас, во время сильных штормов, они спрятаны в бухтах, у врага хватает коварства бить и непосредственно из бухт, несмотря на то, что этим они могут подвергнуть серьезной угрозе свой личный состав. Поэтому уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря Генштаб оценивает как высокий в постоянном смысле, а при выходе ракетоносителей на дежурство он повышается", – сказала Гуменюк.
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Але немає політичної волі.
просто работают на врага
А ще крім "Нептуна" були успішні проекти "Вільха М" і ракети вироблялися, "Сапсан-Грім 2" і ракети вироблялися, і САУ "Богдана" пройшла всі випробовування і снаряди до неї вироблялися і РЗСО "Верба" і "Буревій" і ПТРК "Стугна", міномети "молот", бронежилети, катери та інше, то що це було і куди воно поділося? А це всього за 5 років піднято і поставлено в ЗСУ, при тому, що коли "бариги" прийшли до влади, то в казні було 106 тисяч і розікрадені золото-валютні резерви, майже всі міністри разом з премєром і президентом втекли до ворога, міліція кудись поділася, горів вже Крим і окремі регіони Донецької та Луганської областей. Створювалися "ХНР" в Харкові, "ННР" в Миколаєві, "Кулікове поле" в Одесі, колотнеча в Херсоні, Дніпрі та інших містах. І та влада вистояла, утримала економіку, звільнила половину захоплених ворогом терииторій. Десь так. А ці, "зелені(слуги і риги), прийшли при росту економіки, коли державні підприємства давали мільярдні прибутки, при відновленій армії, при насищеній казні мальярдами гривень і виграних судах у "Газпрому" мільярдів доларів США, при роботі,як годинник "Прозоро", при введеному електронному декларуванню та інше і буквально за рік "слуго-риги" все знищили, і підприємства, і "Прозоро" і декларування і бюджетні гроші, відвели армію з облаштовааних укриттів, заборонили стріляти, розмінувати те, що притомні військові замінували. Заривали і продовжують заривати мільярди в дороги, а при повітряній тривозі представники Прензидента на місцях не забувають казати, щоб всі йшли в укриття. А де ті укриття не перевіряли? Мені щоб добігти до укриття, то буду стрертий в пиляку, якщо реально прнилетить, бо навіть не знаю, де вони є. На передовій немає надійних укріплень для військових, недавно розмовляв з декількома, так вони найняли екскаватор, купили ліс і самі зробили собі укриття, а Володя Боневтік продовжує заривати мільярди в дороги. Я розумію, що дороги потрібні, але не тоді, коли потрібьніше сьогодні захистити військових, громадян, міста і села, виготовити ракети і безпілотники, чи все життя будемо ховатися??? Я Вас не образив?
Так потроху, і весь флот рф у чорному морі залишиться без каліброносців.
Хоча теоретично, їх можно переганяти з Балтійського чи каспійського морів (через волгодоеський-канал, Азовське море та керченську протоку), але мала глибина азову дозволяє прохід лише малим десантними кораблям...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Черноморский_флот_ВМФ_России#Корабельный_состав_Черноморского_флота
В этом году ситуация пока следующая сентябрь, октябрь и начало ноября обошлись без массированных ударов. Рашисты копят ракеты это очевидно и возможно смогут с второй половины ноября по вторую половину февраля три месяца (а не пять) обстреливать Украину ракетами. Для этого у них найдет 350+- ракет с учётом изготовления новых.
Это в четыре раза меньше ракет, чем они выпустили в прошлом году, при более высокой плотности украинского ПВО и более новых комплексах на дежурстве.
ХВАТИТ уже НЫТЬ.
Вам же сказали Вийна буде роками, Воюваты будуть вси - вы, что всё это время собиратесь ныть?