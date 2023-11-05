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У армии рф есть проблемы с обустройством бытовых условий на поле боя в Украине, - британская разведка

рф,армия

Военное руководство рф не может обеспечить надлежащего быта своим силам на фронте.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Российские военные, вернувшиеся из Украины, выступили 1 ноября на военной конференции "Огарковские чтения" в Москве, указав на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.

"Один солдат подчеркнул, что риск обстрела украинских сил означал, что они "не могли вскипятить даже кружку чая". Они подчеркнули, что живут и питаются "однообразной" пищей в грязи, пронизывающей все вокруг", - добавляет разведка.

В отчете указывается, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонных позициях является сложной задачей для любой армии.

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"Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, отчасти вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – заключает британская разведка.

Автор: 

армия РФ (19715) Великобритания (5027) внешняя разведка (389)


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Топ комментарии
+10
Є простіше пояснення - москалям звичніше жити в гівні. І взагалі вони до землі звикають
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05.11.2023 12:04 Ответить
+7
Наче московитам колись було не байдуже щодо долі нукерів.
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05.11.2023 12:12 Ответить
+5
Але в українських військових побут на рівні..НАТО?((Два роки війни,а скільки залито бетоном в кожному хоча б обласному центрі підземних бункерів чи сховищ?Стадіон та бруківку планують,а лінію оборони,на випадок прориву десь москалями лінії фронту збудували?сподіваюсь що так і це секретна інформація.
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05.11.2023 12:15 Ответить
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Є простіше пояснення - москалям звичніше жити в гівні. І взагалі вони до землі звикають
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05.11.2023 12:04 Ответить
Наче московитам колись було не байдуже щодо долі нукерів.
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05.11.2023 12:12 Ответить
То не нукери , то хошар (хашар) - полонене місцеве населення , яке монголи гнали на штурм чужих фортець . Правда московити пішли далі - женуть не тільки чуже , а й своє
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05.11.2023 12:38 Ответить
Але в українських військових побут на рівні..НАТО?((Два роки війни,а скільки залито бетоном в кожному хоча б обласному центрі підземних бункерів чи сховищ?Стадіон та бруківку планують,а лінію оборони,на випадок прориву десь москалями лінії фронту збудували?сподіваюсь що так і це секретна інформація.
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05.11.2023 12:15 Ответить
а в Швейцарії, де ти чалишься, все гаразд з бетоном?
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05.11.2023 12:17 Ответить
Не знаю ,що за слово чалишся,але тут з бетоном та бомбосхвовищами все гаразд.Навіть в будинку,де ми знімаємо квартиру ,будинок з 1974 року є бомбосховище.
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05.11.2023 12:28 Ответить
Яценюк хоч паркан збудував. Аж 300 метрів. Чи може я брешу, бо насправді більше?
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05.11.2023 13:54 Ответить
У русняков всегда бардак в обеспечении армии.
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05.11.2023 12:35 Ответить
Та нічого, до цинги вони не доживають.
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05.11.2023 12:42 Ответить
То вы преувеличиваете, живут, как и себя на родине.
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05.11.2023 12:50 Ответить
Для москалів побутові умови ніколи не були проблемою.Ще з часів,коли росія називалась московією,а ще перед тим золотою ордою вони звикли жити в срачі,в одному і тому ж місці жерти,срати,пити,бити один одному морди і грати своїх і чужих бабів...Лишень щоб був кумис,брага,водка і возможность покуражица і паказать сваю удаль...Яка,проте,закінчується після першого ж удару прикладом в зуби...
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05.11.2023 12:52 Ответить
Ось цікаво, а англійське керівництво змогло б облаштувати побутові умови для своїх військових на полі бою в Україні чи тільки язика тріпати?
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05.11.2023 13:53 Ответить
Какие им еще бытовые условия. Два на полтора и то много. "Окурковские чтения"
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05.11.2023 14:00 Ответить
орків посилають дохнути як мухи,
а вони пишуть побутові умови,
до сраки нікого не цікавлять ті умови
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05.11.2023 14:23 Ответить
британська розвідка

Однако все, что я читаю от имени этой медиа-франшизы, выглядит как компиляция СМИ, тг-каналов и т.п.
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05.11.2023 15:01 Ответить
Кацапи мріють про побут ?
Та ще й на війні
Зсу не дають їм ні поїсти ні погрітися це правильно нехай знають кацапи що тут не санаторій а на війні можна і декілька діб голодним бути якщо в оточенні тому нехай звикають до жахливих умов
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05.11.2023 20:08 Ответить
 
 