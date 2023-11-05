У армии рф есть проблемы с обустройством бытовых условий на поле боя в Украине, - британская разведка
Военное руководство рф не может обеспечить надлежащего быта своим силам на фронте.
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Российские военные, вернувшиеся из Украины, выступили 1 ноября на военной конференции "Огарковские чтения" в Москве, указав на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.
"Один солдат подчеркнул, что риск обстрела украинских сил означал, что они "не могли вскипятить даже кружку чая". Они подчеркнули, что живут и питаются "однообразной" пищей в грязи, пронизывающей все вокруг", - добавляет разведка.
В отчете указывается, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонных позициях является сложной задачей для любой армии.
"Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, отчасти вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – заключает британская разведка.
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а вони пишуть побутові умови,
до сраки нікого не цікавлять ті умови
Однако все, что я читаю от имени этой медиа-франшизы, выглядит как компиляция СМИ, тг-каналов и т.п.
Та ще й на війні
Зсу не дають їм ні поїсти ні погрітися це правильно нехай знають кацапи що тут не санаторій а на війні можна і декілька діб голодним бути якщо в оточенні тому нехай звикають до жахливих умов