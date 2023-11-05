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россия имеет достаточный ракетный потенциал, может одновременно запустить до 56 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

калибр

россия еще сохраняет мощный ракетный потенциал и одновременно может запускать по территории Украины до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Оккупанты обладают достаточным количеством ракет для осуществления массированных воздушных атак. Уровень ракетной угрозы остается высоким, несмотря на рассредоточение российской корабельной группировки после удара по судоремонтному заводу в Керчи и отсутствие ракетоносителей в Черном море", - отметила Гуменюк.

Враг имеет потенциал одновременно запускать до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

"Здесь врага недооценивать нельзя, у него много ракетоносителей - и надводных, и подводных, которые способны наносить поражения, готовы к применению и могут быть применены. Несмотря на то, что сейчас, во время сильных штормов, они спрятаны в бухтах, у врага хватает коварства бить и непосредственно из бухт, несмотря на то, что этим они могут подвергнуть серьезной угрозе свой личный состав. Поэтому уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря Генштаб оценивает как высокий в постоянном смысле, а при выходе ракетоносителей на дежурство он повышается", – сказала Гуменюк.

Также читайте: Российские управляемые авиабомбы являются главной проблемой на Юге, - Гуменюк

Автор: 

ракеты (3620) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+6
А за ''вангуванням'' буданова кацапські ракети мали ще тоді закінчитися..
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05.11.2023 09:08 Ответить
+3
Тому Генерал ООС був переведений туди,бо навіть "наполеон" розуміє,що буданов тільки може розсмішити коміка,а не вести розвідку
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05.11.2023 09:23 Ответить
+3
Крім тих підприємств, були інші секретні КБ, які тихо вмерли післи виходу України з срср. А документація ж нікуди не ділась, хоч ті могли випускати. Я в такому трохи встигла попрацювати й точно знаю, що документація не була не вивезена ні знищена. Та й інженери, що розробляли нікуди не поділись, просто фінансувати нікому стало.
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05.11.2023 09:50 Ответить
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А за ''вангуванням'' буданова кацапські ракети мали ще тоді закінчитися..
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05.11.2023 09:08 Ответить
Тому Генерал ООС був переведений туди,бо навіть "наполеон" розуміє,що буданов тільки може розсмішити коміка,а не вести розвідку
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05.11.2023 09:23 Ответить
З те, що не дали піаритися Буданову, бо ті цілі про які він розповідав, знищували військові ССО, Боневтік одним розчерком пере6а і одного аркуша паперу, звільнив їх керівника. Ніби перевів його під керівництво Буданова, який під міністром оборони. Про яйця по 17 грн. Буданов чомусь мовчав. Я думю, що у генерала злищилася образа на зеляєрмаковське шапіто і військові не дурні, вони також це запам'ятали назавжди. Вони давали присягу народу України, а не єрмакозелям. Вони військових ССО переплутали з безголовими 73%.
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05.11.2023 09:33 Ответить
Мож ракети і скінчилися - ті скінчилися шо було до 2022 виробленні , але ж кацапи і далі клепають ці гребанні ракети.
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05.11.2023 09:36 Ответить
Наврядчи. Завод з виробництва морських ракет знаходяться в красноярськ і новосибірську. А на такі відстані нам нічим вибухівку доставити (ракет на 3000+км нема ні у нас, ні у партнерів, а бпла на такі відстані не літають)
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05.11.2023 10:01 Ответить
"Наврядчи." - шо ракети шо виробленні до 2022 року(закінчилися), чи може ви шось інше маєте на увазі?
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05.11.2023 10:05 Ответить
Маю на увазі, що по місцях виробництва калібрів, нам нічим завдати удару. Тобто калібри будуть виготовлятися нескінченно. З контрабандних комплектуючих, ясна річ
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05.11.2023 10:09 Ответить
Зрозумів - але знаєте шо , красноярск не Сіріус - а це означає шо туди шоб добратися не тре варп- двигун використовувати, такшо - такшо.
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05.11.2023 10:12 Ответить
Ще стратегів додайте. Півтора місяця майже не запускали нічого
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05.11.2023 09:13 Ответить
1 вересня 1445 на сьогодні 1554 маємо 109 збитих крилатих ракет, звісно якщо враховувати що таку кількість кацапи запускали за день, два, то це нічого.
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05.11.2023 09:37 Ответить
Для масового пуску одночасно зі стратегів, кораблів, балістик і шахедів, то на кілька днів цілком вистачить. І боюся, що вони це і збираються влаштувати. А масові пуски там і залізний купол не витримує в Ізраїлю
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05.11.2023 09:47 Ответить
А ще іскандери , усілякі X ,біля фронту С300 .Весело!
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05.11.2023 09:27 Ответить
Та невже, а Арестович казав, що закінчилися. Ще в прошлому році Скоро два роки, де свої власні
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05.11.2023 09:36 Ответить
Куди братися росії із тисячами пропагандонов, у нас один Боневтік кожного вечора, бідолага, трудиться в поті обличчя, з п'ятого дубля, але все-таки робить відос, що ми ось-ось... і що там, на росії одні алкаші, американці дайте, Шольц сосіска... і мабуть на його думку нашим ЗСУ не потрібні наші ракети, безпілотники, РЕБ, а потрібні дорогі асфальтні дороги і брусчатка, барабани і дорогі самоскиди та асфальтоукладчики для "Великого крадівництва". Непогана логіка у Боневтіка, так 73%?
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05.11.2023 09:38 Ответить
Не ,ну реально, Україна, годувала 30ть років усілякі Південмаши, Хатьковскі ,та Київськи інстітути, а де власни ракети Вы хоть уявляєте скільки вони за цей час отримали грошей на усілякі Морськи старти та інше, панове де ракети
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05.11.2023 09:41 Ответить
Крім тих підприємств, були інші секретні КБ, які тихо вмерли післи виходу України з срср. А документація ж нікуди не ділась, хоч ті могли випускати. Я в такому трохи встигла попрацювати й точно знаю, що документація не була не вивезена ні знищена. Та й інженери, що розробляли нікуди не поділись, просто фінансувати нікому стало.
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05.11.2023 09:50 Ответить
Інженерии теж не вічні. Старіють, і помирають від інсультів, інфарктів на онкології. Безробітні інженери з розграбованих в ході приватизації підприємств оборонпрому спиваються, йдуть тогрувати на базар. Або, хто більш спритний, відкриває свій бізнес, абсолютно не пов'язаний з оборонкою, або збриваються на рашку за довгим ржублем, завербовані кассапами. Тому кадрова проблема теж існує. Молодь не хоче вступати в університети на факультети, пов'язані з виробництвом зброї. Молодь хоче сидіти в теплих амстердамських чи талліннських офісах і наманікюреними пальцями писати код для комп'ютерних програм чи малювати інтернет-сайти під замовлення.
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05.11.2023 10:06 Ответить
Було б бажання. В тому КБ була переважно молодь, навіть на теперішній час ще не пенсійного віку. А вони як раз були розробниками. Просто, хто хоче щось зробити - шукає спосіб, а хто не хоче - шукає відмазки. Он в Києві можна заводи, що до ВПК раніш відносились знову повернути - там величезні площі, приміщення цехів наземні, підземні. Не треба вигадувати колесо, просто закупити обладнання й безробітних навчити на ньому працювати. І у безробітних буде робота, бюджету легше. І власне виробництво дешевше. І ходити з простягнутою рукою не треба.

Але немає політичної волі.
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05.11.2023 10:48 Ответить
они не были, они есть.
просто работают на врага
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05.11.2023 12:39 Ответить
У зеленому асфальті!
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05.11.2023 10:00 Ответить
У зеленського запитай, як він нищив оборонку з 2019 року і нищить її досі.
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05.11.2023 10:14 Ответить
Навіщо Ви знову пишите 30 років? Це виходить, що до Боневтіка ніхто нічого не робив, тільки знищував? Та ні, шановний пане, не всі вірять написаному, а мають можливість думати і порівнювати. Так ось, чомусь з 2014 року і до 2019 року успішно дороблений проект ракети "Нептун", яка пройшла всі випробовування і вже до кінця 2019 року мали стати на чергування два дивізіона. То де вони? А пройшло з 1991 року всього 23 роки, коли знищували нашу армію, а далі 5 років з 2014 і по 2019 рік пішло відродження, але з 2019 і по 2022 рік армія знищувалася точно так, як при януковичу. Тільки при януковича були призначені громадяни росії керівниками СБУ і МО, а при Боневтіку тільки в СБУ було заведено десятки ворогів України і громадян росії, які займалися тим, що колись лебідь і якименко. Ще вся ОПа наповнена виключно бувшими "ригами" антимайданівцями, які фальшували справи на Майданівців.
А ще крім "Нептуна" були успішні проекти "Вільха М" і ракети вироблялися, "Сапсан-Грім 2" і ракети вироблялися, і САУ "Богдана" пройшла всі випробовування і снаряди до неї вироблялися і РЗСО "Верба" і "Буревій" і ПТРК "Стугна", міномети "молот", бронежилети, катери та інше, то що це було і куди воно поділося? А це всього за 5 років піднято і поставлено в ЗСУ, при тому, що коли "бариги" прийшли до влади, то в казні було 106 тисяч і розікрадені золото-валютні резерви, майже всі міністри разом з премєром і президентом втекли до ворога, міліція кудись поділася, горів вже Крим і окремі регіони Донецької та Луганської областей. Створювалися "ХНР" в Харкові, "ННР" в Миколаєві, "Кулікове поле" в Одесі, колотнеча в Херсоні, Дніпрі та інших містах. І та влада вистояла, утримала економіку, звільнила половину захоплених ворогом терииторій. Десь так. А ці, "зелені(слуги і риги), прийшли при росту економіки, коли державні підприємства давали мільярдні прибутки, при відновленій армії, при насищеній казні мальярдами гривень і виграних судах у "Газпрому" мільярдів доларів США, при роботі,як годинник "Прозоро", при введеному електронному декларуванню та інше і буквально за рік "слуго-риги" все знищили, і підприємства, і "Прозоро" і декларування і бюджетні гроші, відвели армію з облаштовааних укриттів, заборонили стріляти, розмінувати те, що притомні військові замінували. Заривали і продовжують заривати мільярди в дороги, а при повітряній тривозі представники Прензидента на місцях не забувають казати, щоб всі йшли в укриття. А де ті укриття не перевіряли? Мені щоб добігти до укриття, то буду стрертий в пиляку, якщо реально прнилетить, бо навіть не знаю, де вони є. На передовій немає надійних укріплень для військових, недавно розмовляв з декількома, так вони найняли екскаватор, купили ліс і самі зробили собі укриття, а Володя Боневтік продовжує заривати мільярди в дороги. Я розумію, що дороги потрібні, але не тоді, коли потрібьніше сьогодні захистити військових, громадян, міста і села, виготовити ракети і безпілотники, чи все життя будемо ховатися??? Я Вас не образив?
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05.11.2023 10:44 Ответить
Харьківськи
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05.11.2023 09:43 Ответить
Цікаво. Враховуючи, що на ракетоносіях по 8 ракетних установок, то в строю лише 7 ракетоносіїв? В Чорному морі у ріф було 6 підводних човнів з калібрами, один наші знищили, лишилось 5. Два інші ракетоносії - це великі або малі ракетні кораблі...
Так потроху, і весь флот рф у чорному морі залишиться без каліброносців.
Хоча теоретично, їх можно переганяти з Балтійського чи каспійського морів (через волгодоеський-канал, Азовське море та керченську протоку), але мала глибина азову дозволяє прохід лише малим десантними кораблям...
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05.11.2023 10:07 Ответить
Не "лише сім ракетоносців", правильно АЖ сім ракетоносців. Плюс купа ракет іншого типу, призначені для повітряних носіїв, є деталі, щоб ремонтувати поломки та проводити регламентні заміни зношених компонентів. А також повно персоналу на аеродромах, які вміють готувати літаки для виконання пусків, є штат пілотів, здатних виконувати ці завдання і чергувати позмінно. Тому, окрім ударів по місцях дислокації залізяччя, слід нищити живу силу кассабів, прямо чи опосередковано пов'язаних з військовою авіацією. Чи будуть ефективно виконувати бойові вильоти рашистські пілоти, бортмеханіки, штурмани-оператори бортових систем озброєння, якщо напередодні, скажімо, хоч один (чи всі) з їх близьких родичів був підірваний, отруєний в тилу, у їх власних квартирах, в магазині СБУ-никами? Рашистські пілоти мають підриватись у ліфтах, згорати заживо у своїх автівках, здихати від смертельної дози бойової отруйної речовини в пляшці вина на святкуванні дня народження, задихатись у калюжі власної сечі і блювотиння, дивитись як конають їх діти, матері і дружини.
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05.11.2023 10:21 Ответить
Мабуть підводні човни Гуменюк не вважає. "Макаров" пошкоджений. Тоді в складі ЧФ залишається дійсно 7 ракетоносіїв "калібрів".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Черноморский_флот_ВМФ_России#Корабельный_состав_Черноморского_флота
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05.11.2023 11:07 Ответить
А Буданов що, хрустальний шар загубив у кабінеті?
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05.11.2023 10:13 Ответить
запустити-то мосКАЛі може і можуть 50 калібрів за раз, а скільки виробляють за раз?
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05.11.2023 11:06 Ответить
абристович казав, що чере 2 тижня і фсьо, ракети у кацапів закінчаться. і це все на *********** телемарафоні. зелена падлюка з своїм марафоном таким чином готує здати Україну рашистам. Слава ЗСУ!
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05.11.2023 11:33 Ответить
Напоминаю, что в прошлом году начиная с конца сентября месяца наносились массированные ракетные удары по всей территории Украины до НЕСКОЛЬКИХ сотен ракет в месяц. На протяжении октября, ноября, декабря, января и частино февраля. За пять месяцев по Украине выпустили более 1300 ракет.
В этом году ситуация пока следующая сентябрь, октябрь и начало ноября обошлись без массированных ударов. Рашисты копят ракеты это очевидно и возможно смогут с второй половины ноября по вторую половину февраля три месяца (а не пять) обстреливать Украину ракетами. Для этого у них найдет 350+- ракет с учётом изготовления новых.
Это в четыре раза меньше ракет, чем они выпустили в прошлом году, при более высокой плотности украинского ПВО и более новых комплексах на дежурстве.
ХВАТИТ уже НЫТЬ.
Вам же сказали Вийна буде роками, Воюваты будуть вси - вы, что всё это время собиратесь ныть?
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05.11.2023 13:40 Ответить
 
 